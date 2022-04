Você sabe de onde surgiu o ovo de Páscoa? Entenda o significado

O ovo de Páscoa faz parte da tradição para a data – mas comprá-lo não é uma tarefa fácil em 2021. A intenção de compra dos brasileiros caiu 6,7% para a data, em um misto de fim do auxílio emergencial e inflação em alta, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo. Mesmo nesse cenário, há quem opte pela barra de chocolate, quem vá para o bombom e até mesmo aqueles que decidem fazer uma fabricação própria do doce. Tudo isso mostra o papel essencial que o chocolate tem para a data, mas, você sabe de onde vem a tradição do chocolate na Páscoa?

Não há uma única resposta para a questão, mas sim algumas pistas. Uma matéria feita pela BBC mostra que, ao menos do ponto de vista religioso, a tradição pode ter vindo de uma versão de que um coelho teria ficado preso no túmulo aberto de Jesus e, portanto, teria sido o primeiro a testemunhar a ressureição. Por isso, ganhou o privilégio de ser o animal-símbolo para a data e carregar as boas novas – no caso, os ovos.

Uma outra possível origem para os ovos na data está relacionada a tradições de povos da Antiguidade, como os persas, por exemplo, que viam o objeto como símbolo do renascimento. Regiões como a Ucrânia (antes da chegada do cristianismo) e a China associavam o alimento à vida, incluindo fatores que vão desde a criação do mundo até a comemoração do fim do inverno. Na época, porém, a tradição era pintar ovos de galinha.

Os ovos de chocolate são derivados de uma tradição iniciada no século 12, na França, depois da volta de Luís VII. Depois de voltar da segunda Cruzada, ele foi recebido com festa e com vários produtos das terras exploradas, incluindo muitos ovos. A data da volta coincidiu com o jejum da Quaresma.

A partir daí, veio a tradição de presentear com ovos feitos a partir dos mais diversos materiais, indo desde o vidro até à madeira. Os ovos de chocolate só surgiram séculos depois, e têm a origem atrelada às patisseries francesas, que passaram a esvaziar os ovos e enchê-los com chocolate.