A aposta do PSDB para voltar ao comando da cidade de São Paulo, o apresentador José Luiz Datena disputa a corrida eleitoral numa chapa puro-sangue com José Aníbal como vice. Tucano histórico, Aníbal assumiu a presidência do diretório municipal do partido em fevereiro deste ano por decisão das executivas nacional e estadual.

Na ocasião destacou, em entrevista à EXAME, a decisão da sigla em não apoiar à reeleição de Ricardo Nunes (MDB). O partido que desde 2017 estava na prefeitura de São Paulo com João Doria (ex-PSDB) e, três anos depois, elegeu Bruno Covas como prefeito, perdeu a cadeira com a morte do político em 2021 e vivencia um esvaziamento de seus quadros na Câmara Municipal.

"O PSDB tem o direito de recuperar o protagonismo. Por isso, não abrimos mão de buscar uma composição que seja positiva para o partido", disse Aníbal.

Aníbal já foi vereador por São Paulo e cumpriu cinco mandatos como deputado federal, além de ter sido também senador da República. No governo de São Paulo foi titular das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Energia e chegou a presidir o PSDB entre 2001 e 2003. Aníbal foi também presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV) de 2015 a 2017.

Trajetória na política

O início de sua trajetória política remonta, contudo, à luta pela redemocratização em meio à ditadura civil-militar (1964-1985). Em meio à década de 70, Aníbal precisou deixar o país e se exilar no Chile, de onde seguiu para o Panamá e, depois, para a França. E ao voltar para o Brasil, em 1979, passou a coordenar a campanha pelas Diretas Já como filiado ao MDB.

Em 1990, Aníbal foi convidado pelo ex-governador Mário Covas para se filiar ao PSDB, onde seguiu a carreira na política. Agora como vice de Datena, o político experiente aposta suas fichas no apresentador para recuperar a relevância da legenda.

Recentemente, esteve no centro de uma briga com assessores do adversário Pablo Marçal (PRTB) durante debate na TV Gazeta e o portal My News no dia 1º de setembro. Datena, até o momento, tem 11% das intenções de voto, segundo agregador de pesquisa EXAME/IDEIA, atualizado no dia 7 de setembro.