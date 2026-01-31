Oscar 2026: o guia completo de onde assistir a todos os filmes indicados

A 98ª edição do Oscar já tem data marcada para o dia 15 de março. E quem quer chegar à cerimônia com o checklist de filmes completo precisa se preparar: 50 títulos receberam indicações em 2026.

Do total de nomeados, 16 filmes estão (ou estarão em breve) em cartaz nos cinemas, 22 já podem ser conferidos via streaming ou YouTube e 12 ainda não possuem previsão de estreia oficial em solo brasileiro, incluindo boa parte dos curtas-metragens.

Para quem está preparando a maratona, a Casual EXAME separou um guia completo de onde assistir a todas as produções que já estrearam ou estrearão no Brasil em breve. Mais abaixo, confira também a sinopse e o trailer de cada um dos títulos indicados.

Onde assistir aos indicados do Oscar de 2026

Entre os 50 filmes que concorrem a uma ou mais estatuetas douradas neste ano, 16 entraram para o ranking dos melhores filmes do ano da Casual EXAME, feito com auxílio de 124 especialistas em cinema. Confira aqui a lista completa dos títulos, onde assisti-los e suas respectivas análises críticas.

Live-action e animação de longa-metragem

*Confira a disponibilidade nas salas de cinema da sua cidade.

Bugonia | Apple TV (valor adicional), Prime Video (valor adicional), cinemas selecionados* F1 - O Filme | Apple TV, Prime Video (valor adicional) Frankenstein | Netflix Hamnet: A Vida Antes de Hamlet | Em cartaz nos cinemas Marty Supreme | Em cartaz nos cinemas Uma Batalha Após a Outra | HBO Max, Apple TV (valor adicional), Prime Video (valor adicional) O Agente Secreto | Em cartaz nos cinemas Valor Sentimental | Em cartaz nos cinemas selecionados* Pecadores | HBO Max e Prime Video (valor adicional) Sonhos de Trem | Netflix Se eu tivesse pernas, eu te chutaria | Em cartaz nos cinemas Song Sung Blue - Um sonho a dois | Em cartaz nos cinemas Blue Moon | Em cartaz nos cinemas Avatar: Fogo e Cinzas| Em cartaz nos cinemas Jurassic World: Recomeço | Apple TV (valor adicional), Prime Video O Ônibus Perdido | Apple TV (valor adicional), Prime Video Guerreiras do K-Pop | Netflix Zootopia 2 | Em cartaz nos cinemas Arco | 26 de fevereiro nos cinemas Elio | Disney+ A Pequena Amélie | 12 de fevereiro nos cinemas Sirât | Em cartaz nos cinemas selecionados* Foi Apenas um Acidente | Em cartaz nos cinemas selecionados* A Voz de Hind Rajab | Em cartaz nos cinemas A Hora do Mal | HBO Max, Prime Video (valor adicional), Apple TV (valor adicional) Kokuho | 5 de março nos cinemas Coração de Lutador | Apple TV (valor adicional), Prime Video (valor adicional) A Meia-Irmã Feia | Mubi, Prime Video (valor adicional), Apple TV (valor adicional) Diane Warren: Relentless | sem previsão de estreia no Brasil Viva Verdi! | sem previsão de estreia no Brasil

