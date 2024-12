Moët & Chandon lança safra lendária do seu mais icônico champanhe

Em 281 anos de história, a Moët & Chandon elaborou apenas 77 edições do seu prestigiado Grand Vintage. Para que o champanhe possa ser comercializado, a safra precisa ser de extrema qualidade e fora da curva. Esse foi o caso da colheita de 2016, que agora chega ao mercado brasileiro a um preço sugerido de R$ 850.

Este vinho integra a coleção dos icônicos vintages da Maison, somando-se a rótulos renomados como o Grand Vintage 2013 e o Grand Vintage 2015 (ainda disponível no mercado brasileiro).

Apesar das condições climáticas desafiadoras, o resultado surpreendeu até o mestre de cave da Moët & Chandon, Benoît Gouez. Mateus Godoy, brand manager da marca no Brasil, explica que parte do trabalho do enólogo envolveu deixar a bebida pelo menos seis anos de envelhecendo em cave.

"O ano foi muito desafiador porque a colheita foi 50% menor em volume, em relação ao ano anterior, mas a qualidade foi muito surpreendente", explica Godoy. A safra de 2016 foi uma das primeiras da Maison a ser impactada pelas mudanças climáticas, o que gerou um grande desafio, mas também uma produção de qualidade excepcional.

O inverno foi chuvoso e frio, o que causou mofo e perda de uvas, seguido por uma primavera também chuvosa. No entanto, o verão seco estressou os vinhedos e causou mais perda de frutas. Mesmo assim, a qualidade do champanhe final foi extraordinária.

Sabores e aromas do Grand Vintage 2016

O Grand Vintage 2016 apresenta aromas complexos de pão torrado, grãos e avelã, seguidos por notas secundárias de pão de gengibre, marzipã e açúcar de cevada. No paladar, revela uma base frutada e floral, com toques de ameixa, mirabelle, marmelo, flor de laranjeira e alcaçuz.

Para harmonizar, as melhores combinações incluem carnes de caça macias ou peixes acompanhados de molhos leves. Especiarias com um toque de alcaçuz acentuam a base duradoura do champanhe, destacando suas notas de frutas brancas e flores. A complexidade e a finesse do Grand Vintage 2016 fazem dele uma excelente opção para ocasiões especiais.