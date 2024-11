Os 42 melhores vinhos brasileiros premiados em concurso internacional realizado em São Paulo

O Concours Mondial de Bruxelles é um dos mais prestigiados concursos de vinhos e destilados do mundo. A competição já foi realizada em países como África do Sul e México, e, pela primeira vez, incluiu uma avaliação exclusiva de produtos brasileiros. O Brasil Selection by CMB 2024 aconteceu no final de outubro, em São Paulo, e reuniu 450 amostras de vinhos e destilados de 18 estados do Brasil.

O júri foi composto por especialistas de seis países, trazendo uma perspectiva internacional e imparcial para a escolha dos melhores rótulos. Isso reforça a crescente importância do Brasil na produção de vinhos e destilados de alta qualidade. Segundo o resultado revelado com exclusividade nesta quarta-feira, 13, pela EXAME Casual, foram concedidas nove Medalhas Grande Ouro, 41 Medalhas de Ouro e 52 Medalhas de Prata para vinhos e cachaças.

No segmento de vinhos, três rótulos conquistaram a Medalha Grande Ouro. Entre eles está o Cazemiro Tannat 2015, da Vinícola Arbugeri, de Caxias do Sul, eleito também o Best Wine do concurso. Outro destaque é o Pana Pana Vinho Nobre Syrah 2021, da vinícola XV de Novembro, além do Fin Espumante Uvas Moscato 2024, da Vinícola Fin. Ainda entre os vinhos, 11 rótulos foram premiados com Medalhas de Ouro e 28 com Medalhas de Prata, comprovando a qualidade e a diversidade da produção nacional (veja a lista abaixo).

“Os vinhos e cachaças brasileiros demonstraram uma significativa e importante evolução nos últimos anos. A realização da edição 2024 do Brasil Selection by CMB, além de premiar os melhores produtos, projeta internacionalmente o Brasil nas Américas, Europa, Ásia, Oceania e África”, explica Eduardo Viotti, jornalista, jurado internacional e diretor do Brasil Selection by CMB 2024.



Cachaças brasileiras

No setor de cachaças, a Velho Juan Extra Premium Carvalho 6 anos foi eleita a Best Cachaça do concurso. Outros rótulos que receberam a Medalha Grande Ouro incluem a Cachaça Boa do Brejo Carvalho CAC 3 anos, Caninha do Coronel 2023, Cachaça Baraúna Reserva Bálsamo 2021, Cachaça Porto Cale Edição Limitada 2021 e Cachaça Duim Carvalho Francês. Essas cachaças de excelência destacam a evolução e a versatilidade das bebidas destiladas brasileiras.

Pela primeira vez em um concurso de vinho no Brasil, a Inteligência Artificial foi usada para compilar todas as notas e opiniões dos jurados sobre cada amostra, produzir um único comentário e emitir um gráfico, chamado de “roda de aromas”, destacando as características e virtudes de cada produto.