Documentários

31. Alabama: Presos do Sistema | HBO Max, Prime Video (valor adicional)

32. Embaixo da Luz de Neon | Apple TV

33. Rompendo Rochas | sem previsão de estreia no Brasil

34. O Senhor Ninguém contra Putin | sem previsão de estreia no Brasil

35. A Vizinha Perfeita | Netflix

36. Children No More: Were and are Gone | sem previsão de estreia no Brasil

37. O Diabo Não Tem Descanso | HBO Max

38. Perfectly a Strangeness | 12 de fevereiro nos cinemas

39. Armado com uma Câmera: Vida e Morte de Brent Renaud | HBO Max, Apple TV (valor adicional)

40. Quartos Vazios | Netflix

Live-action e animação de curta-metragem

41. Butcher's Stain | sem previsão de estreia no Brasil

42. A Friend of Dorothy | sem previsão de estreia no Brasil

43. Jane Austen's Period Drama | sem previsão de estreia no Brasil

44. The Singers | na Netflix, mas sem previsão de estreia no Brasil

45. Two People Exchanging Saliva | YouTube

46. Papillon (Borboleta) | YouTube

47. Forevergreen (Para Sempre Verde) | YouTube

48. A Garota que Chorava Pérolas | sem previsão de estreia no Brasil

49. Retirement Plan | sem previsão de estreia no Brasil

50. The Three Sisters | YouTube

Veja as sinopses e trailers dos indicados ao Oscar de 2026

O Agente Secreto

Sinopse: Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. Indicações ao Oscar: Indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Elenco, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

Indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Elenco, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. Total de indicações: 4

Uma Batalha Após a Outra

Sinopse: Um ex-membro de um grupo busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.

Um ex-membro de um grupo busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha. Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Paul Thomas Anderson), Melhor Ator (Leonardo DiCaprio), Melhor Som, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Benicio Del Toro e Sean Penn), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Atriz Coadjuvante (Teyana Taylor).

Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Paul Thomas Anderson), Melhor Ator (Leonardo DiCaprio), Melhor Som, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Benicio Del Toro e Sean Penn), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Atriz Coadjuvante (Teyana Taylor). Total de indicações: 13

Pecadores

Sinopse: Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta.

Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta. Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Ryan Coogler), Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Canção Original ("I Lied to You"), Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Delroy Lindo), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante (Wunmi Mosaku) e Melhor Maquiagem e Cabelo.

Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Ryan Coogler), Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Canção Original ("I Lied to You"), Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Delroy Lindo), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante (Wunmi Mosaku) e Melhor Maquiagem e Cabelo. Total de indicações: 16

Sonhos de Trem

Sinopse: Um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século 20.

Um lenhador leva uma vida tranquila enquanto lida com o amor e a perda em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos do começo do século 20. Indicações ao Oscar : Melhor Filme, Melhor Fotografia (Adolpho Veloso), Melhor Canção Original ("Train Dreams") e Melhor Roteiro Adaptado.

: Melhor Filme, Melhor Fotografia (Adolpho Veloso), Melhor Canção Original ("Train Dreams") e Melhor Roteiro Adaptado. Total de indicações: 4

Valor Sentimental

Sinopse: As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme. Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Direção (Joachim Trier), Melhor Atriz (Renate Reinsve), Melhor Montagem, Melhor Filme Internacional (Noruega), Melhor Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård), Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz Coadjuvante (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas).

Melhor Filme, Melhor Direção (Joachim Trier), Melhor Atriz (Renate Reinsve), Melhor Montagem, Melhor Filme Internacional (Noruega), Melhor Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård), Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz Coadjuvante (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas). Total de indicações: 9

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Sinopse: William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet.

William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet. Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Direção (Chloé Zhao), Melhor Atriz (Jessie Buckley), Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original.

Melhor Filme, Melhor Direção (Chloé Zhao), Melhor Atriz (Jessie Buckley), Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original. Total de indicações: 8

Foi Apenas Um Acidente

Sinopse: No Irã, um homem se depara com aquele que ele acredita ser seu ex-torturador. No entanto, diante desta pessoa que nega veementemente ter sido seu algoz, a dúvida se instala.

No Irã, um homem se depara com aquele que ele acredita ser seu ex-torturador. No entanto, diante desta pessoa que nega veementemente ter sido seu algoz, a dúvida se instala. Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional (França) e Melhor Roteiro Original.

Melhor Filme Internacional (França) e Melhor Roteiro Original. Total de indicações: 2

Sirât

Sinopse: Luis está viajando pelo sul do Marrocos com seu filho, Esteban. Eles estão à procura de sua filha, que está desaparecida há cinco meses, vista pela última vez em um festival de dança no deserto.

