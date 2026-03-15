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Oscar 2026: os filmes com o maior número de indicações na história

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood

Oscar 2026: Com 16 nomeações, Pecadores tornou-se o filme com mais indicações da história do Oscar (HBO/Divulgação)

Oscar 2026: Com 16 nomeações, Pecadores tornou-se o filme com mais indicações da história do Oscar (HBO/Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 15 de março de 2026 às 15h41.

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O Oscar vai revelar seus vencedores neste domingo, a partir das 20h, horário de Brasília, em cerimônia que acontece no Dolby Theatre, em Hollywood. Será a 98ª edição do mais tradicional prêmio da indústria cinematográfica. 

Ao longo das décadas, alguns longas fizeram história quando falamos no número de indicações. E essa edição é uma que já será lembrada por quebrar recordes.

Com 16 nomeações, Pecadores tornou-se o filme com mais indicações da história do Oscar, superando A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016), que tinham 14.

Ben-Hur (1959), Titanic e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) também se destacam por terem conquistado 11 estatuetas cada.

Filmes com mais indicações na história do Oscar

FilmeAnoNúmero de indicaçõesEstatuetas conquistadasDestaque
Pecadores202616A definir (recorde histórico)Novo marco da Academia
A Malvada(All About Eve)1950146Drama clássico sobre ambição em Hollywood
Titanic19971411Romance épico de James Cameron
La La Land2016146Musical moderno que marcou época
Ben-Hur19591211Superprodução histórica
O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei20031111Único filme a vencer todas as categorias em que foi indicado
Oppenheimer2023137Drama histórico sobre a criação da bomba atômica
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Análise dos recordes

  • Pecadores (2026): dirigido por Ryan Coogler, tornou-se o filme mais indicado da história, com 16 nomeações, ultrapassando o recorde de 14 indicações.
  • Titanic (1997): além das 14 indicações, conquistou 11 estatuetas, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção.
  • A Malvada (1950): foi o primeiro longa a atingir 14 indicações, consolidando-se como um marco do cinema clássico. Venceu em 6 categorias.
  • La La Land (2016): igualou o recorde de 14 indicações, mas venceu em 6 categorias.
  • Ben-Hur (1959) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003): ambos conquistaram 11 Oscars, sendo que Retorno do Rei venceu em todas as categorias em que concorreu.

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.

Acompanhe tudo sobre:OscarOscar 2026Cinema

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