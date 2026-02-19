O segredo por trás dos 50 anos de uma floricultura, segundo seu fundador

Cerca de 20% das empresas fecham no primeiro ano e, pensando nessa lógica, completar 50 anos à frente de um negócio impõe uma dúvida inevitável sobre o que sustenta uma empresa por tanto tempo.

Para Jim McCann, fundador da 1-800-Flowers.com, varejista americana de flores e presentes, a resposta não está apenas em estratégia ou acesso a capital, mas na capacidade de construir e preservar relações de confiança.

A reflexão ganha peso no momento em que jovens profissionais e lideranças em formação buscam entender quais competências realmente sustentam carreiras de longo prazo. As informações foram retiradas de Fast Company.

Decisões que ampliam a própria sorte

McCann iniciou a trajetória em 1976 ao comprar uma pequena floricultura em Manhattan. Desde o início, percebeu que clientes não buscavam apenas produtos, mas uma forma de expressar emoções em momentos críticos, fator que levou ao crescimento da empresa.

Ao longo das décadas, decisões estratégicas ampliaram o alcance do negócio sem comprometer a confiança construída com seu público. Em 1984, ao identificar o potencial dos números gratuitos, McCann apostou no 1-800-Flowers, investindo em telemarketing e infraestrutura até transformar o telefone em marca.

Em todos os casos, a tecnologia foi tratada como meio para fortalecer a conexão humana. Em uma carreira executiva, se aplica uma lógica semelhante quando se escolhem projetos que ampliam relações estratégicas e impacto de longo prazo, e não apenas ganhos imediatos.

O teste da confiança quando o erro acontece

Se decisões estratégicas ampliam oportunidades, é nos momentos de falha que a longevidade realmente é testada. Em 2024, às vésperas da temporada de fim de ano, uma das marcas do grupo implementou um novo sistema de gestão de pedidos.

A transição não funcionou como previsto e parte dos clientes enfrentou atrasos justamente em datas associadas a aniversários, celebrações e rituais familiares.

O episódio expôs um ponto central da gestão de longo prazo. Crescer envolve assumir riscos tecnológicos e operacionais. O que diferencia empresas duradouras não é a ausência de erro, mas a forma como reagem a ele.

Em vez de tratar o problema como um incidente isolado, a liderança reconheceu publicamente as falhas e revisou processos antes do ciclo seguinte.