Luis está viajando pelo sul do Marrocos com seu filho, Esteban. Eles estão à procura de sua filha, que está desaparecida há cinco meses, vista pela última vez em um festival de dança no deserto. Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional (Espanha) e Melhor Som.

Melhor Filme Internacional (Espanha) e Melhor Som. Total de indicações: 2

A Voz de Hind Rajab

Sinopse: Voluntários do Crescente Vermelho recebem um chamado de emergência. Uma menina de 5 anos está presa em um carro sob fogo cruzado em Gaza, implorando por socorro. Enquanto tentam mantê-la na linha, eles fazem tudo o que podem para enviar uma ambulância até ela. Seu nome era Hind Rajab.

Voluntários do Crescente Vermelho recebem um chamado de emergência. Uma menina de 5 anos está presa em um carro sob fogo cruzado em Gaza, implorando por socorro. Enquanto tentam mantê-la na linha, eles fazem tudo o que podem para enviar uma ambulância até ela. Seu nome era Hind Rajab. Indicações ao Oscar: Melhor Filme Internacional.

Melhor Filme Internacional. Total de indicações: 1

Frankenstein

Sinopse: Um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado que, em última análise, leva à ruína tanto do criador quanto de sua trágica criação.

Um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado que, em última análise, leva à ruína tanto do criador quanto de sua trágica criação. Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Som, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Ator Coadjuvante (Jacob Elordi), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha sonora original e Melhor Maquiagem e Cabelo.

Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Som, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Ator Coadjuvante (Jacob Elordi), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha sonora original e Melhor Maquiagem e Cabelo. Total de indicações: 9

Marty Supreme

Sinopse: Marty Mauser, um jovem com uma ambição desmedida, está pronto para tudo para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele.

Marty Mauser, um jovem com uma ambição desmedida, está pronto para tudo para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele. Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Josh Safdie), Melhor Ator (Timothée Chalamet), Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Roteiro Original.

Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Direção (Josh Safdie), Melhor Ator (Timothée Chalamet), Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Roteiro Original. Total de indicações: 9

A Hora do Mal

Sinopse: Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem misteriosamente na mesma noite e exatamente ao mesmo tempo, todos da cidade começam a se questionar quem ou o que está por trás deste estranho desaparecimento.

Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem misteriosamente na mesma noite e exatamente ao mesmo tempo, todos da cidade começam a se questionar quem ou o que está por trás deste estranho desaparecimento. Indicações ao Oscar: Melhor Atriz Coadjuvante (Amy Madigan).

Melhor Atriz Coadjuvante (Amy Madigan). Total de indicações: 1

Bugonia

Sinopse: Dois homens obcecados por conspirações sequestram a CEO de uma grande empresa quando se convencem de que ela é uma alienígena que quer destruir a Terra.

Dois homens obcecados por conspirações sequestram a CEO de uma grande empresa quando se convencem de que ela é uma alienígena que quer destruir a Terra. Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Atriz (Emma Stone), Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original.

Melhor Filme, Melhor Atriz (Emma Stone), Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original. Total de indicações: 4

F1: O Filme

Sinopse: Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo.

Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo. Indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Efeitos Visuais, Melhor Som e Melhor Montagem.

Melhor Filme, Melhor Efeitos Visuais, Melhor Som e Melhor Montagem. Total de indicações: 4

Avatar: Fogo e Cinzas

Sinopse: O conflito em Pandora aumenta quando Jake e Neytiri encontram uma nova e agressiva tribo Na'vi.

O conflito em Pandora aumenta quando Jake e Neytiri encontram uma nova e agressiva tribo Na'vi. Indicações ao Oscar: Melhor Efeitos Visuais e Melhor Figurino.

Melhor Efeitos Visuais e Melhor Figurino. Total de indicações: 2

Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Sinopse: Com a vida desmoronando ao seu redor, Linda tenta lidar com a misteriosa doença de seu filho, seu marido ausente, uma pessoa desaparecida e um relacionamento cada vez mais hostil com seu terapeuta.

