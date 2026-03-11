Os 5 restaurantes preferidos de JFK Jr. e Carolyn — e que você ainda pode visitar em NYC

A nova série História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, disponível no Disney+, fez reviver o interesse por um dos casais mais icônicos dos Estados Unidos na década de 1990. A série ficcional tenta reproduzir os bastidores do relacionamento entre o cobiçado filho do ex-presidente e a executiva de moda que, no futuro, se tornaria uma das maiores referências do ramo no mundo.

A trama, dirigida por Ryan Murphy, acompanha o início do namoro, o casamento reservado em 1996 e o intenso assédio da mídia ao casal até o trágico acidente aéreo que matou ambos em julho de 1999.

Embora dramatizada, a produção se baseia em eventos reais e em relatos reunidos do livro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, de Elizabeth Beller, uma amiga de Carolyn.

De certo modo, a cidade de Nova York também vira um personagem central na narrativa. Entre desfiles de moda e eventos sociais, o casal circulava por vários restaurantes da cidade — muitos deles ainda em funcionamento. Por isso, para os fãs que vivem ou pretendem visitar Nova York, vários desses endereços seguem uma forma de revisitar a atmosfera da época.

Confira um guia com todos os restaurantes e bares citados na produção.

Panna II

Um dos locais retratados logo no primeiro episódio é o que parece o Panna II, restaurante indiano no East Village conhecido pela decoração cheia de luzes coloridas. A produção sugere que ali teria acontecido o primeiro encontro do casal, embora essa informação não seja confirmada.

Walker’s

Ao lado do antigo loft do casal, no número 20 da North Moore Street, em Tribeca, fica o Walker’s, bar inaugurado em 1987. O local era e continua famoso por seus hambúrgueres e pelo ambiente discreto de bairro.

The Odeon

O Odeon fica no centro de Manhattan desde 1980 e sempre foi ponto de encontro de artistas, escritores e atores. Nos primeiros anos, era uma parada quase obrigatória dos integrantes do elenco do Saturday Night Live após o programa. Segundo relatos publicados pela revista People, Carolyn gostava dos hambúrgueres do local, mas substituía as batatas fritas por espinafre refogado.

Bubby’s

O Bubby’s, aberto em 1990 e conhecido pelo brunch e pela culinária americana clássica, também fazia parte da rotina do casal. John F. Kennedy Jr. foi um dos primeiros clientes da casa, já que apareceu no segundo dia de funcionamento. Seu pedido mais corriqueiro era também um dos mais simples: mingau de aveia acompanhado de café com leite.

Nobu

O casal também foi visto algumas vezes no Nobu, restaurante japonês do chef Nobu Matsuhisa fundado em parceria com Robert De Niro e Drew Nieporent. O local se tornou um dos endereços mais famosos de sushi do mundo, conhecido por seus sashimis e pratos de estilo contemporâneo.

Indochine

Outro ponto muito frequentado por Carolyn era o Indochine, restaurante franco-vietnamita no bairro NoHo que se tornou um hotspot da moda e da vida noturna nova-iorquina. Ela foi fotografada ali em diversas ocasiões, em eventos sociais e em jantares com Kennedy nos primeiros anos do casamento.