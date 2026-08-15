Ciência

Nasa registra pela primeira vez a Terra desaparecendo no céu de Marte

Imagem inédita capturada pelo rover Perseverance mostra a Terra sendo ocultada por Fobos, a maior lua de Marte, durante um raro alinhamento celeste

Nasa: registro marca a primeira ocultação da Terra observada a partir da superfície de outro planeta (NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI)

Nasa: registro marca a primeira ocultação da Terra observada a partir da superfície de outro planeta (NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 06h43.

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O rover Perseverance, da Nasa, registrou pela primeira vez a Terra desaparecendo atrás de Fobos, a maior lua de Marte, em um fenômeno conhecido como ocultação. A sequência de imagens foi capturada na superfície marciana e mostra nosso planeta reduzido a um único ponto de luz antes de desaparecer momentaneamente atrás da pequena lua marciana.

O registro foi feito pelo instrumento Mastcam-Z, instalado no rover, e divulgado pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da Nasa. Segundo comunicado da agência americana, trata-se da primeira vez que a Terra é vista sendo ocultada por outro corpo celeste a partir da superfície de um planeta diferente.

Como o Perseverance registrou o fenômeno?

As imagens foram obtidas em 2 de julho de 2026, durante o 1.907º sol (dia marciano) da missão, utilizando a câmera Mastcam-Z pouco antes do anoitecer em Marte.

Na sequência, a Terra aparece movendo-se lentamente pelo céu enquanto Fobos cruza sua trajetória na direção oposta. No momento do alinhamento, a lua marciana passa exatamente em frente ao planeta, fazendo com que ele desapareça por alguns instantes.

Segundo Justin Maki, cientista de imagens do Perseverance no JPL, a composição funciona como um "autorretrato" da Terra visto da superfície de outro planeta, tendo Fobos como protagonista da cena.

Um planeta inteiro reduzido a um único pixel

No momento da observação, a Terra estava a aproximadamente 314 milhões de quilômetros de Marte. A essa distância, todo o planeta aparecia nas imagens como um único ponto luminoso, ocupando apenas um pixel.

Fobos, por outro lado, mede cerca de 27 quilômetros de diâmetro e orbita Marte a aproximadamente 7.800 quilômetros de altitude. Vista da cratera Jezero, onde o Perseverance realiza suas explorações, a lua aparentava ter cerca de um terço do tamanho da Lua observada da Terra.

De acordo com Mark Lemmon, responsável pelo planejamento da observação, Fobos cruza o céu marciano três vezes por dia e a Terra permanece visível durante vários meses, mas registrar o alinhamento perfeito entre os dois exige planejamento e também um pouco de sorte.

O que é uma ocultação?

Os astrônomos classificam o fenômeno registrado pelo Perseverance como uma ocultação, que ocorre quando um objeto aparentemente maior, visto da posição do observador, passa completamente à frente de outro mais distante, bloqueando sua luz.

Esse evento é diferente de um eclipse, que acontece quando um corpo entra na sombra de outro. Também não deve ser confundido com um trânsito, situação em que um objeto aparentemente menor cruza à frente de um maior, sem ocultá-lo completamente.

O próprio Perseverance já registrou trânsitos de Fobos e Deimos, as duas luas de Marte, passando diante do Sol vistos da superfície marciana.

Desde que pousou na cratera Jezero, em fevereiro de 2021, o Perseverance vem realizando observações que vão além da geologia e da busca por sinais de vida antiga, registrando também fenômenos astronômicos vistos de Marte. A nova sequência acrescenta um marco à missão ao mostrar, pela primeira vez, a Terra desaparecendo atrás de outro corpo celeste a partir da superfície de um planeta diferente.

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