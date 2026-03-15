Oscar 2026: os filmes com o maior número de indicações na história

Oscar 2026: Com 16 nomeações, Pecadores tornou-se o filme com mais indicações da história do Oscar (HBO/Divulgação)
Repórter
Publicado em 15 de março de 2026 às 15h41.
O Oscar vai revelar seus vencedores neste domingo, a partir das 20h, horário de Brasília, em cerimônia que acontece no Dolby Theatre, em Hollywood. Será a 98ª edição do mais tradicional prêmio da indústria cinematográfica.
Ao longo das décadas, alguns longas fizeram história quando falamos no número de indicações. E essa edição é uma que já será lembrada por quebrar recordes.
Com 16 nomeações, Pecadores tornou-se o filme com mais indicações da história do Oscar, superando A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016), que tinham 14.
Ben-Hur (1959), Titanic e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) também se destacam por terem conquistado 11 estatuetas cada.
|Filme
|Ano
|Número de indicações
|Estatuetas conquistadas
|Destaque
|Pecadores
|2026
|16
|A definir (recorde histórico)
|Novo marco da Academia
|A Malvada(All About Eve)
|1950
|14
|6
|Drama clássico sobre ambição em Hollywood
|Titanic
|1997
|14
|11
|Romance épico de James Cameron
|La La Land
|2016
|14
|6
|Musical moderno que marcou época
|Ben-Hur
|1959
|12
|11
|Superprodução histórica
|O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei
|2003
|11
|11
|Único filme a vencer todas as categorias em que foi indicado
|Oppenheimer
|2023
|13
|7
|Drama histórico sobre a criação da bomba atômica
A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.
A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.
No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.