De magnata à presidente dos EUA: a trajetória de Trump começou no estado decisivo de sua reeleição

O magnata Donald Trump se torna, nesta quarta-feira, 6, pela segunda vez o presidente eleito nos Estados Unidos, mas o caminho para chegar à Casa Branca demorou 70 anos, considerando o seu primeiro mandato.

Nascido em 1946, em Queens, Nova York, Trump cresceu sob a influência do pai, Fred Trump, um empreendedor imobiliário de sucesso, que construiu uma fortuna desenvolvendo propriedades residenciais no bairro de Queens e em outros subúrbios de Nova York. Apesar de ter começado os estudos de Economia na Universidade Fordham, em Nova York, foi pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia que Trump concluiu os estudos em 1968.

“Trump se formou no estado que foi decisivo em sua reeleição como presidente dos Estados Unidos, mas seu marco empresarial está em outras regiões”, afirma Lucas de Souza Martins, professor de História dos Estados Unidos pela Temple University, na Filadélfia.

O legado da família que foi multiplicado

Com formação em economia, Trump multiplicou o império herdado de sua família, mas não necessariamente no estado da Pennsylvania. “A trajetória do Donald Trump está bastante conectada com a cidade de Nova Iorque e no estado da Flórida, por mais que ele tenha feito faculdade na Universidade da Pensilvânia”, diz Martins.

Trump se destacou pela construção de marcos como a Trump Tower, em Nova York, e transformou o sobrenome “Trump” como marca de luxo. Ele também tem uma trajetória empresarial vinculada à Flórida, que é o local onde ele vive hoje, afirma o professor de História dos Estados Unidos pela Temple University. “Em Nova Iorque, Trump se tornou conhecido por conta dos negócios do seu pai, do estabelecimento do império de hotéis e cassinos de luxo da família Trump”, diz Martins.

O magnata, que vai retornar à Casa Branca após quatro anos, tem fortuna estimada em 6 bilhões de dólares e está entre as 500 pessoas mais ricas do mundo, segundo lista da Forbes.

O empresário que se popularizou na TV

O empreendedorismo marcar a trajetória de Donald Trump desde sempre, o que o torna uma figura diferente com relação a outros líderes que os Estados Unidos já tiveram, afirma Martins.

“Ao contrário de todos os outros, Donald Trump jamais havia servido no Congresso americano, jamais tinha tido um cargo público, jamais havia estado nas Forças Armadas dos Estados Unidos”, afirma Martins. “Ele representou a ascensão de alguém que veio de um passado diferente dos outros presidentes americanos”.

Além da trajetória como empresário, Trump também se tornou uma personalidade televisiva. Nos anos 2000, consolidou-se como personalidade midiática com o reality show The Apprentice (O Aprendiz), no qual popularizou sua frase icônica: “You’re fired!” (Você está demitido!).

A transição para a política

Em 2015, Trump anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Trump venceu a eleição de 2016 contra Hillary Clinton, marcando um dos momentos mais polarizadores da história política americana. Durante seu mandato (2017-2021), implementou políticas controversas, como a redução de impostos para corporações, endurecimento nas políticas de imigração e uma abordagem nacionalista nas relações internacionais.

Em 2020, Trump concorre à reeleição, mas perde para Joe Biden (Democrata).

Em 2024, a história volta a se repetir. Com uma base de eleitores leal, Trump atuou como uma figura central no Partido Republicano e conquistou pela segunda vez a presidência dos Estados Unidos.

O que é preciso para se tornar um presidente dos Estados Unidos?

Não foi apenas a sua formação em economia e a capacidade de financiamento para as campanhas que ajudaram Trump a se tornar pela segunda vez o presidente dos Estados Unidos. Para se candidatar ao posto de presidente, todos os candidatos precisam comprovar:

Ser natural-born citizen , ou seja, nascer nos Estados Unidos ou em territórios sob jurisdição americana, ou ser filho de cidadãos americanos em determinadas circunstâncias no exterior.

, ou seja, nascer nos Estados Unidos ou em territórios sob jurisdição americana, ou ser filho de cidadãos americanos em determinadas circunstâncias no exterior. Ter 35 anos ou mais na data da posse.

É necessário ter vivido nos EUA por um período mínimo de 14 anos , consecutivos ou não, antes de assumir o cargo.

, consecutivos ou não, antes de assumir o cargo. Elegibilidade política: É essencial que o candidato construa uma base de apoio eleitoral e cumpra os requisitos legais de registro em cada estado para aparecer nas cédulas de votação.

Donald Trump enfrentou dois processos de impeachment durante seu mandato como presidente dos Estados Unidos (em 2020 e 2021), mas em ambos os casos foi absolvido pelo Senado, o que manteve sua elegibilidade para se candidatar novamente este ano.

O que fez Trump ganhar na Pensilvânia neste ano?

Donald Trump venceu na Pensilvânia devido à sua capacidade de captar as preocupações específicas dos eleitores do estado, em especial aquelas relacionadas ao impacto da globalização na economia local, afirma Mastins. “A Pensilvânia, assim como outros estados do 'Cinturão da Ferrugem', Michigan e Wisconsin, foi severamente afetada pela transferência de empregos industriais para outros países, como China, Malásia e Indonésia, fenômeno que se intensificou durante a administração de Bill Clinton”, afirma.

Muitos desses empregos, segundo o professor da Temple University, historicamente ligados à indústria e representados por sindicatos, eram a base econômica de várias comunidades locais. “Com a perda dessas oportunidades, muitos eleitores sentiram-se abandonados e viram seu poder de compra e o acesso ao chamado sonho americano diminuírem drasticamente.”

Trump capitalizou esse ressentimento com um discurso focado na reindustrialização dos Estados Unidos, prometendo renegociar acordos comerciais, como o NAFTA, e trazer empregos industriais de volta ao país. “Ao apresentar soluções econômicas mais próximas da realidade desses eleitores, ele conseguiu conquistar a confiança de um grupo que tradicionalmente apoiava os democratas”, afirma Martins.

Enquanto em estados como o Arizona o debate foi centrado na imigração, na Pensilvânia a economia foi o tema central.

“A mensagem de Trump, combinada com sua promessa de ‘fazer a América grande novamente,’ ressoou profundamente em uma população que buscava respostas concretas para seus desafios econômicos. Isso foi crucial para sua vitória no estado, contribuindo significativamente para sua eleição à presidência.”

De magnata do ramo de imóveis ao cargo de presidente, Trump venceu a democrata Kamala Harris ao atingir 277 delegados no Colégio Eleitoral, nas projeções de diversos veículos de comunicação do país.