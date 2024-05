Pabllo Vittar e collabs internacionais: confira 5 lançamentos de sneakers

Próximo do início de junho, Mês do Orgulho LGBTQIA, a Adidas apresenta sua coleção Pride 2024 em parceria com a artista brasileira Pabllo Vittar. Além desta coleção, a Veja, antes Vert, apresenta os dois primeiros modelos resultantes de collabs internacionais. Confira estes e outros lançamentos de sneakers.

Adidas Pride

A adidas revela sua coleção Pride 2024, criada em parceria com a artista brasileira Pabllo Vittar. Amplificada por atletas e parceiros globais LGBTQIA+, como Tom Daley, Layshia Clarendon, Jo Kokkinopliti, jogadora do Stonewall FC London, e Hudson Taylor, fundador da Athlete Ally, a coleção de performance e lifestyle tem como objetivo inspirar confiança no corpo e uma maior aliança proativa com a comunidade LGBTQIA+, trazendo "Love Unites" (“o amor une”, em tradução literal) como grande mensagem.

"Pride é muito importante para mim, por isso estou profundamente honrada em ter criado essa coleção com a adidas para celebrar nossa comunidade. Meu objetivo para a coleção era expandir as lentes através das quais somos vistos - uma paleta de cores que incorpora e celebra o amplo espectro de identidades em nossa comunidade e a cultura que ela influencia", explica Pabllo Vittar sobre o design da coleção.

Veja

VEJA: Au Vieux Campeur.

Após unificar globalmente sua comunicação e possibilitar ao mercado brasileiro receber e exportar collabs, a VEJA, antes conhecida como VERT no país, apresenta os dois primeiros modelos resultantes de collabs internacionais. Au Vieux Campeur e 7 Days Active são nomes estreantes em collabs no território nacional. Ambas são conhecidas pela elegância e qualidade de seus produtos, que podem ser usados para atividades esportivas ou não.

O modelo Impala ganhou uma nova versão feita a quatro mãos com a 7 Days Active em uma colaboração totalmente focada em mulheres. Fundada em 2019, a marca dinamarquesa de artigos esportivos premium foi pensada para oferecer peças funcionais de alta qualidade para a prática de atividades físicas e esportes com uma dose extra de personalidade, ideais para circular dentro da academia.

Já o novo Dekkan é uma silhueta idealizada com uma das mais importantes marcas no desenvolvimento de solados técnicos para esportes outdoor: a Au Vieux Campeur, que por mais de 80 anos é, na França, a loja de referência em equipamentos confiáveis e de alta qualidade para atividades ao ar livre.

Inspirado no design retrô dos anos 70, o novo Dekkan combina as cores laranja, cáqui e violeta com o logotipo vintage da Au Vieux Campeur, estampado na língua. Confortável, técnico e durável, o Dekkan integra funcionalidade e componentes de alta performance, tornando-se perfeito para exercícios a céu aberto, como caminhadas e trilhas, além de ser versátil para o uso no dia a dia.

Ambos os tênis já estão à venda. Impala VEJA x 7 Days Active por R$ 750 e Dekkan por R$ 890.

New Balance

New Balance: Grey Days. (New Balance/Divulgação)

A história da New Balance com a cor cinza começou na década de 1980, quando introduziu a cor no segmento de corrida, com o objetivo de entregar não só o melhor tênis em performance, mas também no visual - diferindo do mercado da época, que apenas entregava cores vibrantes. Desde então a cor se destacou entre os consumidores, provando ser um complemento perfeito para o cenário urbano. Embora os modelos tenham evoluído ao longo dos anos em tecnologia e materiais, o cinza continua a incorporar a qualidade e o estilo icônico atemporal da marca.

Entre os produtos do pack estão modelos clássicos como o 550, que estará disponível em três colorways em diferentes variações de cinza, misturando originalidade e autenticidade para homenagear a versão original criada em 1989, com inspiração nos modelos de basquete. Já o 574 une um estilo clássico e atemporal, com silhueta inspirada nos anos 80. Indo para os anos 2000, o 1906R, recém lançado no Brasil, traz a estética do retrô-running da virada do milênio. Ainda, o 327 traz uma reformulação geométrica da silhueta minimalista, feita para destacar os looks casuais com máximo conforto. O pack de Grey Days 2024 também introduz uma silhueta da linha Numeric, de skate, com o Tiago Lemos 1010, em parceria com o skatista brasileiro. O modelo foi desenvolvido com cabedal reforçado em camurça, que proporciona um ajuste ideal para os pés.

Além do pack tradicional, a New Balance lança também um energy pack com dois modelos extras: o 1906, com design conceitual e icônico, trazendo linhas encurvadas e detalhes refinados para um toque mais elegante, e o 1080, modelo que está no topo da performance na linha running, com a tecnologia Fresh Foam X, para amortecimento amplo e seguro. Preços sugeridos entre R$ 649 e R$ 1.199,99.

Vans

Vans BMX Peak por Lewis Mills. (Vans/Divulgação)

Vans, marca original de tênis e vestuário dos esportes de ação, apresenta o novo BMX Peak por Lewis Mills. Conhecido por seu estilo de pilotagem e suas referências artísticas, o rider promove a criação de estampas únicas em uma coleção que vai dos pés à cabeça.

A coleção Vans BMX Peak por Lewis Mills é encabeçada pelo lançamento da nova silhueta BMX Peak, o tênis de BMX mais avançado tecnologicamente da Vans. Incorporado ao lançamento, temos a sola UltimateWaffle, garantindo maior conforto, bem como a construção BMX WaffleCup, com um novo composto de borracha intitulado de “Van Doren Factory Pedal Recipe”, para grip e durabilidade superiores.

O tênis apresenta uma construção superior, tendo como diferencial a tecnologia Luxliner na língua e colar que traz maior segurança e conforto ao encaixe do pé no tênis. Outro ponto criado em colaboração com Lewis foi o “bolso para cadarço” que fica na língua do tênis, fazendo com que os cadarços não se enrosquem durante as sessões de bike. Por fim, o detalhe no contraforte do calçado com uma reinterpretação do logo Vans fecha o novo Peak.

Yuool

Yuool: Urban High. (Divulgação/Divulgação)

A Yuool anuncia o lançamento do Urban High, uma evolução marcante da linha Urban, concebida para redefinir o padrão de conforto, estilo e sustentabilidade. O Urban High representa um avanço significativo na missão da Yuool de oferecer calçados com design minimalista e criados inteiramente por processos e atributos sustentáveis dedicados à base de consumidores fiéis ao propósito da marca. Com um design híbrido inovador, o novo modelo combina o mesmo material revolucionário do modelo Yuool Fit em seu cabedal com o solado consagrado do Urban, que resulta no produto mais sustentável da Yuool até o momento.

O lançamento do Urban High terá edição limitada, disponível em quantidades menores e restritas. Entre as cores Greige, Nero e Cinza, Yuool Urban High custará R$ 599, em todas as lojas da Yuool no país.