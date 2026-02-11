Acordo Paulista: mutirão renegocia dívidas de IPVA e ICMS com desconto

Acordo Paulista: adesão e atendimento presencial são totalmente gratuitos. (Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08h55.
Está cansado de ver sua dívida de imposto crescer sem saber por onde começar? O Acordo Paulista iniciou mutirões para renegociar débitos com até 100% de desconto em juros e multas. O abatimento, porém, é limitado a 75% do valor total da dívida e varia com a dificuldade do Estado de São Paulo em recuperar o crédito.
O foco é ajudar pessoas e empresas a pagar valores inscritos na dívida ativa estadual referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).
Se o pagamento à vista não for possível, o programa oferece flexibilidade ao permitir o parcelamento da dívida em até 120 vezes. O contribuinte pode, ainda, usar créditos de precatórios e créditos acumulados de ICMS para quitar os valores devidos. A adesão ao Acordo Paulista e o atendimento presencial são gratuitos.
Além disso, as dívidas classificadas como "de difícil recuperação" podem até ter a dispensa de garantias em parcelamentos de curto prazo, no quarto edital de renegociação de dívidas em São Paulo. O governo paulista já conseguiu renegociar, nos últimos dois anos, um montante de R$ 58,4 bilhões.
Para quem prefere tirar dúvidas pessoalmente, haverá um mutirão de atendimento na capital paulista nesta quarta-feira, 11, realizado no Poupatempo Sé. O serviço funcionará das 7h às 17h, mas as senhas para atendimento serão distribuídas somente até às 15h.
Além de São Paulo, o suporte presencial e gratuito também está disponível nas unidades do Poupatempo de Campinas, Ribeirão Preto e Bauru. Todavia, o mutirão presencial serve apenas para orientações e esclarecimento de dúvidas, pois a adesão oficial deve ser feita exclusivamente pela internet.
Os interessados devem acessar o site do Acordo Paulista e finalizar sua inscrição até o dia 27 de fevereiro. O movimento integra o plano estratégico "São Paulo na Direção Certa", que busca modernizar a gestão pública e incentivar a regularização voluntária dos débitos.