Brasil

Inmet emite alerta de perigo para tempestade no RS com ventos de até 100 km/h

Alerta vale até quinta-feira e inclui risco de alagamentos, queda de árvores e cortes de energia.

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08h44.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta vermelho de tempestade para o Rio Grande do Sul, classificado com grau de severidade “perigo”, válido das 9h desta quarta-feira, 11, até as 6h de quinta-feira, 12.

O aviso prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações.

O alerta atinge municípios das regiões Sudoeste e Sudeste Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Centro Ocidental e Centro Oriental do Rio Grande do Sul, incluindo cidades como Bagé, Alegrete, Arroio Grande e Aceguá, entre outras.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também recomenda, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

