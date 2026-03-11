Casual

Oscar 2026: quais serão as apresentações musicais da cerimônia?

Maior premiação do cinema acontece no próximo domingo, 15

Oscar 2026: confira apresentações da cerimonia (Andrew H. Walker /Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de março de 2026 às 19h29.

A Academia de Hollywood anunciou parte das apresentações musicais da 98ª edição do Oscar, marcada para domingo, 15, no Dolby Theatre, em Hollywood.

Um dos momentos do show será dedicado ao filme Guerreiras do K-Pop. No palco, as vozes do grupo fictício HUNTR/X apresentarão a música indicada ao prêmio “Golden”. O longa também concorre como melhor filme de animação.

A performance deve começar com instrumentistas tradicionais coreanos e dança, em referência ao folclore que inspira a narrativa do longa.

Outro segmento da cerimônia será dedicado ao filme Pecadores”. A apresentação traduz para o palco o papel da música na história do longa e inclui a execução da canção indicada “I Lied To You”.

O número reúne músicos e artistas convidados em uma homenagem ao estilo visual e musical do filme.

Transmissão da cerimônia

O Oscar 2026 será apresentado por Conan O’Brien e exibido ao vivo em 15 de março. O tapete vermelho começa às 18h30 e a premiação às 21h do horário de Brasília.

No Brasil, a transmissão da cerimonia acontece pelos canais da Globo, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e pelo streaming HBO Max.

