Os 80 anos da Vespa são celebrados com monografia e coleção de edição limitada

A Assouline celebra oito décadas da Vespa com um livro que vai muito além das páginas. Junto à Piaggio, a editora nova-iorquina produziu sete motos na cor vermelha característica da marca, decoradas com motivos da Assouline Travel Series, e uma linha de capacetes open-face com a mesma identidade visual. O livro custa €120 (cerca de R$ 720); o kit com o capacete incluído sai por €389 (cerca de R$ 2.330).

A publicação foi organizada pelo escritor e diretor criativo Michael Köckritz a partir do arquivo histórico da Piaggio e de registros externos em que a Vespa aparece associada ao glamour e à cultura popular. O material cobre oito décadas: subculturas britânicas dos anos 1960, Ursula Andress pelas ruas de Londres em 1965, corridas na Baía de Nápoles em 1957, grupos de entusiastas atravessando o Vietnã.

Da aviação à calçada

Modelos produzidos pela Piaggio desde 1943, ano do primeiro protótipo, até 2018, reunidos no arquivo histórico que integra a monografia da Assouline (Arquivo Rinaldo Piaggio)

Rinaldo Piaggio fundou a empresa em 1884 para fabricar equipamentos ferroviários. Com o tempo, a operação foi diversificada para maquinário militar, lanchas, hidroaviões e aviões. A fábrica toscana foi destruída durante a Segunda Guerra. Quando Enrico Piaggio, filho de Rinaldo, reconstruiu a operação no pós-guerra, o foco mudou para transporte de massa acessível.

O protótipo original, chamado MP6, foi projetado por Renzo Spolti e Vittorio Casini, com carroceria assinada pelo engenheiro aeronáutico Corradino D'Ascanio. O nome surgiu quando Enrico Piaggio ouviu o barulho do motor pela primeira vez e comentou que soava como uma vespa. A monografia recupera esse episódio com precisão.

Edições limitadas

Uma das sete Vespas de edição limitada produzidas em parceria com a Assouline, com lataria vermelha e grafismos da Travel Series, acompanhada dos capacetes open-face da coleção (Divulgação)

A Piaggio produziu centenas de variantes desde 1946. O modelo foi adotado por subculturas jovens e estrelas de cinema com a mesma facilidade, e sua silhueta nunca precisou de grandes revisões para parecer atual. Em 2021, a edição limitada Primavera Sean Wotherspoon misturou amarelo, vermelho, verde e aqua num design que não tentava ser discreto.

A colaboração com a Assouline segue uma lógica conhecida da editora: monografias de alto padrão visual que funcionam como objeto de coleção e referência histórica simultaneamente. Nesse caso, o livro vem acompanhado de produtos físicos que estendem a narrativa. As sete motos de edição limitada reproduzem os grafismos da Travel Series da Assouline sobre a lataria vermelha, com os capacetes open-face no mesmo visual.

O livro está disponível em EU.Assouline.com e Store.Vespa.com. Os capacetes têm estoque limitado e foram lançados simultaneamente ao anúncio da monografia.