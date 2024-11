Vinícola gaúcha com quase 100 anos investe R$ 10 milhões e lança marca de vinhos finos

Há quase 100 anos, produtores de uvas da Serra Gaúcha uniram-se para formar a Nova Aliança Vinícola Cooperativa. Com 95 anos, é a cooperativa em atividade mais antiga do Brasil, reunindo quase 700 famílias cooperadas e unidades produtivas em Flores da Cunha, Farroupilha e Santana do Livramento, na Campanha Gaúcha. A cada ano, processa cerca de 60 milhões de quilos de uvas, o que representa quase 7% de toda a produção nacional.

Com toda essa maturidade e experiência, a vinícola se prepara para uma grande virada: tornar a elaboração de vinhos finos com peso e tamanho maior para o negócio. Embora a cooperativa já produza espumantes para outras vinícolas e tenha seu próprio portfólio, essa linha representa apenas 20% do faturamento, com o suco de uva respondendo por 80%. A meta, segundo Heleno Facchin, CEO da Nova Aliança, é que até o centenário da cooperativa esse equilíbrio se aproxime de 50% para cada lado.

Investimentos

O executivo explica que dois pilares sustentam essa estratégia. O primeiro é a infraestrutura de qualidade para a elaboração dos vinhos. Um dos mais recentes investimentos foi a implantação de uma nova linha produtiva, capaz de personalizar com alta performance e ampliar a capacidade em 200%. Essa linha é única no país, projetada exclusivamente para a Nova Aliança.

O investimento totalizou R$ 10 milhões. Agora, em apenas uma hora, a vinícola é capaz de produzir até 6.000 garrafas de vinhos e espumantes. "Também fizemos investimentos em barricas de carvalho e em autoclaves para a elaboração de espumantes", detalha Facchin.

Heleno Facchin, CEO da Nova Aliança. (Divulgação/Divulgação)

Nova marca premium

O segundo pilar é o lançamento de uma marca que reforça a percepção premium dos produtos. Para isso, a cooperativa criou a Nova, com uma nova identidade visual, totalmente diferente da existente.

Sob essa marca estão as linhas Estilo Diamond, Santa Colina, Wave, Aliança e Cerro da Cruz, todas unificadas pela marca-mãe, que abarca vinhos finos e espumantes. O lançamento oficial ocorreu durante a ProWine, a maior feira de vinhos da América Latina, voltada para o trade, realizada no início de outubro.

Rótulos já premiados

Embora a nova linha de vinhos tenha sido lançada recentemente, os rótulos já conquistaram prêmios. Na Seleção de Vinhos de Farroupilha, em sua 19ª edição, a vinícola ganhou quatro medalhas de ouro com os produtos Aliança Espumante Moscatel Rosé, Aliança Espumante Brut Rosé, Santa Colina Espumante Brut e Santa Colina Merlot Rosé.

Outra grande conquista foi a inclusão de oito rótulos no Ranking Mundial de Vinhos 2025, com destaque para quatro espumantes, três vinhos tranquilos e um licoroso, demonstrando a excelência da vinícola em diferentes categorias. “Não podia ser mais perfeito. É a melhor forma de festejar nossos 95 anos e marcar esse novo momento, brindando o que nossa história de quase um século construiu”, avalia Facchin.

E assim, com um pé firme no legado e outro nas inovações que o futuro promete, a Nova Aliança floresce em cada safra, como as uvas que, sob sol e chuva, renascem a cada ano. A história de 95 anos se entrelaça com cada garrafa que sai de suas vinhas, oferecendo mais do que vinhos: oferece o sabor do tempo, o esforço coletivo e a promessa de que o melhor ainda está por vir.