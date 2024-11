Espumante icônico de vinícola brasileira envelhece no mar e chega ao mercado por R$ 3,5 mil

O ano era 2014, e a Miolo terminava de engarrafar uma safra lendária do icônico espumante Miolo Cuvée. Dois anos depois, a vinícola brasileira alcançava a marca de exportação de 100 mil garrafas desse rótulo, com 10 mil vendidas apenas na Soif D’ailleurs, uma das principais lojas de vinho de Paris. Para celebrar, a Miolo decidiu imergir um lote de 504 garrafas na Europa, resgatando uma prática histórica do continente, inspirada nos vinhos e espumantes encontrados em antigos navios naufragados.

O local escolhido foi o mar da região da Bretanha, na França. A operação marcou o espumante brasileiro no cenário internacional, adicionando mistério e exclusividade às características sensoriais da bebida. As garrafas foram mergulhadas estrategicamente na ilha de Ouessant, na região da Baie du Stiff, onde ficaram envelhecendo na "cave submarina" entre outubro de 2016 e novembro de 2017, quando foram resgatadas.

Desde então, o lote retornou ao Brasil, permanecendo na cave subterrânea da Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos, até completar 10 anos de envelhecimento.

Agora, o espumante chega ao mercado como Miolo Cuvée – Under The Sea. Colecionadores e curiosos podem adquirir uma garrafa, que vem em embalagem especial que retrata uma lente de farol, ao preço de R$ 3.500.

Espumante aspiracional

A vinícola pretende manter o Miolo Cuvée – Under The Sea em seu portfólio, agregando valor à linha lançada em 1995. A continuidade da série já está garantida com outros dois lotes submersos no mesmo local: um de 140 garrafas de brut rosé de 2014 e outro de 350 garrafas de 2016, seguindo o mesmo padrão de envelhecimento de 10 anos.

“Este Miolo Cuvée – Under The Sea é um espumante aspiracional. Moldado pelo oceano, traz uma nova história para contar. Ele mescla o terroir do Vale dos Vinhedos com as condições do fundo do mar. Mas, para descobrir, é necessário abrir a garrafa e degustar, o que requer curiosidade”, explica Adriano Miolo, diretor superintendente da Miolo Wine Group.

Denominação de Origem

Presente em 15 países, o Miolo Cuvée conta com a Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (DOVV), e foi o primeiro espumante brasileiro exportado. Ele abriu portas para o Brasil no mercado internacional, destacando a qualidade e diversidade dos espumantes brasileiros. Na França, é o espumante brasileiro mais vendido, e há quase 20 anos é a bebida oficial do Natal Luz de Gramado.