Espumante brasileiro fica entre os 10 melhores do mundo em concurso na França

O Brasil tem um dos melhores terroirs do mundo para a elaboração de espumantes, e isso fica claro quando observamos os resultados em grandes concursos internacionais. No Effervescents du Monde, realizado nos últimos dias de novembro em Dijon, França, não foi diferente. O Salton Prosecco foi eleito um dos dez melhores espumantes do concurso, destacando-se como um dos melhores no quesito borbulhas.

A vinícola gaúcha, que está prestes a completar 115 anos, foi a única do Novo Mundo a figurar na lista, que foi dominada por espumantes franceses. O concurso, que em português significa "espumantes do mundo", é considerado o maior evento do segmento e é realizado anualmente na França. Além de figurar no top 10, o concurso também concedeu 140 medalhas, sendo 79 de ouro e 61 de prata.

Processo de avaliação

Os métodos usados para avaliação no Effervescents du Monde são bastante rigorosos, incluindo a reavaliação periódica do júri, caso algum juiz deseje continuar avaliando os rótulos. Nesta edição, mais de 80 juízes especializados avaliaram 421 amostras de 20 países.

O Salton Prosecco, elaborado com a uva Prosecco, é descrito como um espumante leve, refrescante e fácil de harmonizar. Ele está à venda na loja virtual da vinícola por R$ 39.

"A Salton trabalha incansavelmente em tecnologia, inovação e muito estudo para elaborar rótulos com excelência. O Salton Prosecco carrega características da viticultura da Serrra Gaúcha e reforça nossa vocação para as melhores borbulhas", descreve o diretor técnico e enólogo, Gregório Salton.

Outro Espumante Brasileiro em Destaque

Outro espumante brasileiro que tem conquistado o mundo é o Aliança Moscatel Rosé, eleito o melhor vinho de borbulhas no 29º Catad'Or World Wine Awards, realizado em Moticello, no Chile. Este evento, um dos mais prestigiados do setor, contou com a participação de 1.300 amostras de vinhos e espumantes de 17 países, premiando 22 produtos do Brasil.

O Aliança Moscatel Rosé é elaborado pela Nova Aliança Vinícola Cooperativa, que recentemente passou por uma reformulação de marca com o objetivo de expandir a participação de vinhos finos dentro do seu portfólio.