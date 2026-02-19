Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Paes anuncia Jane Reis como vice na chapa pela disputa do governo do Rio

Com a aliança com o MDB, Paes busca ampliar diálogo com a Baixada Fluminense e o eleitorado evangélico

Paes: A entrada de Jane Reis na chapa de Paes ocorreu após a retirada do nome de Washington Reis da disputa (Getty Images)

Paes: A entrada de Jane Reis na chapa de Paes ocorreu após a retirada do nome de Washington Reis da disputa (Getty Images)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15h37.

Última atualização em 19 de fevereiro de 2026 às 15h39.

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou nesta quinta-feira, 19, que a advogada Jane Reis (MDB) será a vice-governadora em sua chapa pelo governo do estado.

Paes é pré-candidato e também informou que deixará a prefeitura no dia 20 de março para disputar o Palácio do Guanabara.

“[Essa aliança] é uma demonstração da amplitude daquilo que a gente quer construir”, disse Paes durante o evento.

Jane é ligada ao município de Duque de Caxias, onde a família Reis tem maior influência. Jane já foi presidente do MDB Mulher do município. Em suas redes sociais, a pré-candidata a vice-governadora se descreve como cristã, mãe, esposa e advogada.

Com a articulação, Paes busca se consolidar na Baixada Fluminense e acenar ao eleitorado evangélico. Jane é casada com o pastor Rafael Corato, da Igreja Assembleia de Deus.

O anúncio que confirmou a aliança contou com a presença de Baleia Rossi, presidente do MDB, e do ministro das Cidades, Jader Filho.

A entrada de Jane Reis na chapa de Paes ocorreu após a retirada do nome de Washington Reis (MDB), ex-prefeito de Duque de Caxias e ex-secretário estadual de Transportes do governo Cláudio Castro, da disputa eleitoral. O político também é presidente estadual do MDB.

Jane Reis com Washington Reis

Jane Reis com Washington Reis (Instagram/Reprodução)

Reis está inelegível em razão de condenação por crime ambiental e, até o momento, não pode disputar o pleito. Ele tenta reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal.

“Em todas as eleições, nós estivemos juntos. Ele me apoiou, e eu apoiei. Eu dei um jeito de ajudar, e ele deu um jeito de ajudar. Até nos momentos mais duros da minha vida pública. Não esquecemos isso”, afirmou Paes.

O prefeito do Rio já conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela sua pré-candidatura.

Segundo as últimas pesquisas eleitorais divulgadas, Paes lidera com folga a disputa pelo governo do Rio. No momento, o campo governista ligado a Cláudio Castro (PL) ainda não apresentou um nome bem posicionado na corrida eleitoral.

Acompanhe tudo sobre:Eduardo PaesEleições 2026

Mais de Brasil

Dino proíbe que penduricalhos do funcionalismo sejam pagos, mesmo com valores retroativos

Futura: Leite lidera disputa pelo Senado no RS; 4 nomes empatam pela 2ª vaga

Greve geral na Argentina causa cancelamentos de voos no Brasil

Inmet alerta para risco de tempestades em SP nesta quinta-feira

Mais na Exame

Marketing

Entre a inteligência artificial e a inteligência ausente, estamos ficando com as duas

ESG

24% menos CO2: o que a JSL aprendeu sobre descarbonizar sem sair da estrada

Future of Money

Bitcoin pode voltar a subir, mas ainda não tem força para novo rali

Carreira

Sem auxílio-creche: o berçário 'secreto' da Natura que revolucionou a vida dos pais no trabalho