Com a vida desmoronando ao seu redor, Linda tenta lidar com a misteriosa doença de seu filho, seu marido ausente, uma pessoa desaparecida e um relacionamento cada vez mais hostil com seu terapeuta. Indicações ao Oscar: Melhor Atriz (Rose Byrne).

Melhor Atriz (Rose Byrne). Total de indicações: 1

Song Sung Blue - Um Sonho a Dois

Sinopse: Dois artistas com azar na vida formam uma banda tributo a Neil Diamond, provando que nunca é tarde demais para encontrar o amor e seguir seus sonhos.

Indicações ao Oscar: Melhor Atriz (Kate Hudson).

Melhor Atriz (Kate Hudson). Total de indicações: 1

Blue Moon

Sinopse: Na noite de 31 de março de 1943, o lendário letrista Lorenz Hart enfrenta sua autoconfiança abalada no bar Sardi's, enquanto seu ex-colaborador Richard Rodgers comemora a noite de estreia de seu inovador musical "Oklahoma!".

Indicações ao Oscar: Melhor Atriz (Kate Hudson).

Melhor Atriz (Kate Hudson). Total de indicações: 1

Jurassic World: Recomeço

Sinopse: Agentes habilidosos viajam para uma instalação de pesquisa em uma ilha para obter DNA que pode salvar vidas de dinossauros. À medida que a missão ultrassecreta se torna cada vez mais perigosa, eles logo fazem uma descoberta sinistra e chocante que tem sido escondida do mundo por décadas.

Indicações ao Oscar: Melhor Efeitos Visuais.

Melhor Efeitos Visuais. Total de indicações: 1

O Ônibus Perdido

Sinopse: O motorista de ônibus escolar Kevin McKay e a professora Mary Ludwig arriscam as vidas para salvar 22 alunos de um incêndio mortal na cidade de Paradise, na Califórnia.

O motorista de ônibus escolar Kevin McKay e a professora Mary Ludwig arriscam as vidas para salvar 22 alunos de um incêndio mortal na cidade de Paradise, na Califórnia. Indicações ao Oscar: Melhor Efeitos Visuais.

Melhor Efeitos Visuais. Total de indicações: 1

Guerreiras do K-Pop

Sinopse: Quando não estão lotando estádios, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey usam seus poderes secretos para proteger os fãs de ameaças sobrenaturais.

Quando não estão lotando estádios, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey usam seus poderes secretos para proteger os fãs de ameaças sobrenaturais. Indicações ao Oscar: Melhor Animação e Melhor Canção Original ("Golden").

Melhor Animação e Melhor Canção Original ("Golden"). Total de indicações: 2

Zootopia 2

Sinopse: Os detetives Judy Hopps e Nick Wilde se encontram na trilha sinuosa de um réptil misterioso que vira de cabeça para baixo a metrópole de mamíferos, Zootopia.

Indicações ao Oscar: Melhor Animação.

Melhor Animação. Total de indicações: 1

Arco

Sinopse: Arco é um menino de dez anos de um futuro pacífico que acidentalmente viaja no tempo para o ano de 2075. Ao descobrir um mundo em perigo, ele se une a uma jovem e seu robô cuidador em uma jornada para voltar para casa.

Arco é um menino de dez anos de um futuro pacífico que acidentalmente viaja no tempo para o ano de 2075. Ao descobrir um mundo em perigo, ele se une a uma jovem e seu robô cuidador em uma jornada para voltar para casa. Indicações ao Oscar: Melhor Animação.

Melhor Animação. Total de indicações: 1

Elio

Sinopse: Elio, um azarão com uma imaginação fértil, se vê inadvertidamente teletransportado para o Comuniverso, uma organização interplanetária com representantes de galáxias distantes. Identificado erroneamente como embaixador da Terra para o resto do universo, ele começa a formar novos laços com alienígena s excêntricos enquanto descobre quem ele realmente deveria ser.

