Oscar 2026: veja onde assistir aos documentários indicados

A contagem regressiva para a 98ª edição do Oscar, marcada para domingo, 15, já começou. E os entusiastas do cinema que buscam completar o checklist de indicados não podem deixar os documentários de fora.

Ainda que parte da lista de nomeados ainda não tenha chegado ao Brasil, parte dos longas já está disponível no streaming. "Alabama: Presos do Sistema" e "O Diabo Não Tem Descanso", por exemplo, estão disponíveis no catálogo da HBO Max.

A Casual EXAME separou abaixo onde assistir aos documentários de curta e longa metragens abaixo. Você também pode conferir a lista completa de onde assistir a todos os indicados aqui.

Onde assistir aos documentários indicados ao Oscar 2026

Alabama: Presos do Sistema

Sinopse: Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman dirigem este documentário da HBO que expõe a corrupção no sistema prisional do Alabama. Usando vídeos vazados de celulares contrabandeados, o documentário oferece uma perspectiva chocante sobre as condições de vida infernais enfrentadas pelos detentos, bem como a v iolência (e a resistência) generalizadas em um dos sistemas prisionais mais perigosos dos EUA.

Indicações ao Oscar: Melhor Documentário.

Melhor Documentário. Onde assistir: HBO Max, Prime Video (valor adicional)

Embaixo da Luz de Neon

Sinopse: Numa história de amor íntima e alegre e face a uma perda, as famosas poetas Andrea Gibson e Megan Falley encontram força no que poderá ser o último ano juntas.

Indicações ao Oscar: Melhor Documentário.

Melhor Documentário. Onde assistir: Apple TV

Rompendo Rochas

Sinopse: A obra retrata a luta de Sara para implementar projetos que defendem a liberdade e os direitos das mulheres em uma sociedade conservadora, enfrentando críticas sobre suas intenções.

Indicações ao Oscar: Melhor Documentário.

Melhor Documentário. Onde assistir: sem previsão de estreia no Brasil

O Senhor Ninguém contra Putin

Sinopse: Pasha Talankin, professor em uma cidade mineradora, documenta a transformação de sua escola em um centro de recrutamento militar e propaganda, mostrando o impacto na rotina dos alunos.

Indicações ao Oscar: Melhor Documentário.

Melhor Documentário. Onde assistir: sem previsão de estreia no Brasil

A Vizinha Perfeita

Sinopse: Imagens de câmeras policiais revelam como uma antiga briga de vizinhos acabou em morte nesta obra sobre medo, preconceito e a lei de legítima defesa nos EUA.

Indicações ao Oscar: Melhor Documentário.

Melhor Documentário. Onde assistir: Netflix

Children No More: Were and are Gone

Sinopse: Feito inteiramente sem qualquer financiamento governamental, o curta fala sobre uma vigília que começou em março de 2025, quando um pequeno grupo de mulheres permaneceu em silêncio em uma praça pública em Tel Aviv, cada uma segurando uma fotografia de uma criança morta em Gaza.

Indicações ao Oscar: Melhor Curta Documentário.

Melhor Curta Documentário. Onde assistir: sem previsão de estreia no Brasil

O Diabo Não Tem Descanso

Sinopse: O filme acompanha Tracy, uma chefe de segurança de uma clínica de aborto em Atlanta, enfrentando ameaças diárias e o intenso contexto político-social de restrições ao aborto nos EUA.

Indicações ao Oscar: Melhor Curta Documentário.

Melhor Curta Documentário. Onde assistir: HBO Max

Perfectly a Strangeness

Sinopse: Na deslumbrante luminosidade de um deserto desconhecido, três burros descobrem um observatório astronômico abandonado e o universo. Uma exploração sensorial e cinematográfica do que uma história pode ser.

Indicações ao Oscar: Melhor Curta Documentário.

Melhor Curta Documentário. Onde assistir: 12 de fevereiro nos cinemas

Armado com uma Câmera: Vida e Morte de Brent Renaud

Sinopse: Um documentário intimista sobre Brent Renaud, o primeiro jornalista americano morto por soldados russos enquanto cobria a guerra na Ucrânia. Dirigido por seu irmão mais novo, Craig Renaud, o filme explora a jornada de Brent como jornalista e documentarista, cobrindo conflitos ao redor do mundo, sempre com foco nas pessoas em meio ao fogo cruzado. No entanto, após seguir uma família na Ucrânia para um filme independente que os irmãos estavam produzindo, Brent foi baleado e morto em uma emboscada por soldados russos em 13 de março de 2022.

Indicações ao Oscar: Melhor Curta Documentário.

Melhor Curta Documentário. Onde assistir: HBO Max, Apple TV (valor adicional)

Quartos Vazios