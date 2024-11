'Policiais-mordomos' e Gisele de vizinha: conheça 'bunker' onde morará Ivanka Trump

Apesar da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, sua filha, Ivanka Trump, não deverá seguir para a Ala Oeste da Casa Branca ao lado do patriarca, de sua madrasta, Melania, e de seu irmão mais novo, Barron. Segundo fontes da imprensa americana, Ivanka se adaptou à vida em sua ilha artificial em Miami ao lado do marido, Jared Kushner, e o casal não "pretende voltar à briga política".

Em 2020, pouco depois da derrota de Trump contra o democrata e atual presidente Joe Biden, Ivanka adquiriu uma das propriedades do cantor Julio Iglesias em Indian Creek, vila conhecida pela exclusividade, alta proteção e uma vizinhança de elite. A negociação causou polêmica, já que Iglesias, em 2015, chamou Trump de “palhaço” devido a comentários anti-imigração.

Segundo a Forbes, no entanto, as críticas a Trump não impediram a transação, e Ivanka tornou-se proprietária de uma luxuosa mansão avaliada em cerca de R$ 180,6 milhões. A região abriga celebridades como Gisele Bündchen, Tom Brady, David Guetta, e o bilionário Jeff Bezos.

O “Bunker dos Bilionários”

Apelidada de "Bunker dos Bilionários", Indian Creek é lar de outros empresários de alto escalão e celebridades que valorizam discrição. Os cinco proprietários mais ricos da ilha controlam fortunas que, juntas, totalizavam cerca de US$ 190 bilhões em janeiro, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

O acesso ao paraíso exclusivo é restrito a convidados por uma única ponte fortemente protegida e representa o marco zero da migração de riqueza para o sul da Flórida nos últimos cinco anos. Indian Creek tem sua própria versão de gentrificação, com abastados sendo substituídos por ultra-ricos dispostos a pagar até US$ 100 milhões por uma mansão.

Estrutura e exclusividade de Indian Creek

No centro da ilha, há um campo de golfe luxuoso e um clube de campo, e sua cobiçada associação é uma das poucas maneiras de visitantes acessarem o local, pois não há empresas na região. Indian Creek é um município próprio com um prefeito eleito, atualmente Benny Klepach, fundador da varejista duty-free 3Sixty. A prefeitura e a delegacia de polícia localizam-se do outro lado da ponte que conecta Indian Creek a Surfside.

A cidade, cujo logotipo inclui uma representação dos portões de ferro que bloqueiam a entrada de visitantes, adicionou calçadas recentemente, e o esgoto ainda é coletado por fossas sépticas, embora haja planos de modernização.

Ivanka Trump e o afastamento da política

Ivanka e Kushner, de 43 anos, se mudaram para a Flórida após anos de trabalho como "primeira-filha" e "primeiro-genro" em Washington, onde atuaram como conselheiros na administração de Trump, enfrentando acusações de nepotismo. A posição de destaque no governo Trump resultou na perda de alguns amigos mais liberais, conforme reportado pelo Page Six.

Ivanka teve uma transformação radical desde então. Em campanhas passadas, ela estava presente nos comícios e anúncios do pai, desempenhando um papel importante em apelar ao eleitorado feminino. No entanto, há dois anos, quando Trump anunciou sua terceira candidatura, Ivanka afirmou que ela e Kushner se afastariam da política para priorizar a vida familiar.

Agora, Ivanka é uma observadora distante da política e não parece ter intenção de apoiar o pai publicamente na atual campanha presidencial.