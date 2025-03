Os 10 melhores ovos de Páscoa: confira os ganhadores da degustação de 2025

Assim que o Carnaval se encerra, supermercados, empórios e confeitarias colocam em suas vitrines os produtos do próximo feriado, os ovos de chocolate para a Páscoa. Em meio a tantos sabores curiosos e novidades, pode ser difícil escolher um exemplar.

Com isso, Casual EXAME convidou cinco chefs, confeiteiros e influenciadores de gastronomia e vinhos para provarem amostras de ovos de Páscoa artesanais e amostras vendidas em supermercados e empórios.

Participaram da degustação André Mifano, chef do restaurante Donna, Janaína Torres, melhor chef mulher do mundo, segundo ranking 50 Best e proprietária do Bar da Dona Onça e Mercearia da Cidade e À Brasileira; Verônica Kim, confeiteira e proprietária da By Kim; Pri Matta, especialista em vinhos em @deondevinho e Laura Miranda, criadora de conteúdo de gastronomia e sócia da agência Gulah.

Os critérios adotados incluíram a análise do sabor, textura, aromas e aparência. Foram avaliados 13 ovos de Páscoa vendidos em mercados e 21 ovos de Páscoa artesanais. A lista de vencedores está em ordem alfabética. Confira.

Pri Matta, especialista em vinhos em @deondevinho; André Mifano, chef do restaurante Donna, Verônica Kim, confeiteira e proprietária da By Kim; Janaína Torres, proprietária do Bar da Dona Onça e Mercearia da Cidade e À Brasileira e Laura Miranda, criadora de conteúdo de gastronomia e sócia da agência Gulah (Leandro Fonseca/Exame)

Os melhores ovos de Páscoa artesanais

Açucareiro da Nana

Para a Páscoa, a chef Nana Fernandes anuncia novidades entre ovos de chocolate. A amostra degustada e aprovada foi a versão de Cocada Queimada (R$ 195, 260g) com casca de chocolate belga ao leite 40% cacau recheado com cocada queimada artesanal da casa. Para Janaína Torres, o ovo de Páscoa com ranhuras e coco ralado na casca é equilibrado e refinado.

Serviço: encomendas: (11) 96403-6040, contato@acucareirodanana.com.br Retiradas e doces no J.Café, Rua Guaipá, 186 - Vila Leopoldina

Bake Sale

A confeitaria Bake Sale, com loja recém-inaugurada nos Jardins, enviou a amostra do Ovo Mil-Folhas (R$ 210, 400g) com casca de chocolate branco Callebaut sendo uma metade recheada com ganache de baunilha e a outra com doce de leite, ambas cobertas com massa folhada feita na casa. "Amei a textura. Achei super diferente o mil-folhas na casca, deixando o chocolate crocante e com sabor interessante", diz Laura Miranda.

Serviço: Alameda Jaú, 1581 – Jardins, São Paulo. Telefone: (11) 93757-8431. Horário de Funcionamento: Terça a sábado, das 9h às 19h.

Cakess

A Cakess, comandada pelo casal Gabriela e Leandro Tripi, localizada em um casarão centenário na Av. Angélica, em Higienópolis, escolheu a amostra do Ovo Not Nickers para ser avaliada. A amostra é feita com chocolate ao leite recheada com duja de amendoim, amendoins torrados e caramelo de baunilha (R$ 210, 450g). "Super bom. É o chocolate que sonhamos comer hoje em dia", comentou Torres.

Serviço: Avenida Angélica, 2285 - Consolação - São Paulo/ SP - (11) 99132-5327. @cakess_sweet_sugar. Segunda a sexta-feira das 8h às 19h (Almoço executivo das 11h30 às 15h). Sábados das 9h às 19h.

Confeitaria Dama

Com um catálogo diverso, a Confeitaria Dama apresenta suas novidades e clássicos para a Páscoa 2025. Este ano, a doceria das sócias Daniela e Mariana Gorski oferece oito ovos. A amostra degustada e vencedora foi inspirada no Tiramisù, sobremesa italiana. O Ovo Tiramisù (R$ 235, 350g) possui casca de chocolate meio amargo com grãos de café, recheadas de ganache de mascarpone e de café, finalizadas com cacau em pó.

Serviço: e-commerce: confeitariadama.com.br Unidade Pinheiros (matriz): Rua Ferreira de Araújo, 376. Delivery próprio e encomendas: via whatsapp (11) 97095-3888 ou fixo (11) 5182-5088. Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 – Piso Pacaembu – Higienópolis. Telefone: (11) 3823-2653. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. Shopping JK Iguatemi: Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 – piso térreo – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3152-6047 ou whatsapp: (11) 94444-2306. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. Shopping Villa Lobos: Av. Nações Unidas, 4777 – 2º piso. Telefone: (11) 3500-0086 ou whatsapp: (11) 95303-4278. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. Shopping Iguatemi: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – 3º piso – Jardim Paulistano. Telefone: (11) 3819-2335. Horário: Seg. a Sáb. 10h às 22h; Dom. e feriados 12h às 20h. DAMA no US3 Hair Salon: Rua Estados Unidos, 1520 – Jardins. Whatsapp: (11) 93472-7060. Horário: Seg. 14h às 19h; Ter. a Sáb. 9h às 20h; Dom. fechado. Unidade Hospital Albert Einstein. Seg. a sex. das 7h às 21h. Finais de semana das 7h às 18h30

