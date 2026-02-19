Em novo trailer, ‘Toy Story 5’ coloca vício em telas como ameaça aos brinquedos

A Pixar divulgou nesta quinta-feira, 19, o primeiro trailer oficial de "Toy Story 5", novo capítulo da franquia iniciada em 1995. Desta vez, Woody, Buzz Lightyear e seus amigos enfrentam um adversário diferente: o avanço da tecnologia no cotidiano das crianças.

Com estreia marcada para 18 de junho nos cinemas, a animação mostra Bonnie — atual dona dos brinquedos que pertenceram a Andy — recebendo um tablet de presente. A novidade muda a rotina da menina, que passa a dedicar mais tempo às telas, deixando de lado seus brinquedos favoritos.

Tecnologia vira antagonista na nova animação

No trailer, o dispositivo eletrônico surge como o principal “rival” de Woody e Buzz. O enredo acompanha a tentativa dos brinquedos de reconquistar a atenção da criança diante da concorrência digital.

A proposta dialoga com uma discussão cada vez mais presente entre pais e educadores: o impacto do uso excessivo de telas na infância. O filme sugere que a mudança de hábitos, com mais tempo em tablets e menos interação com brinquedos físicos, pode transformar a dinâmica do brincar.

Woody e Buzz voltam a dividir protagonismo

A nova produção retoma a parceria clássica entre Woody e Buzz Lightyear, personagens centrais da saga. O trailer mostra que o grupo de brinquedos precisará se unir para lidar com a nova realidade dentro do quarto de Bonnie.

A franquia “Toy Story” é uma das mais bem-sucedidas da história da animação, responsável por inaugurar a era dos longas-metragens totalmente produzidos em computação gráfica. O quinto filme aposta em um tema contemporâneo para atualizar o conflito central da série: o medo de ser deixado para trás.

Confira o trailer:



