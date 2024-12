Brinde harmonizado: como escolher bons rótulos para as festas de fim de ano

Escolher bons rótulos para as festas de fim de ano é uma arte que pode transformar encontros em momentos inesquecíveis, envolvendo desde o cuidado na harmonização até o toque de sofisticação para brindes e presentes. As celebrações começam já na recepção, onde coquetéis leves, como o Kir Royale, feito com champagne e licor de cassis, ou um refrescante Aperol Spritz, podem ser servidos. Esses drinques combinam bem com canapés elegantes, como bruschettas de figo e presunto Parma ou caviar com creme fraîche, trazendo um toque sofisticado e festivo para abrir a noite.

Para a ceia de Natal, os espumantes, como o champagne, o Prosecco, a Cava ou mesmo os espumantes nacionais, são opções ideais para o brinde inicial. Além de celebrarem a ocasião, são versáteis para acompanhar as primeiras entradas, como uma salada de lagosta ou um carpaccio de atum. Nesses casos, um Sauvignon Blanc ou um Chardonnay leve são sugestões que valorizam os sabores frescos dos pratos sem sobrepor suas delicadas nuances. Já para pratos principais tradicionais, como o peru assado ou o bacalhau à Brás, um tinto leve, como o Pinot Noir da Borgonha.

No Réveillon, um menu de degustação com pequenas porções permite aos convidados experimentar uma variedade de vinhos e sabores. Para pratos de frutos do mar, como camarões ou lulas grelhadas, um Albariño espanhol ou um rosé da Provence são escolhas que equilibram frescor e leveza. Para pratos com carnes mais estruturadas, vinhos encorpados e intensos são mais direcionados, como um Syrah chileno ou um Malbec argentino. Já para harmonizar com carnes brancas e aves, sugiro vinhos italianos da região de Chianti ou um Fleurie da Beaujolais, que possuem um corpo médio e sabores frutados, agradáveis ao paladar. Por fim, nada melhor que um Porto Ruby ou um Moscato d’Asti para acompanhar a hora da sobremesa, cujas notas doces e complexas se casam com o clima de celebração.

Serviço dos vinhos

Um ponto fundamental para aproveitar ao máximo cada vinho é respeitar a temperatura ideal de serviço, que varia de acordo com o estilo. Espumantes, como champagne e Prosecco, devem ser servidos entre 6 °C e 8 °C, enquanto vinhos brancos, como Sauvignon Blanc, ficam ideais entre 8 °C e 10 °C. Para os tintos, a recomendação é de 12 °C a 14 °C para rótulos leves, como Beaujolais e Pinot Noir, e até 18 °C para os mais encorpados, como Cabernet Sauvignon e Malbec. Caso não disponha de uma adega com controle de temperatura, a geladeira é uma boa alternativa, lembrando apenas de retirar o vinho de 10 a 15 minutos antes de servir se ele estiver muito frio. Assim, os sabores e aromas se revelam de forma plena, garantindo uma experiência rica e agradável.

Essas dicas para a escolha dos vinhos podem tornar as festas de fim de ano ainda mais especiais. Afinal, um bom vinho não só eleva a ocasião, mas também proporciona momentos de partilha e celebração, tornando cada taça uma oportunidade de brindar o presente e o futuro.