Indicações ao Oscar: Melhor Animação.

Melhor Animação. Total de indicações: 1

A Pequena Amélie

Sinopse: Amélie é uma garotinha belga nascida no Japão. Graças ao seu amigo, Nishio-san, o mundo é repleto de aventura e descoberta. Em seu terceiro aniversário, um evento muda o curso de sua vida.

Amélie é uma garotinha belga nascida no Japão. Graças ao seu amigo, Nishio-san, o mundo é repleto de aventura e descoberta. Em seu terceiro aniversário, um evento muda o curso de sua vida. Indicações ao Oscar: Melhor Animação.

Melhor Animação. Total de indicações: 1

Alabama: Presos do Sistema

Sinopse: Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman dirigem este documentário da HBO que expõe a corrupção no sistema prisional do Alabama. Usando vídeos vazados de celulares contrabandeados, o documentário oferece uma perspectiva chocante sobre as condições de vida infernais enfrentadas pelos detentos, bem como a v iolência (e a resistência) generalizadas em um dos sistemas prisionais mais perigosos dos EUA.

Indicações ao Oscar: Melhor Documentário.

Melhor Documentário. Total de indicações: 1

Embaixo da Luz de Neon

Sinopse: Numa história de amor íntima e alegre e face a uma perda, as famosas poetas Andrea Gibson e Megan Falley encontram força no que poderá ser o último ano juntas.

Numa história de amor íntima e alegre e face a uma perda, as famosas poetas Andrea Gibson e Megan Falley encontram força no que poderá ser o último ano juntas. Indicações ao Oscar: Melhor Documentário.

Melhor Documentário. Total de indicações: 1

Rompendo Rochas

Sinopse: A obra retrata a luta de Sara para implementar projetos que defendem a liberdade e os direitos das mulheres em uma sociedade conservadora, enfrentando críticas sobre suas intenções.

A obra retrata a luta de Sara para implementar projetos que defendem a liberdade e os direitos das mulheres em uma sociedade conservadora, enfrentando críticas sobre suas intenções. Indicações ao Oscar: Melhor Documentário.

Melhor Documentário. Total de indicações: 1

O Senhor Ninguém contra Putin

Sinopse: Pasha Talankin, professor em uma cidade mineradora, documenta a transformação de sua escola em um centro de recrutamento militar e propaganda, mostrando o impacto na rotina dos alunos.

Pasha Talankin, professor em uma cidade mineradora, documenta a transformação de sua escola em um centro de recrutamento militar e propaganda, mostrando o impacto na rotina dos alunos. Indicações ao Oscar: Melhor Documentário.

Melhor Documentário. Total de indicações: 1

A Vizinha Perfeita

Sinopse: Imagens de câmeras policiais revelam como uma antiga briga de vizinhos acabou em morte nesta obra sobre medo, preconceito e a lei de legítima defesa nos EUA.

Imagens de câmeras policiais revelam como uma antiga briga de vizinhos acabou em morte nesta obra sobre medo, preconceito e a lei de legítima defesa nos EUA. Indicações ao Oscar: Melhor Documentário.

Melhor Documentário. Total de indicações: 1

Children No More: Were and are Gone

Sinopse: Feito inteiramente sem qualquer financiamento governamental, o curta fala sobre uma vigília que começou em março de 2025, quando um pequeno grupo de mulheres permaneceu em silêncio em uma praça pública em Tel Aviv, cada uma segurando uma fotografia de uma criança morta em Gaza.

Feito inteiramente sem qualquer financiamento governamental, o curta fala sobre uma vigília que começou em março de 2025, quando um pequeno grupo de mulheres permaneceu em silêncio em uma praça pública em Tel Aviv, cada uma segurando uma fotografia de uma criança morta em Gaza. Indicações ao Oscar: Melhor Curta Documentário.

