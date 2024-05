Golden Goose, o tênis de R$ 3 mil usado por Taylor Swift, pode destravar mercado de IPOs

A fabricante de tênis de luxo Golden Goose planeja abrir o capital em Milão ainda nesta semana. As informações são da Bloomberg.

A marca italiana é um sucesso entre celebridades como Taylor Swift, Selena Gomez e Hilary Duff. Espera-se que os investidores avaliem a Golden Goose 11 vezes acima dos lucros estimados para este ano. Isso avaliaria a companhia em cerca de US$ 3,3 bilhões.

Em sua loja oficial na web, um par de tênis pode valer entre US$ 364 e US$ 2.598. A marca também vende roupas, moda praia e acessórios. A empresa é propriedade da empresa europeia de private equity Permira.

As negociações sobre a listagem ocorrem num momento em que o fraco mercado de IPOs da Europa busca um vigor. As listagens de ações potenciais para este ano incluem a empresa de private equity CVC Capital, com sede em Luxemburgo, a gigante espanhola da moda Puig Brands e a marca dermatológica suíça Galderma.

A Kering, varejista de luxo que detém marcas como Gucci e Yves Saint Laurent, viu sua receita global cair 10% no primeiro trimestre do ano. A Gucci registou um declínio preocupante de 18% nas vendas, em grande parte devido à diminuição das vendas na China.