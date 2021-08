Possível contratação de Messi pelo PSG impulsiona ações do futebol francês

As ações de empresas envolvidas com o futebol francês subiam, nesta segunda-feira, com o aumento das expectativas sobre a possível contratação do astro argentino Lionel Messi pelo Paris Saint-Germain.

As ações do Olympique de Lyon subiam 0,9%, enquanto as ações do grupo de TV TF1 e da Vivendi, dona do Canal Plus, subiam 1,3% e 0,2%, respectivamente, já que uma mudança de Messi para o PSG provavelmente aumentaria a audiência geral para o futebol francês.

Messi confirmou em entrevista coletiva no domingo que estava conversando com o PSG sobre uma possível transferência, após deixar o Barcelona por obstáculos contratuais.

A transferência para o PSG reuniria Messi, que é oficialmente um agente livre desde 1º de julho, com seu ex-companheiro de Barcelona ​​Neymar.

Segundo o jornalista Jose Alvarez, do programa El Chiringuito, o PSG teria reservado a Torre Eiffel para a apresentação do craque argentino, que aconteceria nesta terça-feira. Foi com uma cerimônia no símbolo parisiense que Neymar foi anunciado pelo clube, em 2017.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian, o PSG prepara o contrato oficial até junho de 2023 para ser apresentado a Messi e seu pai Jorge.

Com informações da Reuters.