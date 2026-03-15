Oscar 2026: os filmes com o maior número de indicações na história

O Oscar vai revelar seus vencedores neste domingo, a partir das 20h, horário de Brasília, em cerimônia que acontece no Dolby Theatre, em Hollywood. Será a 98ª edição do mais tradicional prêmio da indústria cinematográfica.

Ao longo das décadas, alguns longas fizeram história quando falamos no número de indicações. E essa edição é uma que já será lembrada por quebrar recordes.

Com 16 nomeações, Pecadores tornou-se o filme com mais indicações da história do Oscar, superando A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016), que tinham 14.

Ben-Hur (1959), Titanic e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) também se destacam por terem conquistado 11 estatuetas cada.

Filmes com mais indicações na história do Oscar

Filme Ano Número de indicações Estatuetas conquistadas Destaque Pecadores 2026 16 A definir (recorde histórico) Novo marco da Academia A Malvada ( All About Eve ) 1950 14 6 Drama clássico sobre ambição em Hollywood Titanic 1997 14 11 Romance épico de James Cameron La La Land 2016 14 6 Musical moderno que marcou época Ben-Hur 1959 12 11 Superprodução histórica O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei 2003 11 11 Único filme a vencer todas as categorias em que foi indicado Oppenheimer 2023 13 7 Drama histórico sobre a criação da bomba atômica

Análise dos recordes

Pecadores (2026) : dirigido por Ryan Coogler, tornou-se o filme mais indicado da história, com 16 nomeações , ultrapassando o recorde de 14 indicações.

Titanic (1997) : além das 14 indicações, conquistou 11 estatuetas , incluindo Melhor Filme e Melhor Direção.

A Malvada (1950) : foi o primeiro longa a atingir 14 indicações, consolidando-se como um marco do cinema clássico. Venceu em 6 categorias.

La La Land (2016) : igualou o recorde de 14 indicações, mas venceu em 6 categorias.

Ben-Hur (1959) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003): ambos conquistaram 11 Oscars, sendo que Retorno do Rei venceu em todas as categorias em que concorreu.