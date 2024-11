Puffer xadrez: ações da Burberry sobem com possível oferta da Moncler

Conhecida pelos trench coats e estampa xadrez, a Burberry teve aumento nas ações hoje, após um relatório indicar que a Moncler estaria considerando uma oferta pela fabricante britânica.

De acordo com uma publicação da mídia independente parisiense Miss Tweed, especializada em moda e luxo, a fabricante italiana de jaquetas acolchoadas de alto padrão teria feito uma proposta pelo grupo britânico, com a intenção de criar um gigante especializado em produtos para atividades ao ar livre.

“A Moncler não comenta rumores sem fundamento”, afirmou a empresa italiana ao Wall Street Journal. A Burberry também se recusou a comentar o que chamou de especulação.

No entanto, a informação impulsionou as ações da Burberry. Segundo o WSJ, os papéis da empresa, cuja capitalização de mercado é de aproximadamente 3,05 bilhões de libras, subiram 4,8% para 850,80 pence nas negociações matinais, liderando os ganhos no índice FTSE 250, após uma alta inicial de até 8% no início da sessão.

As ações caíram 40% no acumulado do ano, enquanto a empresa continua enfrentando dificuldades em sua reestruturação de marca.

Em setembro, a LVMH anunciou a compra de uma participação de 10% na Double R, o veículo de investimento do CEO da Moncler, Remo Ruffini. O valor não foi revelado.

A notícia surge em um momento de grandes desafios para a Burberry. Em julho, a marca britânica nomeou Joshua Schulman, que anteriormente liderou grupos como Michael Kors e Coach, como novo CEO. Jonathan Akeroyd está deixando o cargo “com efeito imediato por acordo mútuo com o Conselho”, acrescentou a empresa, em comunicado divulgado pela CNBC.

Akeroyd, que anteriormente trabalhou na Versace e Alexander McQueen, estava no cargo desde 2021, quando entrou no lugar de Marco Gobbetti, que lançou um plano de recuperação da empresa iniciado em 2017.

Famosa por seus bolsas e “xadrez Burberry”, a empresa vem há alguns anos tentando tornar sua marca mais sofisticada.

“A fraqueza que destacamos no ano fiscal de 2025 se aprofundou e se a tendência atual persistir durante o segundo trimestre, esperamos relatar uma perda operacional no primeiro semestre”, disse o presidente da Burberry, Gerry Murphy, descrevendo o desempenho da empresa no primeiro trimestre como “decepcionante”.

Enquanto isso, a Moncler é das poucas empresas que têm escapado da onda de desânimo que o segmento de luxo tem enfrentado.

Em 2023, a Moncler reportou aumento de 17% nas vendas, chegando a quase 3 bilhões de euros, acima das estimativas dos analistas. O valor é quase quatro vezes maior do que registrava há dez anos.

Na contramão das outras maisons, a Moncler tem crescido justamente na Ásia, região que cuja recuperação lenta das vendas tem pesado para o restante das empresas do segmento.