Mica Chocolates

Com o tema “O Mundo é um Ovo”, a coleção de Páscoa da Mica Chocolates apresenta 7 sabores de ovos inspirados em diferentes lugares do mundo: Bélgica, Brasil, Dubai, Escócia, França, Inglaterra e Madagascar. O ovo degustado foi o Pain Au Chocolat Francês (R$ 260, 520g) presta homenagem ao icônico doce francês, combinando casquinha ao leite, ganache 54% com manteiga tostada, duja de amêndoas com croissant amanteigado e fechamento com chocolate 54%.

Serviço: rua Artur de Azevedo, 1199 – Pinheiros. Telefone: 11 97620-0210. E-mail: hello@micachocolates.com.br Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 12h às 19h delivery:delivery.micachocolates.com.br/menu e Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 (2° piso) - Vila Olímpia. Telefone: 11 94744-5968. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 20h.

Tchocolat

A marca de chocolates artesanais apresenta para este ano o Ovo de Castanha de Caju (R$ 190, 250g), feito com chocolate ao leite e castanha de caju. "Há valorização da castanha de caju. O chocolate não possui açúcar residual. Achei sofisticado e refinado", diz Torres.

Serviço: Rua Antônio Afonso, 19 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - Fone: (11) 97652-3081 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 19h, domingo das 8h às 18h

Zulcare

A Zulcare enviou a amostra de um dos doces mais populares das redes sociais do momento: o chocolate Dubai. No entanto, a versão possui um toque brasileiro, com casca de chocolate meio amargo recheada com caramelo salgado, uma camada de duja de castanha de caju e massa de kneff, finalizada com chocolate ao leite (R$ 230, 400g).

Serviço: Rua Comendador Miguel Calfat, 319, Itaim Bibi. Telefone: (11) 97892-8109.

Foram degustadas amostras das marcas: Açucareiro da Nana, Âme Patisserie, Bake Sale, Cakess, Canelle, Casaría, Confeitaria Dama, Flakes, Hanami, Healthy Bites, Le Blé, Mariana Junqueira, Mica, Paris 6, Pati Piva, Renata Assirio, Salt Bakery, Shihoma Deli, Tre Bimbi, Tchocolat, Zulcare.

1 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

2 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

3 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

4 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame Verônica Kim Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

5 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

6 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame - André Mifano, Priscila Mata (de listrado), Verônica Kim, Janaina Torres e Laura Miranda Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

7 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame. Chocolate, pascoa, ovos de pascoa Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

8 /9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame. Chocolate, pascoa, ovos de pascoa Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

9/9 Pascoa 2025 - Degustação de ovos de pascoa na redação da Exame. Chocolate, pascoa, ovos de pascoa Foto: Leandro Fonseca Data: 21/03/2025 (Páscoa 2025: degustação de ovos com jurados convidados)

Os melhores ovos de Páscoa vendidos em supermercados e empórios

Arábia

O restaurante foi pioneiro ao trazer o Chocolate Dubai para o Brasil e a marca agora aposta nos ovos de Páscoa com o chocolate viral. A principal aposta é o Ovo de Páscoa Dubai Pistache (R$ 280 com 400g), com chocolate ao leite, pasta de pistache, chocolate meio amargo e massa de knefe. "O ovo é crocante e com menos açúcar residual em comparação com os outros chocolates", diz Torres.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1397 - Jardim Paulista, São Paulo. Fone: (11) 3061-2203. Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h a 00h. Loja pop-up: Shopping Morumbi – Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - Piso Lazer – Jardim das Acácias, São Paulo. Delivery através do WhatsApp (11) 94740-8446.

Biscoitê

Para 2025, a Biscoitê, loja biscoitos finos, apresenta sete opções de sabores de ovos de Páscoa, todos com pedaços de biscoito junto ao chocolate. O Ovo Speculoos (R$ 169,90, 400g) combina doce de leite e biscoito belga de especiarias. "Sabor bom para quem possui um paladar muito doce", diz Kim.

Serviço: encomendas em biscoite.com.br

Ofner

A rede paulistana conhecida pelos salgados e doces apresenta suas criações de Páscoa. Entre as opções, a versão degustada foi o ovo de Biscoff Crocante (R$ 149,90, 300g). Feito com chocolate ao leite, a casca do ovo é recheada com creme Biscoff e coberta com uma crocante camada de chocolate branco com pedaços de biscoito Biscoff. Acompanha mini ovos de chocolate ao leite com crocantes de biscoito Biscoff.

Serviço: encomendas em ofner.com.br

*Inicialmente a degustação de ovos de Páscoa seria dividida em três categorias: chocolate ao leite, chocolate amargo e casca recheada. No entanto, as amostras da última categoria prevaleceram em quantidade. Assim, a degustação foi dividida em ovos de Páscoa artesanais e amostras vendidas em supermercados e empórios.