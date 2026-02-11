Pop

BBB 26: Sol pode ser expulsa? Entenda briga com Ana Paula Renault

Briga começou depois de Milena bater na porta dos quartos e acordar os adversários

Sol: sister brigou com Ana Paula nesta manhã (Globo/Manoella Mello/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09h19.

A situação se complicou no pós-Paredão do Big Brother Brasil 2026. Nesta quarta-feira, 11, as sisters Ana Paula Renault e Sol protagonizaram uma briga que gerou questionamentos nas redes sociais: Sol pode ser expulsa?

Isso porque a sister teria apertado o braço e empurrado Ana Paula durante a discussão.

A briga começou depois de Milena bater na porta dos quartos e acordar os adversários. Depois disso, Sol se levantou e foi até o outro quarto acordar o restante dos participantes. Daí, o conflito escalou.

Veja o vídeo:

Paredão

O quarto Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 8. O Líder Jonas indicou Babu Santana, enquanto a casa votou em Sol Vega. Sarah Andrade foi puxada por Babu, que teve direito a um contragolpe. Samira também tinha sido emparedada, indicada por Juliano Floss e Sol Vega pela dinâmica "Duelo de Risco", mas foi salva pela prova Bate e Volta

Quem já foi eliminado?

Além de Sarah, outros três brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus e Sarah Andrade. Já Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto foi expulso por empurrar Jonas durante a corrida para atender o Big Fone.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

