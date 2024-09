Tentativa de assassinato de Donald Trump: acusado nega crimes

O homem acusado de tentar atirar em Donald Trump na Flórida, Ryan Routh, declarou-se inocente nesta segunda-feira, 30, perante a Justiça americana de tentar assassinar um candidato presidencial. "Nos declaramos inocentes" de todas as acusações, disse sua advogada, Kristy Militello, durante uma audiência que durou apenas alguns minutos no tribunal federal de West Palm Beach, Flórida.

Routh, de 58 anos, foi preso em 15 de setembro, logo após sua suposta tentativa de assassinato em um campo de golfe onde o ex-presidente Trump jogava.

As acusações contra Ryan Routh

Um grande júri acusou Routh na terça-feira em Miami de crimes de "tentativa de assassinato de um candidato presidencial", "posse de arma de fogo para cometer um crime violento" e "agressão a um oficial federal".

Esse foi um aumento considerável nas acusações contra ele, já que a Promotoria havia imputado apenas duas acusações menores: posse ilegal de arma e posse de arma com número de série apagado. Agora, Routh pode enfrentar uma pena máxima de prisão perpétua.

Investigação do FBI

Segundo o FBI, a polícia federal americana, o acusado viajou à Flórida em 14 de agosto e permaneceu nesse estado até sua prisão. Durante esse período, seu celular conectou várias vezes com as torres de telefonia móvel localizadas perto do clube de golfe de Trump, em West Palm Beach, e de sua propriedade de Mar-a-Lago, próximo ao clube.

Routh teria passado cerca de 12 horas no clube de golfe de Trump antes que um agente do Serviço Secreto visse o cano de um fuzil entre as cercas do local.

Desdobramentos no tribunal

Nesta segunda-feira, Routh entrou no tribunal com as mãos e pés algemados, vestindo um uniforme bege de prisão. Ele caminhou devagar, ligeiramente curvado, e cumprimentou uma pessoa na audiência com um aceno de mão.

Suas únicas palavras foram "sim, meritíssimo", em resposta ao juiz que lhe perguntou se entendia as acusações contra ele. Kristy Militello solicitou um julgamento com júri antes do final da audiência.

Segunda tentativa de assassinato

Routh é o segundo homem a tentar matar Trump em pouco mais de dois meses. O ex-presidente havia escapado de um ataque no dia 13 de julho, durante um comício na Pensilvânia. Naquele dia, Thomas Matthew Crooks abriu fogo contra Trump, ferindo-o na orelha e matando um membro do público. Um atirador do Serviço Secreto matou Crooks, de 20 anos.