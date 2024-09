Brasileiro é escolhido como pizzaiolo do ano em competição italiana

No Teatro Mercadante di Napoli, a premiação do 50 Top Pizza World, anunciou os vencedores de 2024, além do pizzaiolo do ano, Matheus Ramos, fundador da QT Pizza Bar, em São Paulo. Dentre as 100 melhores pizzarias do mundo, cinco restaurantes são brasileiros.

Três pizzarias paulistanas figuraram na lista do 50 Top Pizza. Neste ano, estiveram no ranking a Leggera Pizza Napoletana, em 12º; QT Pizza Bar, em 39º; A Pizza da Mooca, em 54º, e a Unica Pizzeria, em 89º. Do Rio de Janeiro, a pizzaria Ferro e Farinha conquistou a 91ª colocação.

São Paulo é a segunda cidade no mundo onde mais se consome pizza, atrás apenas de Nova York, de acordo com a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, o estado paulista consome aproximadamente 500 mil pizzas por dia, a metade do que é produzido no país inteiro.

Brasileiro é eleito o Pizzaiolo do Ano 2024

Matheus Ramos, fundador da QT Pizza Bar, foi eleito o Pizzaiolo do Ano 2024. O anúncio, feito nesta terça-feira (10), em Nápoles, marcou a ascensão da QT Pizza Bar para a 39ª posição no ranking, um salto de 14 lugares em relação ao ano anterior, quando a pizzaria paulistana ocupava o 51º lugar. Esse reconhecimento posiciona a QT Pizza Bar como um destaque no cenário das pizzarias artesanais brasileira.

“Recebo estes prêmios de Pizzaiolo do Ano e 39ª melhor pizzaria artesanal do mundo com muita alegria! Desde que inauguramos a QT Pizza Bar, em 2019, investimos muito tempo, muita dedicação, muita força de vontade para sempre entregar o melhor possível nas nossas massas e cobertura, sempre estudando novas combinações. É muito gratificante ver esse esforço sendo traduzido em mais uma premiação deste nível, a terceira em quase cinco anos de funcionamento”, celebra Matheus Ramos, fundador da QT Pizza Bar.

A casa também ocupa o 2º lugar no 50 Top Pizza América Latina, com Matheus Ramos escolhido o Pizzaiolo do Ano. E ainda neste mês, a pizzaria concorre ao The Best Pizza 2024, cujo resultado será divulgado em 30 de setembro, em Milão, e premia os 100 melhores pizzaiolos do mundo. Em 2023, Matheus Ramos ocupou o 67° lugar.

Inaugurada às vésperas da pandemia, a QT Pizza Bar conta com um projeto arquitetônico moderno e despojado, assinado por Bruna Pires, sócia da pizzaria, ao lado de Matheus Ramos, o fundador da casa.

Do forno saem pizzas de tamanho único, feitas ao estilo napolitano, com massa de fermentação natural – elas maturam por cerca de 48 horas –, elástica, alta nas bordas e fina no centro, e coberturas que valorizam os ingredientes, cuidadosamente selecionados pelos empresários e pelo chef pizzaiolo, Felipe Xeder. No cardápio fixo são quinze coberturas, com destaque para a carbonara (R$ 60), coberta de muçarela fior di latte, queijo parmesão, ovo de gema mole e guanciale. Outra criação que merece atenção vem coberta de pesto de rúcula, tomates assados, queijo de cabra e rúcula selvagem (R$ 65). Elas se somam a sugestões sazonais criadas pelo chef e o sabor do mês.

