Paris Saint-Germain oficializa contratação de Lionel Messi

O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira, 10, a contratação do atacante Lionel Messi. O argentino assinou contrato por duas temporadas com o clube francês. O vínculo termina em junho de 2023, com possibilidade de extensão até 2024.

De acordo com diversos veículos europeus, o jogador irá receber cerca 35 milhões de euros líquidos por temporada (214 milhões de reais, em conversão direta), incluindo bônus da transferência. No Barcelona, o argentino ganhava cerca de 6 milhões de euros por mês (35 milhões de reais). A apresentação do jogador foi marcada para amanhã no Parque dos Príncipes.

Será a primeira vez que o argentino vestirá a camisa de um clube que não é a do Barcelona. Messi terá companheiros de peso, como Neymar, Mbappé, Sergio Ramos e Di Maria. "Eu sei o quão talentosos os jogadores são aqui. Estou decidido a construir, ao lado deles, algo grande para o clube e para os torcedores. Mal posso esperar para pisar no gramado do Parque dos Príncipe", disse o jogador em nota divulgada pelo clube.



Com o mais novo camisa 30, o PSG espera conquistar o primeiro título da Champions League da sua história. Nas duas últimas edições, o time foi finalista e semifinalista.

A new 💎 in Paris ! PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Torcedores do PSG estão eufóricos com a chegada do jogador. Cantando "Messi, Messi, Messi", os fãs aplaudiram e soltaram fogos de artifício logo que o argentino desembarcou em Paris. Vestindo uma camiseta com a frase "Aqui é Paris", em francês, Messi sorriu e acenou para muitos fãs que foram recebê-lo no aeroporto de Le Bourget.

A chegada do argentino impulsionou ações relacionadas com futebol francês. Nesta segunda, 9, papeis do Olympique de Lyon subiam 0,9%, enquanto as ações do grupo de TV TF1 e da Vivendi, dona do Canal Plus, subiam 1,3% e 0,2%, respectivamente, já que com o Messi no PSG provavelmente a audiência geral aumentará para o futebol francês. A criptomoeda do PSG subiu mais de 145% nos últimos dias com a chegada do argentino.

Fair Play financeiro

Segundo o jornal francês L'Équipe, o PSG vai apresentar um déficit superior a 200 milhões de euros da última temporada. Porém, o clube pertence a Qatar Sports Investiments, fundo ligado ao governo catari, e por isso consegue gerar receitas de outras formas.

Em pouco mais de dez anos, o fundo investiu pesado — pagou, por exemplo, 222 milhões de euro por Neymar. A soma chegou a 1,8 bilhão de euros, segundo documentos vazados pela Football Leaks.

Apesar disso, recheado de estrelas — na última janela de transferências trouxeram o zagueiro espanhol Sérgio Ramos, o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, o meia holandês Georginio Wijnaldum —, o time parisiense terá um alto gasto com salário e pode ser enquadrado no Fair Play Financeiro da UEFA. Com o argentino no elenco, o clube precisará negociar alguns atletas para aliviar sua folha salarial.

Criado em 2010, o Fair Play Financeiro no futebol serve para evitar que equipes invistam em contratações e salários de atletas mais do que arrecadam em dinheiro.

Saída do Barcelona

Na última quinta-feira, 5, o Barcelona oficializou que o atacante não iria permanecer no clube. O clube espanhol, cujas dívidas totalizam bem mais de 1 bilhão de euros, não conseguiu fazer o acordo com o jogador - que aceitou reduzir o salário em 50% - se encaixar nas regras financeiras da liga espanhola.

Em coletiva de despedida, o argentino chorou e reafirmou que queria permanecer no clube. “Parece que um balde de água fria foi jogado em mim e ainda estou tentando aceitar isso”, disse em meio às lágrimas.

Maior jogador da história do Barcelona, Messi fez 672 gols em 778 jogos em 17 temporadas. Conquistou quatro títulos da Champions, três Mundiais e 10 Espanhóis. Além disso, é o jogador que mais disputou partidas com a camisa azul-grená. No clube desde os 13 anos, o contrato do argentino com o clube espanhol se encerrou no dia 30 de junho.

Com a camisa do Barcelona, o argentino colecionou diversas premiações individuais. Ele foi eleito seis vezes o melhor jogador do mundo, e também ficou seis vezes com a Chuteira de Ouro, oferecida ao maior artilheiro da Europa na temporada. Ao longo de sua carreira, o jogador já atingiu um faturamento superior a 1 bilhão de dólares.