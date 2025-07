Os 50 carros mais vendidos no Brasil no mês de junho de 2025

A lista dos carros mais vendidos no mês de junho de 2025 revela as preferências dos brasileiros, com destaque para a Volkswagen Polo e a Fiat Strada, que lideram o ranking com 11.492 e 11.474 unidades emplacadas, respectivamente, segundo dados da Fenabrave. Além desses dois modelos, o Volkswagen T-Cross, com 8.629 unidades, e o Fiat Argo, com 7.235 unidades, mostram a força de SUVs e hatchbacks no Brasil.

Os Hyundai HB20 e Chevrolet Onix também se destacam na lista, com 6.917 e 6.782 emplacamentos, respectivamente. Em uma análise mais detalhada, os números indicam que, apesar de uma diversidade de categorias e modelos, o mercado brasileiro tem preferido veículos de segmentos como SUVs e hatchbacks.

Modelos como o Fiat Mobi, o Honda HR-V e o Volkswagen Saveiro seguem como escolhas populares, mostrando que os consumidores estão buscando veículos que atendam tanto à necessidade de transporte urbano quanto ao desejo de mais espaço e conforto, sem abrir mão da economia.

No acumulado do ano, a Fiat Strada já vendeu 62.697 unidades, seguido do Polo, que teve 57.216 emplacamentos no primeiro semestre de 2025.

Os carros mais vendidos de junho

1- Volkswagen Polo – 11.492

2- Fiat Strada – 11.474

3- Volkswagen T-Cross – 8.629

4- Fiat Argo – 7.235

5- Hyundai HB20 – 6.917

6- Chevrolet Onix – 6.782

7- Hyundai Creta – 6.415

8- Fiat Mobi – 6.347

9- Honda HR-V – 6.179

10- Toyota Corolla Cross – 5.335

11- Renault Kwid – 5.116

12- Chevrolet Tracker – 4.993

13- Fiat Fastback – 4.930

14- Volkswagen Saveiro – 4.849

15- Volkswagen Nivus – 4.731

16- Toyota Hilux – 4.576

17- Jeep Compass – 4.547

18- Fiat Pulse – 3.823

19- Volkswagen Virtus – 3.719

20- Chevrolet Onix Plus – 3.494

21- Fiat Toro – 3.414

22- Jeep Renegade – 3.411

23- Nissan Kicks Play – 3.017

24- Toyota Corolla – 3.012

25- Ford Ranger – 2.961

26- Chevrolet S10 – 2.612

27- Caoa Chery Tiggo 7 – 2.589

28- Volkswagen Tera – 2.555

29- Hyundai HB20S – 2.241

30- Fiat Fiorino – 2.224

31- GWM Haval H6 – 2.106

32- RAM Rampage – 2.000

33- Chevrolet Spin – 1.975

34- Fiat Cronos – 1.919

35- BYD Dolphin Mini – 1.913

36- BYD Song Plus – 1.795

37- Chevrolet Montana – 1.692

38- Citroën Basalt – 1.565

39- BYD Dolphin – 1.490

40- Honda City sedã – 1.453

41- Renault Duster – 1.426

42- Toyota SW4 – 1.343

43- Renault Kardian – 1.240

44- Honda City hatch – 1.206

45- Jeep Commander – 1.194

46- Citroën C3 – 1.146

47- Caoa Chery Tiggo 8 – 1.062

48- BYD Song Pro – 1.010

49- Mitsubishi Triton – 983

50- Nissan Versa – 949