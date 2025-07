Reviravolta em Gramado: cidade espera melhor inverno no turismo em mais de 70 anos

Pouco mais de um ano depois da tragédia climática que devastou o Rio Grande do Sul, em maio de 2024, Gramado, na Serra Gaúcha, está prestes a contabilizar a maior temporada de Inverno nos seus 71 anos. O secretário de Turismo do Município, Ricardo Bertolucci, antecipou, com exclusividade à EXAME, um balanço do número de visitantes, mesmo que, oficialmente, a temporada se encerre somente em setembro.

O termômetro utilizado por Bertolucci foi o movimento registrado em julho, período com maior procura em função das férias escolares. Foram 800 mil turistas no mês, alcançando uma ocupação média de 80% da rede hoteleira, com picos nos últimos dois finais de semana chegando a mais de 85%. “Nós trabalhávamos com uma taxa de ocupação em torno de 75%, mas conseguimos melhorar ainda mais este desempenho por conta de ações integradas como o Somos RS”, diz Bertolucci.

A partir do resultado nos meses de junho e julho, não há mais dúvidas que a projeção de dois milhões de visitantes durante a temporada de Inverno irá se confirmar ainda em agosto, quando ocorre mais uma edição do Festival Internacional de Cinema de Gramado, entre os dias 13 e 23. O ator Rodrigo Santor será o grande homenageado pela organização neste ano. E na cidade que recebe milhares de casais apaixonados em busca do fondue e vinho à beira da lareira, a presença do galã promete atrair uma multidão, digamos, de cinéfilas. A diferença é que no lugar do morango do amor, a pedida é o saboroso cholate artesanal.

Com base nos números do primeiro semestre, Bertolucci já trabalha também com a expectativa de que 2025 possa fechar com 8,5 milhões de visitantes, um recorde na história do município, superando os 8,2 milhões de 2023. Ano passado, por conta das enchentes, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, principal porta de entrada via área no Estado, ficou fechado por seis meses. Com isso, o número de visitantes caiu para 6,5 milhões de turistas em 12 meses. Com cerca de 44 mil habitantes, Gramado possui 24 mil leitos em uma rede com 300 hotéis, onde o turismo corresponde a 90% da arrecadação.

Karlo Tomazelli acaba de ser anunciado como Chief Operating Officer (COO) do Gramado Summit (Gustavo Merolli/Divulgação)

Gramado Summit quer aumentar faturamento em 50%

Após edição com recordes de público e faturamento, que alcançou a marca dos R$ 8 milhões em 2025, a Gramado Summit projeta um salto ambicioso para o próximo ano: crescer 50% e atingir R$ 12 milhões em receita bruta. Para sustentar essa nova fase de expansão — que inclui internacionalização e profissionalização da gestão — o festival de inovação anuncia a chegada de Karlov Tomazelli como Chief Operating Officer – COO (“diretor operacional”, traduzido do inglês).

Mais do que um reforço de equipe, a contratação marca uma virada estratégica para transformar a Gramado Summit em uma operação ainda mais sólida, eficiente e escalável. A missão de Tomazelli será viabilizar o crescimento acelerado sem abrir mão da qualidade e da experiência que fizeram da Gramado Summit o maior brainstorming de ideias da América Latina. ”Estamos vivendo um processo de transição importante: de um evento que nasceu de uma ideia ousada para uma companhia sólida, com governança e metas claras de expansão", explica o fundador e CEO do evento, Marcus Rossi.

Rossi seguirá responsável pelo produto e posicionamento da marca. Já o novo COO terá autonomia para liderar toda a operação da Gramado Summit, contribuindo diretamente para torná-la ainda mais robusta e impactante, com um olhar técnico e estratégico na gestão da marca e a ampliação internacional, com expectativa de edição em Córdoba, na Argentina, em 2026, além da já anunciada edição em Gramado, de 6 a 8 de maio. O COO explica que seu trabalho é buscar outras linhas de receita dentro do próprio evento, além de aprimorar a administração. “Queremos aproveitar todas as oportunidades possíveis”, comenta.