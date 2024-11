Porsche, camisetas e drinques: parcerias e novidades no mundo do café

Descubra as novidades que vão além da xícara, reafirmando o impacto do café na moda, na sustentabilidade e na experiência gastronômica.

Máquinas de Café Porsche e La Marzocco: limitadas e exclusivas

A fabricante italiana de máquinas de café La Marzocco está produzindo duas máquinas de café expresso em colaboração com a Porsche.

A parceria entre as marcas resultou em duas edições limitadas que unem design e alta tecnologia de preparo. Ambas as máquinas são limitadas a 911 unidades, mas possuem diferenças significativas no design, exclusividade de detalhes e preço.

A Porsche La Marzocco Linea Micra, em cinza ardósia, é uma máquina que leva o requinte do design Porsche diretamente para a sua casa por US$ 6.555 (excluindo impostos). Com visual inspirado nos elementos do Porsche GT3 Touring, a máquina possui botões de alumínio com acabamento suave e manômetros no estilo dos velocímetros Porsche, além de bandejas que seguem o padrão de design do modelo.

Café Porsche e La Marzocco: recursos adicionais que facilitam o preparo e a personalização do espresso (Divulgação/Divulgação)

A segunda versão, já esgotada, Porsche La Marzocco Linea Micra MARTINI RACING®, se destaca pelo design inspirado na pintura do Porsche 911 Carrera RSR, vencedor da Targa Florio de 1973. Além do toque histórico, essa máquina também incorpora detalhes únicos como as marcas MARTINI RACING® e La Marzocco na estrutura. Vendida a US$ 6.949 (excluindo impostos), essa edição oferece uma experiência premium com um visual mais esportivo e exclusivo, voltado para os fãs da marca Porsche e de sua história nas pistas.

Ambas as máquinas trazem alta performance, sendo equipadas com sistema de caldeira dupla, controle PID para estabilidade da temperatura e uma série de recursos adicionais que facilitam o preparo e a personalização do espresso.

Camisetas sustentáveis feitas com resíduos de café

A basico.com apresenta uma linha de camisetas femininas e masculinas feitas a partir de resíduos de café. Fundada em 2013, a marca se destacou ao ser uma das primeiras a trazer o Algodão Pima para o Brasil, estabelecendo-se como referência em tecidos de alta qualidade a preços acessíveis. Hoje, é reconhecida como uma das principais marcas de moda básica do país, com produtos inovadores que se adaptam a diferentes estilos e necessidades do cotidiano.

Camisetas da linha Coffee: disponíveis nas cores Mocha e Affogato (Divulgação/Divulgação)

As camisetas da linha Coffee são confeccionadas com malha que inclui fibras recicladas de borra de café, recolhidas de redes de cafeterias e transformadas em um novo fio. Essa prática não só reduz o impacto ambiental, mas também resulta em um tecido exclusivo e funcional. A combinação das fibras recicladas com as propriedades do café confere ao tecido um visual mesclado e graças aos aditivos da bebida, o tecido tem secagem acelerada e propriedades antibacterianas que combatem odores.

As camisetas estão disponíveis nas cores Mocha e Affogato, com composição de 66% Algodão e 34% Poliéster. Os tamanhos variam de PP a XGG, com valores entre R$ 169 e R$ 199. Para saber mais ou adquirir, acesse o site.



Beba dessa Arte

A campanha Beba dessa Arte, da Orfeu Cafés Especiais, apresenta um menu exclusivo de drinques elaborados com o café Orfeu como protagonista. A partir dessa iniciativa, será possível experimentar novas criações com café especial em mais de 60 estabelecimentos nas cidades de Curitiba (PR), São Paulo e Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

Desde 2005, a Orfeu se destaca por cultivar grãos de alta qualidade, buscando oferecer no Brasil o melhor café produzido em suas fazendas nas montanhas do sul de Minas Gerais. Todo o processo — do plantio à torra e embalagem — é gerenciado pela própria marca, que conta com uma equipe especializada, incluindo dez Q-Graders, certificadores internacionais de café. O portfólio da Orfeu traz blends variados, como Intenso, Clássico, Bourbon Amarelo e Orgânico, além de lançamentos exclusivos de Microlotes.

Menu exclusivo de drinks elaborados com o café Orfeu como protagonista (Divulgação/Divulgação)

Entre as criações especiais da campanha, estão o Espresso Tônica, nas versões com menta ou frutas vermelhas; o Orange Coffee, que pode ser servido puro ou com destilados como vodka e gin; e o Mocha Brigadeiro, uma opção não alcoólica. Esses drinques estarão disponíveis em locais selecionados, como o Zena Café e o Hotel Hilton, em São Paulo; La Bicyclette, Confeitaria Manon e Clark Pâtisserie, no Rio de Janeiro; Centro Cultural Banco do Brasil e Quitinete Gourmet, em Brasília; e Petit Café, Noma Hotel e Padaria Guarani, em Curitiba.

Café Cultura celebra 20 anos com edição limitada

Para comemorar 20 anos de história, a rede Café Cultura — nascida em Florianópolis e referência no sul do Brasil — lança uma edição especial e limitada de grãos do tipo peaberry. Esse blend exclusivo, disponível em latas reutilizáveis, apresenta notas de tangerina, jasmim, canela e maple.

Latas reutilizáveis: o café apresenta notas de tangerina, jasmim, canela e maple (Divulgação/Divulgação)

Os grãos são provenientes de um microlote da Fazenda Capadócia, na Serra da Mantiqueira, a 1.200 metros de altitude, garantindo uma experiência única na xícara. Apenas mil unidades foram produzidas, cada uma contendo 250g de grãos e ilustradas com arte que retrata a jornada do grão à xícara.

Nespresso e Natura Ekos: parceria sustentável

Em uma colaboração inédita, Nespresso e Natura Ekos uniram forças para promover a sustentabilidade: as bisnagas das polpas hidratantes Ekos Castanha agora contêm alumínio reciclado das cápsulas de café Nespresso. Esse primeiro lote de bisnagas, já disponível nas lojas Natura, é feito com 100% de alumínio reciclado, sendo 10% derivado das cápsulas, o que representa mais de duas toneladas de cápsulas reaproveitadas ao ano.

Primeiro lote de bisnagas já está disponível nas lojas Natura (Carolina Gehlen/Exame)

As 34 boutiques Nespresso no Brasil agora funcionam também como pontos de coleta para produtos Natura Ekos com embalagens de alumínio. As cápsulas e bisnagas recolhidas seguem para o Centro de Reciclagem da Nespresso, em Osasco (SP), onde o alumínio é separado e reintegrado à cadeia produtiva. Já a borra do café é destinada à produção de compostos orgânicos pelo projeto Nespresso Hortas, reafirmando o compromisso de ambas as marcas — certificadas como Empresas B — com a sustentabilidade.

Lojas Natura que iniciam a parceria: Morumbi, Villa Lobos, Anália Franco, Eldorado, Cidade SP, Higienópolis, Ibirapuera e Oscar Freire (São Paulo/SP) — Polpa de mãos da Natura com 10% de desconto nas 8 lojas da parceria e no online. Clientes que comprarem cápsula Nespresso nas lojas participantes têm 10% de desconto em polpas de mãos de Ekos castanha nas lojas participantes acima.