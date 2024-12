Os 6 imóveis mais caros comprados em 2024; brasileiro está na lista

O site Architectural Digest analisou as grandes movimentações realizadas no mercado imobiliário por celebridades e executivos. Em 2024, Neymar, Tom Ford e Jeff Bezos compraram e venderam propriedades multimilionárias na Califórnia, em Londres e em Dubai. Confira.

Kendrick Lamar, R$ 206,64 milhões

O rapper americano Kendrick Lamar, adquiriu em maio uma propriedade em Brentwood, Califórnia, por R$ 206,64 milhões. A casa vizinha a da atriz Gwyneth Paltrow inclui uma casa principal de 1.505 metros quadrados e outra residência menor de 315 metros quadrados, conectadas por um quintal. A mansão moderna foi adquirida de Viet Dinh, ex-diretor jurídico da Fox Corp.

Neymar, R$ 267,89 milhões

Jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar adquiriu em novembro uma cobertura no Bugatti Residences, em Dubai, por R$ 267,89 milhões. A residência, com previsão de entrega para 2027, terá um elevador privativo para carros com acesso direto ao apartamento, piscina privativa e vistas panorâmicas da cidade. A compra aconteceu após Neymar adquirir uma propriedade de R$ 127,8 milhões em Miami.

Victoria e David Beckham, R$ 355,72 milhões

O casal Victoria e David Beckham comprou uma mansão à beira-mar em Miami por R$ 355,72 milhões. A propriedade recém-construída, com 1.325 metros quadrados, inclui nove quartos, 13 banheiros, uma piscina infinita com vista para Biscayne Bay, um cinema e um ginásio.

Jeff Bezos, R$ 442,8 milhões

Em 2024, Jeff Bezos adquiriu sua terceira propriedade em Indian Creek Island, em Miami, por R$ 442,8 milhões. A mansão de 1.114 metros quadrados possui seis quartos e nove banheiros. Este é o terceiro imóvel do bilionário na mesma ilha, conhecida como "Billionaire Bunker".

Ellen DeGeneres e Portia de Rossi, R$ 472,32 milhões

Em agosto, Ellen DeGeneres e Portia de Rossi venderam dois terrenos em Carpinteria, Califórnia, por R$ 472,32 milhões. A propriedade de 40.468 metros quadrados possui uma mansão no estilo toscano de 743 metros quadrados, acesso privativo à praia, uma casa de hóspedes e uma cabana.

Tom Ford, R$ 511,68 milhões

O estilista Tom Ford adquiriu um dos imóveis mais caros do ano. Trata-se de uma mansão em Londres de R$ 511,68 milhões, localizada no bairro de Chelsea. A casa está próxima ao Hyde Park e ao Rio Tâmisa e foi a transação residencial mais cara do ano no Reino Unido.