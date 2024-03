Janaína Torres é eleita a melhor chef mulher do mundo, segundo ranking 50 Best

Em outubro do ano passado a gastronomia brasileira ganhou mais um destaque, ao Janaína Torres ter sido escolhida como a melhor chef mulher da América Latina em 2023, pelo Latin America’s 50 Best Restaurants. Hoje, o ranking anunciou que a chef coproprietária das casas paulistanas Casa do Porco, do bar casual Dona Onça, da lanchonete Hot Pork, da Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, todos na cidade de São Paulo, é a melhor chef mulher do mundo.

A cozinheira é a décima a receber o prêmio, e uma das maiores vozes femininas da gastronomia brasileira. Em 2022, quem recebeu o título foi a paranaense Manu Buffara.

No ano passado, A Casa do Porco foi eleito o melhor restaurantes do Brasil, dentro da lista do Latin America’s 50 Best Restaurants. Também em 2023, o estabelecimento ocupou a posição de número 12 lista mundial. No ranking Casual EXAME com os 100 melhores restaurantes do Brasil, a casa ficou em primeiro lugar.

Segundo o 50 Best, o impacto do trabalho de Torres no mundo culinário foi o que a levou a ser eleita a Melhor Chef Feminina do Mundo em 2024. "Torres planeja um restaurante e centro cultural para 2025 no centro de São Paulo, claro. Embora os detalhes ainda estejam em segredo, não será apenas um restaurante: haverá comida brasileira, além de um aspecto de bem-estar e pop-ups rotativos apresentando diferentes elementos da cultura latino-americana de suas viagens e estudos".

“Estou muito feliz por ter sido eleita The World’s Best Female Chef 2024 e por fazer

parte da incrível lista daquelas que foram premiadas antes de mim. O meu desejo é inspirar a

próxima geração de chefs mulheres e continuar construindo um legado para a gastronomia brasileira

ao lado da minha comunidade. Para mim, este prêmio representa uma plataforma importante para

dar visibilidade à educação para a alimentação e por meio dela, o que considero essencial para um

futuro mais justo no meu país e em todo o mundo”, diz Torres.

Trajetória

Militante da alta gastronomia democrática, ela opera suas empresas segundo a seguinte missão: aprimorar e transformar a dieta da população brasileira, oferecendo produtos artesanais de qualidade a preços acessíveis. No Dona Onça, seu bar casual no centro da cidade de São Paulo, ela serve pratos afetivos, como a galinhada.

Já na Casa do Porco, seu restaurante de fine dining, ela e o sócio, Jefferson Rueda, oferecem um menu de degustação por menos de R$ 300— um dos pratos da sequência é o porco San Zé, que é preparado com porcos de criação própria e cujo processo de cocção leva oito horas. A lista de espera chega a durar meses, nos horários mais concorridos. Grandes filas também costumam se formar.