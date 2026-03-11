Hannah Montana está de volta? O que sabemos sobre o especial de 20 anos

Quase duas décadas depois de dominar o Disney Channel, Hannah Montana pode estar pronta para voltar aos holofotes. Miley Cyrus, a atriz e cantora que deu vida a personagem icônica, revelou que está preparando um especial para celebrar os 20 anos da série que marcou uma geração inteira.

A notícia já deixou fãs nostálgicos em alerta máximo. Afinal, a história da adolescente que levava uma vida dupla como popstar se tornou um verdadeiro fenômeno da cultura pop nos anos 2000.

Um especial para celebrar a série

Depois de meses de espera, o público finalmente teve um primeiro gostinho do que vem por aí no especial de 20 anos de Hannah Montana. Na madrugada desta terça-feira, 10, a emissora ABC exibiu o primeiro teaser de "Hannah Montana 20th Anniversary Special".

O especial de 20 anos deve reunir materiais inéditos, incluindo imagens de arquivos nunca exibidas, entrevistas exclusivas, apresentações musicais e registros dos bastidores da produção. A homenagem também recria cenários icônicos da série, como o famoso closet de Hannah e a sala da casa da família Stewart.

Segundo o Omelete, o documentário foi gravado com plateia ao vivo, em um formato que lembra o estilo da série original. Entre os momentos mais aguardados está uma entrevista conduzida por Alex Cooper, apresentadora do podcast "Call Her Daddy", na qual Miley Cyrus fala sobre como foi crescer sob os holofotes desde o início da carreira.

O fenômeno que dominou os anos 2000

Exibida pelo Disney Channel, a série acompanhava Miley Stewart, uma adolescente aparentemente comum que escondia um grande segredo. À noite e nos palcos, ela se transformava na famosa cantora Hannah Montana.

A fórmula conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. O sucesso foi tão grande que a franquia gerou turnês lotadas, álbuns que lideraram paradas musicais e até um filme para os cinemas.

Quando estreia o especial de Hannah Montana

O novo projeto será lançado exatamente 20 anos após a estreia do primeiro episódio de Hannah Montana no Disney Channel. A série original chegou à televisão em 24 de março de 2006.

Agora, duas décadas depois, o especial Hannah Montana 20th Anniversary Special tem data marcada para chegar ao Disney+. A produção será disponibilizada no dia 24 de março de 2026, daqui a duas semanas.