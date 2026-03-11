Atriz cotada ao Oscar, Jessie Buckley causa polêmica por odiar gatos

A atriz Jessie Buckley, que está entre os nomes comentados na temporada de premiações, virou alvo de críticas nas redes sociais após a repercussão de uma declaração polêmica envolvendo gatos durante uma entrevista. O episódio ganhou força justamente no momento em que a artista disputa a categoria de Melhor Atriz por "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet".

Aversão a gatos

A fala foi feita no podcast "Happy Sad Confused", apresentado por Josh Horowitz, quando Buckley relembrou o início de seu relacionamento com o marido, Freddie Sorensen. Na conversa, ela contou que o companheiro tinha dois gatos quando os dois começaram a namorar.

Segundo a atriz, a convivência com os animais nunca foi tranquila. Buckley afirmou que não gosta de gatos e chegou a classificá-los como “maldosos”. Ela relatou que um dos pets parecia ter desenvolvido uma espécie de rivalidade com ela dentro de casa.

A situação, segundo a artista, chegou a um ponto crítico quando ela passou a encontrar sujeira deixada pelo animal em lugares inesperados, como o travesseiro. Diante do impasse, Buckley disse ter dado um ultimato ao parceiro: ele precisaria escolher entre ela ou os gatos. No relato, a atriz afirmou que acabou “vencendo” a disputa.

Veja o trecho da entrevista:

Repercussão nas redes sociais

O trecho da entrevista voltou a circular recentemente nas redes sociais, provocando uma onda de críticas. Muitos internautas reprovaram a postura da atriz e disseram ter ficado decepcionados com a história, especialmente pelo fato de ela ter contado o episódio em tom bem-humorado.

No último dia 5 de março, a atriz foi ao The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, ela se redimiu pela fala antiga e declarou: "Para os amantes de gatos do mundo todo: eu amo gatos!".