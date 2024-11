Quais artistas apoiaram Kamala Harris e Donald Trump

Além de atraírem multidões aos cinemas e shows, atores e cantores também aproximam os fãs para a política. Nas eleições americanas deste ano, diversos cantores e atores expressaram apoio tanto a Kamala Harris, quanto a Donald Trump, agora eleito presidente.

Há alguns meses, durante a corrida eleitoral, se discutia o apoio público de Taylor Swift à candidatura de Kamala Harris e o quanto esta ação poderia impulsionar o engajamento de eleitores jovens nas eleições dos Estados Unidos.

A disputa acirrada pela Casa Branca envolveu diferentes celebridades captando votos para seus candidatos.

A questão central para ambos os candidatos era conseguir registrar eleitores jovens, já que os índices de registro estavam em queda entre essa faixa etária.

Influência de celebridades

Taylor Swift é uma das artistas mais bem-sucedidas da atualidade, com uma base de fãs ampla e engajada. Uma pesquisa de 2023 feita pela Morning Consult revelou que 55% de seus fãs se identificam como democratas, e 45% são da geração millennial, com idades entre 28 e 43 anos.

Com um alcance de 284 milhões de seguidores no Instagram, o impacto de sua publicação sobre a candidatura de Kamala gerou mais de 10,4 milhões de curtidas e direcionando 405.999 visitantes para o site de registro de eleitores do governo dos EUA.

A campanha de Kamala utilizou o apoio de Taylor Swift. Além de explorar a conexão com a base de fãs da cantora, a equipe da vice-presidente lançou uma nova linha de produtos de campanha inspirados nos fãs de Taylor Swift, como pulseiras de amizade. Além disso, o grupo MoveOn.org está vendendo camisetas que fazem referência à turnê "Eras" da cantora, com a frase “In My Voting Era”, que já se tornou o item mais vendido do ano pela organização.

Entretanto, o apoio de uma celebridade é sempre uma questão de debate em termos de impacto político real. Estudos acadêmicos oferecem diferentes perspectivas sobre o tema. Um estudo da Universidade Northwestern, em 2008, apontou que o apoio de Oprah Winfrey a Barack Obama contribuiu com cerca de um milhão de votos.

Em contrapartida, uma pesquisa da Universidade Estadual da Carolina do Norte, de 2010, mostrou que endossos de celebridades como George Clooney e Angelina Jolie tiveram pouco efeito na mudança de opinião política.

1 /8 Memes com Kamala Harris (Memes com Kamala Harris)

2 /8 Capa (real) do jornal Meia Hora, com piada com Kamala Harris (Capa (real) do jornal Meia Hora)

3 /8 Meme com Kamala Harris (Meme com Kamala Harris)

4 /8 Meme com Kamala Harris (Meme com Kamala Harris)

5 /8 Memes com Kamala Harris (Memes com Kamala Harris)

6 /8 Meme com Kamala Harris (Memes com Kamala Harris)

7 /8 Memes com Kamala Harris (Memes com Kamala Harris)

8/8 Memes com Kamala Harris (Memes com Kamala Harris)

Quem apoiou Kamala Harris

Assim como durante a candidatura de Barack Obama em 2008, a apresentadora e empresária Oprah Winfrey apoiou Harris em um comício na Filadélfia. "Cada voto conta, todos os votos são importantes", disse.

Também na Filadélfia, a cantora Lady Gaga cantou God Bless America e apresentou o marido de Harris, Doug Emhoff.

A lista de músicos apoiadores de Harris também inclui Rihanna, Jennifer Lopez, Madonna, Cardi B, Don Omar, Demi Lovato, Mumford & Sons, Bad Bunny, Ricky Martin, Eminem, Cher, Marc Anthony, Lizzo, Usher, Olivia Rodrigo, John Legend, Kesha, Billie Eilish e seu irmão Finneas, Chappell Roan, Bruce Springsteen e Neil Young.

Beyoncé, cuja música Freedom foi usada pela campanha de Harris durante a eleição, se uniu à candidata democrata em um comício em Houston em 25 de outubro, assim como sua ex-colega de banda Kelly Rowland e a atriz Jessica Alba.

Diversos atores também ofereceram apoio, incluindo Joseph Gordon-Levitt, Harrison Ford, Will Ferrell, Octavia Spencer, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, George Clooney, Barbra Streisand, Jamie Lee Curtis, Cynthia Nixon, Mindy Kaling, Tony Goldwyn, Kerry Washington, Jane Fonda, Ben Stiller, Kathy Griffin, John Stamos, Ed Helms, Matt Damon, Aubrey Plaza, Jennifer Aniston, Mel Brooks, Lynda Carter, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, Fran Drescher e Anne Hathaway.

