235 casamentos por ano: sucesso no Brasil, Club Med quer exportar 'destination weddings'

No Brasil, o Club Med está apostando em uma nova estratégia de negócios ao incorporar em seus resorts festas de casamentos, atendendo à demanda por experiências de destination wedding. Para além das seis horas de festa, o resort propõe dias de celebrações entre famílias e amigos dos noivos. O segmento tem se mostrado promissor para a rede, especialmente no Brasil, onde o conceito de casamento em local paradisíaco vem atraindo cada vez mais adeptos.

“O segmento de casamentos se tornou um negócio importante para o Club Med. Temos parcerias com empresas especializadas, como o Grupo Bisutti, para criar experiências completas de casamento em nossos resorts”, comenta Janick Daudet, CEO do Club Med para a América do Sul.

No mundo, há mais de 70 hotéis Club Med, mas apenas quatro oferecem casamentos. São as unidades, Lake Paradise, em Mogi das Cruzes, Rio das Pedras, em Magaratiba, Trancoso, na Bahia, e em Punta Cana. A próxima unidade em Gramado, com previsão de inauguração em 2026, também terá espaços para casamentos. Outro destino que terá casamentos será em Marraquexe.

Uma das propostas do Club Med é oferecer uma experiência de casamento que vai além do tradicional, com celebrações que se estendem por dias, incluindo atividades para amigos e familiares dos noivos. Para Daudet, que iniciou na empresa há mais de 40 anos, o Club Med se destaca ao proporcionar um ambiente onde todos os convidados podem desfrutar de momentos de lazer e descontração antes e depois do evento principal.

“Oferecemos desde o local paradisíaco até a infraestrutura necessária para uma festa memorável, com atividades como jantares, passeios turísticos e eventos personalizados para os noivos e seus convidados”, diz o executivo que prevê a celebração de 235 casamentos neste ano.

Um dos destaques recentes do Club Med no Brasil é o novo resort em Gramado, que será parte da linha “Exclusive Collection” da rede. Gramado foi escolhido como um dos principais destinos para casamentos, devido às paisagens, que remetem a destinos europeus. “Gramado é um destino perfeito para o Club Med, especialmente para casamentos e o mercado nacional”, ressalta Daudet, acrescentando que o clima europeu da região cria a atmosfera ideal para celebrações românticas.

Mais de 10 milhões de turistas visitam a cidade anualmente. “[O governador] Eduardo Leite se comprometeu a fazer um aeroporto a 20 quilômetros de Gramado”, diz Daudet que tem planos de transformar a cidade em um destino para estrangeiros.

Os casamentos realizados nos resorts do Club Med também se tornaram uma oportunidade de fidelizar clientes. “Os casamentos oferecem uma forma de ‘recrutamento’ natural de novos clientes. Muitas vezes, os convidados têm o primeiro contato com nossos resorts em um casamento e acabam se encantando com a experiência que oferecemos”, diz. Após viverem essa experiência, muitos convidados retornam aos resorts para férias ou outros eventos.

Para expandir ainda mais o conceito de destination weddings, o Club Med está mirando outros locais estratégicos ao redor do mundo, como Marbella, na Espanha, e Miches, na República Dominicana. Esses destinos são considerados ideais para casamentos devido à infraestrutura luxuosa e belos cenários. “Nossa visão é criar uma experiência de casamento que não apenas atenda às expectativas dos casais, mas que também traga uma atmosfera única e memorável para todos os presentes”.

Um dos diferenciais do Club Med para casamentos está na experiência all-inclusive, que elimina preocupações com custos adicionais e permite que os noivos e seus convidados aproveitem plenamente a celebração. “O formato all-inclusive permite que todos se concentrem em desfrutar do evento, sem precisar se preocupar com gastos adicionais”, explica o CEO. “Nosso compromisso é transformar o casamento em uma celebração prolongada, onde todos podem aproveitar as belezas naturais do destino escolhido e criar memórias duradouras”, diz o CEO.