Melhor Curta Documentário. Total de indicações: 1

O Diabo Não Tem Descanso

Sinopse: O filme acompanha Tracy, uma chefe de segurança de uma clínica de aborto em Atlanta, enfrentando ameaças diárias e o intenso contexto político-social de restrições ao aborto nos EUA.

O filme acompanha Tracy, uma chefe de segurança de uma clínica de aborto em Atlanta, enfrentando ameaças diárias e o intenso contexto político-social de restrições ao aborto nos EUA. Indicações ao Oscar: Melhor Curta Documentário.

Melhor Curta Documentário. Total de indicações: 1

Perfectly a Strangeness

Sinopse: Na deslumbrante luminosidade de um deserto desconhecido, três burros descobrem um observatório astronômico abandonado e o universo. Uma exploração sensorial e cinematográfica do que uma história pode ser.

Na deslumbrante luminosidade de um deserto desconhecido, três burros descobrem um observatório astronômico abandonado e o universo. Uma exploração sensorial e cinematográfica do que uma história pode ser. Indicações ao Oscar: Melhor Curta Documentário.

Melhor Curta Documentário. Total de indicações: 1

Armado com uma Câmera: Vida e Morte de Brent Renaud

Sinopse: Um documentário intimista sobre Brent Renaud, o primeiro jornalista americano morto por soldados russos enquanto cobria a guerra na Ucrânia. Dirigido por seu irmão mais novo, Craig Renaud, o filme explora a jornada de Brent como jornalista e documentarista, cobrindo conflitos ao redor do mundo, sempre com foco nas pessoas em meio ao fogo cruzado. No entanto, após seguir uma família na Ucrânia para um filme independente que os irmãos estavam produzindo, Brent foi baleado e morto em uma emboscada por soldados russos em 13 de março de 2022.

Um documentário intimista sobre Brent Renaud, o primeiro jornalista americano morto por soldados russos enquanto cobria a guerra na Ucrânia. Dirigido por seu irmão mais novo, Craig Renaud, o filme explora a jornada de Brent como jornalista e documentarista, cobrindo conflitos ao redor do mundo, sempre com foco nas pessoas em meio ao fogo cruzado. No entanto, após seguir uma família na Ucrânia para um filme independente que os irmãos estavam produzindo, Brent foi baleado e morto em uma emboscada por soldados russos em 13 de março de 2022. Indicações ao Oscar: Melhor Curta Documentário.

Melhor Curta Documentário. Total de indicações: 1

Quartos Vazios

Sinopse: Um jornalista e um fotógrafo registram os quartos deixados por crianças que foram mortas em tiroteios em escolas.

Um jornalista e um fotógrafo registram os quartos deixados por crianças que foram mortas em tiroteios em escolas. Indicações ao Oscar: Melhor Curta Documentário.

Melhor Curta Documentário. Total de indicações: 1

Butcher's Stain

Sinopse: Samir é um açougueiro palestino trabalhando em um supermercado em Tel Aviv. Após ser falsamente acusado por seu gerente de remover cartazes de reféns israelenses, ele luta para provar sua inocência e manter seu emprego em meio a um crescente ambiente de preconceito e tensão social.

Samir é um açougueiro palestino trabalhando em um supermercado em Tel Aviv. Após ser falsamente acusado por seu gerente de remover cartazes de reféns israelenses, ele luta para provar sua inocência e manter seu emprego em meio a um crescente ambiente de preconceito e tensão social. Indicações ao Oscar: Melhor Curta-Metragem em Live Action

Melhor Curta-Metragem em Live Action Total de indicações: 1

A Friend of Dorothy

Sinopse: O filme, estrelado por Miriam Margolyes como uma viúva solitária e Alistair Nwachukwu como um vizinho adolescente, retrata um laço improvável e comovente que surge da solidão compartilhada.

O filme, estrelado por Miriam Margolyes como uma viúva solitária e Alistair Nwachukwu como um vizinho adolescente, retrata um laço improvável e comovente que surge da solidão compartilhada. Indicação ao Oscar: Melhor Curta-Metragem em Live Action.

