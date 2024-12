Os espumantes brasileiros que se destacaram em concursos internacionais em 2024

Os espumantes brasileiros têm se consolidado como os melhores do mundo graças a uma combinação única de terroir. Regiões como a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, principal polo de produção, oferecem condições ideais para o cultivo de uvas como Chardonnay e Pinot Noir, fundamentais para a elaboração de espumantes de qualidade.

A altitude, o clima ameno e os solos bem drenados criam o equilíbrio perfeito entre acidez e frescor, características essenciais para a elaboração de espumantes premiados. Ao longo de 2024, reconhecimentos em concursos e publicações internacionais, como o guia Descorchados e o Catad'Or World Wine Awards, são alguns exemplos.

Boa parte do sucesso dos espumantes brasileiros também é resultado de investimentos em tecnologia e na adoção do método tradicional, o mesmo usado na produção do champanhe. Esses esforços resultam em bebidas que se destacam por sua perlage elegante, aromas complexos e excelente custo-benefício. Abaixo, alguns exemplos de destaques que o vinho de borbulhar nacionais receberam em 2024.

Descorchados

O guia Descorchados é uma publicação que traz a avaliação de vinhos da Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru e Bolívia. Na edição de 2024, foram mais de 4.000 vinhos degustados de mais de 230 vinícolas argentinas, 210 chilenas, 35 vinícolas uruguaias , 40 brasileiras, 20 vinícolas peruanas e 5 vinícolas bolivianas.

A análise é feita por categorias e em diversos recortes. Na avaliação de espumantes brasileiros elaborados pelo método tradicional, com a segunda fermentação em garrafa, o Cave Geisse Terroir Nature 2020 ficou em primeiro lugar com uma nota de 95. O espumante é um blend com 50% de uvas Chardonnay e 50% de Pinot Noir, castas clássicas da região de Champanhe. A vinícola Geisse ainda aparece no top 10 com um espumante rosé.

Moscatel

No recorte feito com espumantes Moscatel do Brasil, três rótulos ficaram em primeiro lugar, dividindo a pontuação de 92. Foram eleitos os melhores: Monte Paschoal Moscatel Rosé Espumante N/V, Santa Augusta Moscatel Espumante 2023, e o Vallontano Moscatel Espumante N/V.

Catad'Or

O espumante brasileiro Moscatel Rosé da Nova Aliança Vinícola Cooperativa foi eleito o melhor vinho de borbulhas no 29º Catad'Or World Wine Awards. O prestigiado concurso, realizado em Moticello, no Chile, entre os dias 11 e 16 de novembro, premiou 22 vinhos e espumantes do Brasil em um universo de 1.300 amostras de 17 países. As amostras foram avaliadas por um júri internacional composto por 80 especialistas no assunto.

Esta edição foi histórica, sendo a maior da competição até hoje. A Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) e a Associação de Enólogos e Agrônomos do Chile (ANIAE), membro do Vinofed (Federação Mundial das Principais Competições Internacionais de Vinhos e Bebidas Espirituosas), conferiram a chancela ao evento.

Effervescents du Monde

No Effervescents du Monde, realizado em novembro em Dijon, França, o Salton Prosecco foi eleito um dos 16 melhores espumantes do concurso, destacando-se como um dos melhores no quesito borbulhas.

A vinícola gaúcha, que está prestes a completar 115 anos, foi a única do Novo Mundo a figurar na lista, que foi dominada por espumantes franceses. O concurso, que em português significa "espumantes do mundo", é considerado o maior evento do segmento e é realizado anualmente na França.

O Salton Prosecco, elaborado com a uva Prosecco, é descrito como um espumante leve, refrescante e fácil de harmonizar. Ele está à venda na loja virtual da vinícola por R$ 39.