Os membros do elenco de "Vingadores" Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Danai Gurira e Paul Bettany se uniram em um vídeo de apoio a Harris.

Os ex-presidentes Barack Obama e sua esposa Michelle, assim como Bill Clinton e sua esposa, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, também apoiaram Harris. O ex-presidente Jimmy Carter, agora com 100 anos, disse a seu filho que estava se esforçando para chegar ao centésimo aniversário para poder votar em Kamala Harris.

Barbara Pierce Bush, filha e neta dos ex-presidentes republicanos George W. Bush e George H.W. Bush, respectivamente, fez campanha na Pensilvânia por Harris. Monica Lewinsky, ex-estagiária da Casa Branca e agora ativista, pediu aos eleitores que “Por favor votem... de preferência como eu fiz para Harris/Walz”.

O fisiculturista, ator e ex-governador republicano da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, endossou Harris em um post nas redes sociais.

Bilionários como Mark Cuban e Bill Gates apoiaram a chapa Harris/Walz, e outros bilionários que demonstraram apoio incluem Laurene Powell Jobs, Arthur Blank, Michael Bloomberg, John Pritzker, Sheryl Sandberg, Eric Schmidt, Steven Spielberg, John Fish, Reed Hastings, Theodore Leonsis, Christy Walton, Elaine Wynn, Melinda French Gates e Sean Parker.

Outros que disseram que votariam em Harris incluem a editora-chefe da Vogue, Anna Wintour e a estilista Tory Burch.

1 /6 Fachada do Terminal BTG Pactual, que será inaugurado no segundo semestre: cerca de 100 passageiros por dia (Terminal BTG Pactual Guarulhos começa a operar em 1º de dezembro)

2 /6 (Tarifa será de US$ 590 por pessoa)

3 /6 (Capacidade é de 14 pessoas por hora)

4 /6 (No lounge, clientes terão drinks do bartender Ricardo Miyazaki, dono do The Punch Bar, e cardápio do chef Ivan Ralston, do Tuju)

5 /6 (Terminal funcionará em regime de "soft opening" de dezembro, inicialmente apenas para embarques internacionais, entre 17h e meia-noite)

6/6 (Durante essa fase inicial, foram firmados acordos com 12 companhias aéreas)

Quem apoiou Donald Trump

Elon Musk declarou publicamente seu apoio a Trump minutos após a tentativa de assassinato do ex-presidente no início deste ano, escrevendo: “Eu apoio totalmente o Presidente Trump e desejo sua rápida recuperação.”

Kanye West e Donald Trump tiveram uma relação conturbada desde o encontro amplamente divulgado em 2018 no Salão Oval, mas quando o rapper foi questionado em fevereiro se apoiaria Trump em 2024, ele respondeu: “Sim, claro, é Trump o dia todo.”

O ator Dennis Quaid declarou apoio a Donald Trump no podcast de Joe Rogan, no programa de Chris Wallace na Max e no Piers Morgan Uncensored. "As pessoas podem chamá-lo de idiota, mas ele é o meu idiota." No início de outubro, ele falou em um comício de Trump em Coachella.

Os atores Mel Gibson, Jon Voight, Rosanne Barr e Zachary Levi também expressaram apoio a Trump. Músicos como Kid Rock, Amber Rose, Chris Janson, Jason Aldean e Azealia Banks apoiaram Trump.

O rapper 50 Cent foi e voltou com seu apoio a Trump. Após a tentativa de assassinato contra Trump, o nome de 50 Cent ficou entre os assuntos mais comentados, e ele chegou a colocar o rosto de Trump na capa de seu álbum. Em julho, 50 Cent respondeu à tentativa de assassinato contra o ex-presidente colocando o rosto de Trump na capa de seu álbum "Get Rich or Die Tryin’". Em 2020, quando Trump disputou a presidência contra Joe Biden, ele afirmou que planejava apoiar o republicano, mas depois voltou atrás. Mais tarde, ele tuitou: "F**a-se Donald Trump, nunca gostei dele."

Em um programa de rádio, o artista disse que recusou uma oferta de 3 milhões de dólares para se apresentar em um comício de Trump no Madison Square Garden no domingo, além de ter rejeitado um convite pago para tocar na Convenção Nacional Republicana em julho. No final, o músico não declarou apoio a nenhum candidato nesta eleição e disse aos apresentadores que tem "medo de política".