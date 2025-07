Club Med transforma férias em experiências memoráveis para a família

Com a chegada das férias escolares de julho, muitas famílias ficam em dúvida sobre viajar ou não nessa época. Embora existam algumas preocupações, incluindo os destinos estarem cheios demais, o período representa uma das poucas oportunidades no ano em que famílias inteiras podem se reunir para aproveitar o tempo livre. Nesse contexto, procurar opções que ofereçam uma experiência completa para pais e filhos ajuda a descomplicar a decisão.

Essa é a proposta do Club Med, famosa rede global de resorts que oferece uma estrutura completa, pensada para atender a diferentes faixas etárias. No Brasil, o Club Med possui três unidades com propostas distintas para quem busca aliar descanso, entretenimento e natureza: Lake Paradise (SP), Rio das Pedras (RJ) e Trancoso (BA).

“Férias escolares é sempre uma das épocas mais especiais do ano para viajar, justamente por reunir as famílias em momentos de descanso e conexão. No Club Med, esse período ganha ainda mais valor com a chancela de excelência da rede, que oferece uma experiência premium all-inclusive, além de uma programação completa, voltada para públicos de todas as idades, das crianças aos adultos. E tudo sempre com o cuidado e acompanhamento dos nossos GOs (os Gentis Organizadores, que são parte essencial da história do Club Med). É a chance ideal para os hóspedes curtirem o tempo juntos, com conforto, aproveitando a natureza e realizando atividades pensadas para todos os perfis de viajantes”, afirma Janyck Daudet, CEO do Club Med para a América Latina.

Fundado na década de 1950 e responsável por lançar o conceito de ‘clube de férias all-inclusive premium’, o Club Med também foi pioneiro na criação de espaços direcionados exclusivamente ao público infantil, o chamado Mini Club, lançado em 1967. A marca, que celebra 75 anos em 2025, hoje tem cerca de 70 resorts em operação, incluindo o Brasil — além das três unidades já citadas, um novo resort 100% Exclusive Collection está previsto para ser inaugurado em Gramado (RS) em 2027.

“Conseguimos manter uma assinatura global de qualidade porque temos um modelo operacional muito sólido e uma cultura de hospitalidade que une nossos resorts no mundo todo”, explica Daudet.

Mais que um destino

A estratégia do Club Med no Brasil é oferecer experiências diferenciadas e que combinem a identidade de cada destino com a padronização dos serviços considerados essenciais pela rede — como gastronomia, esportes, recreação, conforto e segurança.

O resort Rio das Pedras, por exemplo, localizado em Mangaratiba, passou recentemente por um processo de renovação. O investimento de R$ 40 milhões modernizou os ambientes sociais e ampliou as opções de hospedagem com a inclusão de novas suítes que oferece ainda mais conforto.

Com acesso direto à Mata Atlântica e ao mar da Costa Verde fluminense, o resort ocupa uma área de 260 mil m² e inclui um espaço voltado para hóspedes que buscam mais privacidade e serviços personalizados. A infraestrutura renovada conta, ainda, com teatro, bar lounge, restaurante reformado, um novo centro de convenções e a integração do espaço Chez Bisutti Club Med, voltado para a realização de casamentos e eventos.

Resort Rio das Pedras (Club Med Brasil/Divulgação)

Já no interior de São Paulo, o Club Med Lake Paradise é uma alternativa para quem deseja viajar sem se afastar tanto da capital. Localizado em Mogi das Cruzes e com o mote “respire fundo em um oásis de natureza”, o espaço oferece uma estrutura direcionada ao lazer ao ar livre, com atividades náuticas, trilhas, dois campos de golfe e áreas de recreação para crianças. A unidade ocupa mais de 1 milhão m² e é procurada tanto por famílias quanto por grupos em viagens corporativas.

Club Med Lake Paradise (Club Med Brasil/Divulgação)

A terceira opção nacional é o Club Med Trancoso, na Bahia, em funcionamento desde 2002. Situado sobre falésias com vista para o mar, o resort passou por uma grande reforma em 2020, com projeto assinado pela arquiteta Patrícia Anastassiadis. Além do cenário natural, os atrativos incluem aulas de ioga, gastronomia regional e fácil acesso ao Quadrado de Trancoso — um dos principais pontos turísticos da região.

Club Med Trancoso (Club Med Brasil/Divulgação)

“Cada detalhe é pensado para que nossos hóspedes possam se desconectar da rotina e viver momentos verdadeiramente especiais. Valorizamos o espírito local de cada destino, o que permite oferecer uma experiência única e sempre dentro do nosso padrão premium. Essa diversidade também permite aos hóspedes escolherem o resort que mais combina com o seu estilo de férias. Por isso, celebrar as férias no Club Med é criar memórias que ficam para a vida inteira”, analisa o CEO.

DNA inovador

A rede internacional tem como objetivo oferecer experiências diferenciadas para todos os seus públicos, inclusive o infantil. Segundo o Club Med, as atividades para os pequenos são organizadas por faixas de idade, com monitores treinados e espaços exclusivos. Todas as unidades brasileiras oferecem atividades para famílias.

A nova unidade em Gramado também deve se tornar um destino importante para a marca no Brasil. Com inauguração prevista para 2027, o resort será o primeiro da categoria Exclusive Collection na América do Sul e terá como foco um público que busca hospedagem premium com ênfase em design, gastronomia, bem-estar e experiências personalizadas.

“Os hóspedes podem esperar um projeto sofisticado, integrado à natureza e à cultura da Serra Gaúcha, com gastronomia refinada, bem-estar, esportes, arte e design em cada detalhe. Será uma nova referência em férias de alto padrão, com a essência do Club Med e a exclusividade que o destino merece”, diz Daudet.

O executivo reforça que o novo complexo está alinhado ao DNA inovador da empresa. “Fomos pioneiros no conceito de férias all-inclusive premium e seguimos evoluindo com experiências que combinam conforto, sustentabilidade, tecnologia e autenticidade local. Estamos constantemente ouvindo nossos clientes e antecipando tendências, seja com a integração de novas tecnologias, seja com projetos sustentáveis ou a criação de espaços exclusivos como o novo conceito Exclusive Collection”, explica.