Bernard Arnault transfere o filho Alexandre para a divisão de vinhos e destilados do grupo LVMH

Em uma reestruturação de liderança, o bilionário francês Bernard Arnault anunciou seis nomeações para altos cargos no conglomerado de luxo LVMH, incluindo a transferência de seu filho Alexandre para a divisão de vinhos e destilados da Moët Hennessy. A reestruturação visa ajustar as operações e fortalecer divisões que enfrentam desafios, especialmente a de vinhos e destilados, cujas receitas caíram 11% nos primeiros nove meses de 2024.

No comunicado oficial, emitido na manhã de 14 de novembro, Arnault anunciou que Maud Alvarez-Pereyre assumirá a vice-presidência executiva de Recursos Humanos em 1º de dezembro de 2025, substituindo Chantal Gaemperle. Alvarez-Pereyre também fará parte do comitê executivo do grupo, fortalecendo a área de recursos humanos com um novo direcionamento estratégico.

Além disso, Jean-Jacques Guiony, atual membro do comitê executivo, será o novo presidente e diretor executivo da divisão Moët Hennessy, sucedendo Philippe Schaus, que deixará o cargo após 21 anos no grupo para focar em funções não executivas.

Alexandre Arnault, filho do presidente da LVMH e ex-executivo sênior na Rimowa e Tiffany, será nomeado diretor-geral adjunto da mesma divisão a partir de 1º de fevereiro de 2025, atuando diretamente sob a liderança de Guiony. Com a mudança, ele deixará o escritório da Tiffany de Nova York e voltará para a sede do grupo, em Paris.

Reestruturação em outras áreas

Charles Delapalme também faz parte das mudanças estratégicas e será o próximo presidente e diretor executivo da marca de conhaques Hennessy, após um período de transição com Laurent Boillot. Delapalme deixa, assim, seu cargo na Christian Dior Couture, sinalizando a importância que a LVMH atribui ao setor de vinhos e destilados, que tem enfrentado dificuldades.

Cécile Cabanis assumirá o cargo de diretora financeira do grupo, sucedendo Guiony em 1º de fevereiro de 2025. Guillaume Motte, CEO da Sephora, também se juntará ao comitê executivo da LVMH a partir de 1º de janeiro de 2025, reforçando o corpo executivo em um período estratégico para o conglomerado.

Enfrentando os desafios no setor de Vinhos e Destilados

A divisão de vinhos e destilados da LVMH, que engloba marcas como Moët e Chandon e Hennessy, registrou o pior desempenho entre as principais divisões do grupo, com uma queda expressiva nas receitas. A reestruturação anunciada por Arnault busca, portanto, não só fortalecer a liderança com executivos experientes, mas também trazer uma nova dinâmica para enfrentar o cenário desafiador do setor. O movimento é visto como um esforço para adaptar a divisão às condições de mercado e potencializar o desempenho em um segmento altamente competitivo.

Arnault afirmou que as novas nomeações refletem o compromisso da LVMH em “aproveitar cada oportunidade para fortalecer suas operações” e destacou que o setor de vinhos e destilados continuará sendo uma área de grande importância para o grupo.