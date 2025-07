A carta na manga da Ford para enfrentar a concorrência chinesa no Brasil

Ao percorrer as ruas das grandes cidades brasileiras, é fácil perceber o aumento da presença de carros chineses, especialmente no segmento de SUVs. A concorrência com marcas que já estão há décadas no Brasil levou as montadoras a desenvolver novas estratégias para não perder mercado e conquistar novos consumidores. A Ford, por exemplo, aposta no Territory para enfrentar a crescente presença dos carros asiáticos neste segmento de SUVs médios.

E a estratégia tem dado resultados. Com um parque circulante de 13.000 unidades do Territory no Brasil, mais de 40% das vendas ocorreram no último ano. Além disso, mais de 80% dos compradores são novos na marca. O crescimento do SUV, que já é vendido em mais de 70 mercados, reflete uma tendência crescente, também observada em outros países da América do Sul e no resto do mundo. Só no primeiro semestre deste ano, foram vendidos 2.317 modelos do carro.

O segredo desse sucesso está, em grande parte, na tecnologia embarcada no veículo e na sua produção chinesa. O Territory é montado na China, país dos principais concorrentes da Ford no Brasil. Para sustentar o crescimento, o modelo passou por mudanças pontuais no design, que conferem uma aparência mais sofisticada na versão 2026. A estratégia da marca foi manter o preço de R$ 215.000, de forma a competir de maneira mais agressiva no mercado.

“O Territory foi o produto da Ford que mais cresceu em 2024, e neste ano já avançou 9%. Ele é o segundo modelo mais vendido da marca no Brasil, atrás apenas da Ranger, e a expectativa com a chegada da nova linha é de um crescimento ainda maior”, afirma Dennis Rossini, gerente de marketing da Ford.

Aspectos físicos e adaptação ao mercado

O Novo Territory 2026 é 55 mm mais comprido, totalizando 4.685 mm, e apresenta elementos que refletem o DNA dos SUVs da Ford. Isso se deve principalmente à nova frente, que conta com faróis full-LED em formato de L, uma grade preta com detalhes cromados, além de um para-choque e logo Ford redesenhados.

O modelo também conta com rodas esportivas de 19”, acabamento escuro e cromado, pneus 235/50, maçanetas cromadas e para-choque traseiro de linhas retas – itens novos que conferem mais modernidade ao design. Embora produzido na China, o modelo passou por adaptações que atendem às necessidades dos consumidores brasileiros.

“Diferentemente de outros veículos fabricados na China, o Novo Territory foi desenvolvido com a participação da engenharia da América do Sul, sendo atualmente o modelo com o maior índice de qualidade da região”, explica Ariane Campos, supervisora de engenharia da Ford América do Sul.

O Novo Territory é equipado com motor 1.5 EcoBoost a gasolina, que combina turbo, injeção direta e comando variável, entregando 169 cv e torque de 250 Nm. Ele conta ainda com transmissão automática de sete marchas e dupla embreagem banhada a óleo. O modelo oferece quatro modos de condução: Normal, Eco, Trilha e Esportivo, além de freio eletrônico auto-hold.

Tecnologia

A cabine do Novo Territory também ganhou uma atualização tecnológica significativa. Tanto o painel digital quanto a central multimídia, ambos de 12,3 polegadas, receberam novos grafismos e softwares, especialmente ajustados às preferências do consumidor brasileiro. O modelo conta com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de um sistema de áudio com efeito 3D. Também oferece carregador por indução, três portas USB-C, uma porta USB-A e uma tomada de 12V.

O novo SUV é 100% conectado, oferecendo todas as funcionalidades do aplicativo FordPass. O usuário pode realizar partida remota e agendada, travar e abrir portas, receber alertas e acompanhar o status do veículo (como odômetro, nível de combustível, pressão dos pneus, carga da bateria e localização), além de monitorar o alarme perimétrico.

Por fim, os bancos foram projetados para proporcionar maior conforto, com boa retenção lateral, acabamento microperfurado e novos encostos de cabeça, grandes e ergonômicos. O modelo também conta com ajustes elétricos em dez posições para o motorista e quatro para o passageiro, além de aquecimento e resfriamento.