Olivia Rodrigo será garota-propaganda da vacinação nos EUA

A cantora e atriz Olivia Rodrigo visitará o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o doutor Anthony Fauci, um especialista em doenças infecciosas, na Casa Branca na quarta-feira para gravar vídeos para incentivar os jovens a se vacinarem contra a Covid-19, informou a Casa Branca.

A visita é parte do esforço do governo Biden para convencer mais jovens a se vacinarem contra o coronavírus agora que os casos aumentam em todo o país.

A variante Delta, que está se tornando predominante em muitos países, é transmitida mais facilmente do que versões anteriores do coronavírus e pode causar uma doença mais grave, especialmente entre pessoas mais jovens. Ela já foi encontrada em todos os Estados norte-americanos, dizem autoridades de saúde.

Rodrigo, de 18 anos, é conhecida por sucessos como "Déjà Vu", "Drivers License" e "Good 4 U" e por estrelar a série da Disney+ "High School Musical: The Musical - The Series".

"O governo Biden-Harris está fazendo um esforço contínuo para vacinar mais jovens, inclusive trabalhando com escolas, pediatras, campos de verão e recrutando influenciadores das redes sociais e celebridades", disse uma autoridade da Casa Branca.

Adultos mais jovens estão se vacinando em taxas muito mais baixas do que adultos mais velhos, de acordo com um relatório de junho do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).