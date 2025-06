Os 50 carros mais vendidos no Brasil no mês de maio de 2025

Em maio deste ano, o Volkswagen Polo liderou as vendas no mercado brasileiro, com 12.911 unidades comercializadas, mostrando forte presença no segmento de carros compactos, segundo dados da Fenabrave. A Fiat Strada ficou em segundo lugar no mês, com 11.854 unidades vendidas, confirmando a popularidade da picape leve.

Outros destaques do mês incluem o Volkswagen T-Cross, com 9.410 unidades, e o Fiat Argo, com 9.063 vendas, reforçando a preferência por SUVs compactos e hatchbacks no país. O Hyundai HB20 também se destacou em maio, ocupando a quinta posição com 8.674 unidades comercializadas.

Além dos modelos citados, a lista dos 10 mais vendidos em maio contou com a presença do Fiat Mobi, Honda HR-V, Chevrolet Onix, Jeep Compass e Volkswagen Saveiro, evidenciando a diversidade do mercado brasileiro que abrange desde utilitários até SUVs e carros urbanos.

No acumulado do ano, de janeiro a maio, a Fiat Strada mantém a liderança com 51.225 unidades vendidas, seguida pelo Volkswagen Polo, que soma 45.725 unidades comercializadas no período. Esses números confirmam a força desses modelos na preferência dos brasileiros ao longo de 2025.

Os carros mais vendidos em maio

1- Volkswagen Polo 12.911

2- Fiat Strada 11.854

3- Volkswagen T-Cross 9.410

4- Fiat Argo 9.063

5- Hyundai HB20 8.674

6- Fiat Mobi 6.459

7- Honda HR-V 6.406

8- Chevrolet Onix 6.157

9- Jeep Compass 5.688

10- Volkswagen Saveiro 5.536

11- Toyota Corolla Cross 5.513

12- Hyundai Creta 5.333

13- Renault Kwid 5.180

14- Fiat Fastback 4.809

15- Fiat Toro 4.690

16- Volkswagen Nivus 4.591

17- Toyota Hilux 4.425

18- Hyundai HB20S 4.421

19- Chevrolet Tracker 4.332

20- Chevrolet Onix Plus 3.924

21- Jeep Renegade 3.644

22- Nissan Kicks Play 3.476

23- Fiat Pulse 3.352

24- Volkswagen Virtus 3.317

25- Toyota Corolla 3.234

26- Caoa Chery Tiggo 7 3.211

27- BYD Song 2.900

28- Chevrolet S10 2.772

29- Fiat Cronos 2.677

30- Ford Ranger 2.670

31- BYD Dolphin Mini 2.577

32- GWM H6 2.432

33- Chevrolet Spin 2.195

34- Ram Rampage 2.182

35- GWM Haval H6 2.138

36- Fiat Fiorino 2.044

37- Chevrolet Montana 1.873

38- Citroën Basalt 1.873

39- BYD Dolphin 1.864

40- Caoa Chery Tiggo 8 1.483

41- Renault Kardian 1.455

42- Toyota Hilux SW4 1.331

43- Renault Duster 1.321

44- Honda City Sedan 1.301

45- Caoa Chery Tiggo 5X 1.257

46- Peugeot 2008 1.217

47- Jeep Commander 1.199

48- Honda City Hatch 1.195

49- Volkswagen Taos 975

50- Mitsubishi Triton 892