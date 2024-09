Confira os lançamentos que estão trazendo mais cafeína para o seu café

O mercado de café apresenta lançamentos que buscam transformar a experiência de consumo e ampliar as opções para quem gosta de café.

Confira as novidades.

Café com sabor de história

Resultado de 20 anos de pesquisa, a Nespresso, marca pioneira em cafés porcionados de alta qualidade sustentável, e que, desde 2006, vende cápsulas, máquinas e acessórios para café no país, relança a Edição Limitada do Café Nº20. Agora, além do sistema Original, o café estará disponível para a linha Vertuo em todos os canais oficiais da marca.

Fruto do cruzamento de duas variedades pré-existentes selecionadas por seu sabor, o N°20 é cultivado na Colômbia, nas regiões de Cauca e Caldas, por apenas 59 agricultores, que plantaram coletivamente 1 milhão de pés selecionados cuidadosamente para gerar um grão exclusivo e requintado de Arábica. O resultado é uma experiência sensorial única e complexa, com aromas de flor de laranjeira e notas cítricas frescas, que deixam um final notavelmente elegante no paladar.

Nº20: agora, além do sistema Original, o café estará disponível para a linha Vertuo (Divulgação/Divulgação)

Embora seja um café de origem única, é separado em dois grupos entre os grãos maiores e menores. Os grãos maiores recebem uma torra mais leve para preservar os aromas mais delicados, enquanto os grãos menores são desenvolvidos um pouco mais para criar intensidade.

“O N°20 reúne os valores centrais da Nespresso: a busca incansável pela excelência, o compromisso com a inovação e o olhar cuidadoso para a sustentabilidade. Estamos entusiasmados em relançar esse produto único no mercado brasileiro, agora também disponível para o sistema Vertuo, trazendo ainda mais versatilidade para o momento de consumo”, comenta Marina Gargiulo, gerente de marca, comunicação e sustentabilidade de Nespresso.

Todos os produtores envolvidos no projeto fazem parte do Programa AAA de Qualidade da Nespresso, que promove boas práticas nas fazendas de café parceiras, focando a qualidade, a sustentabilidade e a produtividade. Além disso, o N°20 é certificado Q pelo Coffee Quality Institute, uma organização independente sem fins lucrativos que designa altos padrões de qualidade na indústria do café.

As cápsulas usadas podem ser descartadas em mais de 200 pontos de coleta ou enviadas pelos Correios sem custo, conforme indicado no site da marca.

Café com aroma de arte

Inspirada na arte brasileira, Orfeu Cafés Especiais lança a campanha "Beba Dessa Arte". No mercado desde 2005, a marca cultiva grãos de qualidade selecionada com o objetivo de manter no Brasil os melhores cafés produzidos em suas fazendas, localizadas nas montanhas do sul de Minas Gerais.

Movida por uma conexão com movimentos artísticos brasileiros, a campanha tem como objetivo ampliar o conhecimento da marca e criar uma conexão emocional com consumidores, mostrando a mudança de perspectiva ao se provar um Café Especial como o Orfeu.

A marca busca aguçar um novo olhar, transportando a experiência e o sabor de seus cafés para uma esfera mais visual, que vai além da qualidade superior do produto.

Inspirada na arte brasileira, Orfeu Cafés Especiais lança a campanha "Beba Dessa Arte" (Divugação/Divulgação)

“A arte não muda tudo. Ela muda você”, conta o manifesto da campanha, que tem o propósito de despertar novas emoções e transformar perspectivas. Para Fabio Gianetti, diretor de marketing de Orfeu, apreciar um Café Especial tem suas semelhanças com experiências culturais. “O nosso lugar na arte inspira o nosso papel como marca. Assim, acreditamos que, quando se prova um café especial como Orfeu, o resultado é uma jornada por aromas, texturas e sabores que abre portas e nunca mais serão fechadas, transformando o que era comum em algo extraordinário”, finaliza Gianetti.

Café ao som de rock n’ roll

A 3 Corações invade o Rock in Rio pela terceira edição consecutiva. Localizado em frente ao palco Supernova, o ambiente principal da marca será parada para reabastecer a energia no festival, que começa no dia 13 de setembro deste ano.

O copo, que por R$ 15 garante refil ilimitado de café, retrona totalmente repaginado para celebrar os 40 anos do festival (Divulgação/Divulgação)

O letreiro luminoso “O Café de quem Ama Café” e a estrutura de um copo gigante, que muda de cor, indicam o caminho para quem quiser curtir o lounge e os espaços instagramáveis, colecionar prêmios, aproveitar as ativações e garantir o seu café.

O copo, que por R$ 15 garante refil ilimitado de café, retrona totalmente repaginado para celebrar os 40 anos do festival. Com a tecnologia termostática, o copo metalizado nas cores preto e vermelho se transforma e apresenta novas imagens ao receber a bebida quente.

“A 3 Corações acredita muito na força dos encontros e na potência do café — assim como da música! Por isso, estamos propondo uma verdadeira imersão no mundo da marca, que explora a paixão pelo café e consolida a bebida como energia extra para viver experiências inesquecíveis, momentos que fazem a diferença”, destaca Anderson Spada, head de marketing do Grupo 3 Corações.