Melhor Curta-Metragem em Live Action. Total de indicações: 1

Jane Austen's Period Drama

Sinopse: Inglaterra, 1813. Em meio a um pedido de casamento muito aguardado, a senhorita Estrogenia Talbot menstrua. Seu pretendente, o Sr. Dickley, confunde o sangue com um ferimento, e logo fica claro que sua cara educação deixou uma falha.

Inglaterra, 1813. Em meio a um pedido de casamento muito aguardado, a senhorita Estrogenia Talbot menstrua. Seu pretendente, o Sr. Dickley, confunde o sangue com um ferimento, e logo fica claro que sua cara educação deixou uma falha. Indicação ao Oscar: Melhor Curta-Metragem em Live Action.

Melhor Curta-Metragem em Live Action. Total de indicações: 1

The Singers

Sinopse: A história se passa em um pub decadente, onde homens solitários se conectam através de uma competição de canto.

A história se passa em um pub decadente, onde homens solitários se conectam através de uma competição de canto. Indicação ao Oscar: Melhor Curta-Metragem em Live Action.

Melhor Curta-Metragem em Live Action. Total de indicações: 1

Two People Exchanging Saliva

Sinopse: No mundo distópico de Natalie Musteata e Alexandre Singh existe uma sociedade onde beijar é punível com a morte e o consumismo é extremo. A trama segue Angine, uma mulher infeliz que se aproxima de uma vendedora brincalhona, desafiando as regras rígidas sob suspeita de colegas.

No mundo distópico de Natalie Musteata e Alexandre Singh existe uma sociedade onde beijar é punível com a morte e o consumismo é extremo. A trama segue Angine, uma mulher infeliz que se aproxima de uma vendedora brincalhona, desafiando as regras rígidas sob suspeita de colegas. Indicação ao Oscar: Melhor Curta-Metragem em Live Action.

Melhor Curta-Metragem em Live Action. Total de indicações: 1

Papillon (Borboleta)

Sinopse: Um homem nada no mar. Isso lhe traz à tona memórias. Todas elas estão ligadas à água, desde a infância até a vida adulta. Esta será a história de seu último mergulho.

Um homem nada no mar. Isso lhe traz à tona memórias. Todas elas estão ligadas à água, desde a infância até a vida adulta. Esta será a história de seu último mergulho. Indicação ao Oscar: Melhor Curta de Animação

Melhor Curta de Animação Total de indicações: 1

Forevergreen (Para Sempre Verde)

Sinopse: Um filhote de urso órfão encontra um lar com um pinheiro paternal, até que sua fome por lixo o leva ao perigo.

Um filhote de urso órfão encontra um lar com um pinheiro paternal, até que sua fome por lixo o leva ao perigo. Indicação ao Oscar: Melhor Curta de Animação

Melhor Curta de Animação Total de indicações: 1

A Garota que Chorava Pérolas

Sinopse: A fábula narra a história de um rapaz que se apaixona por uma menina cujas lágrimas se transformam em pérolas, explorando temas de amor, ganância e tristeza em Montreal no início do século XX

A fábula narra a história de um rapaz que se apaixona por uma menina cujas lágrimas se transformam em pérolas, explorando temas de amor, ganância e tristeza em Montreal no início do século XX Indicação ao Oscar: Melhor Curta de Animação

Melhor Curta de Animação Total de indicações: 1

Retirement Plan

Sinopse: Em meio à sua fase de meia-idade sobrecarregada e sem energia, Ray fantasia sobre tudo o que adoraria fazer na aposentadoria, quando finalmente tiver "tempo".

Em meio à sua fase de meia-idade sobrecarregada e sem energia, Ray fantasia sobre tudo o que adoraria fazer na aposentadoria, quando finalmente tiver "tempo". Indicação ao Oscar: Melhor Curta de Animação

Melhor Curta de Animação Total de indicações: 1

The Three Sisters