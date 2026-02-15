Brasil

Genial/Quaest: maioria confia nas urnas, mas 43% ainda desconfiam

Levantamento ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios do país

53% dizem confiar nas urnas eletrônicas, segundo a pesquisa Quaest (Valter Campanato/Agência Brasil)

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 17h07.

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada neste domingo, 15, aponta que 53% dos brasileiros afirmam confiar nas urnas eletrônicas, enquanto 43% dizem não confiar no sistema de votação.

O levantamento foi realizado entre 5 e 9 de fevereiro de 2026, com 2.004 entrevistas presenciais em 120 municípios, com pessoas de 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os resultados mostram variações por região. No Sul e no Centro-Oeste, há empate técnico entre os que confiam e os que desconfiam das urnas. No Nordeste, 59% declaram confiança no sistema, ante 37% que dizem não confiar. No Sudeste, 54% afirmam confiar, enquanto 42% demonstram desconfiança.

A percepção também varia de acordo com o posicionamento político. Entre eleitores que se identificam como bolsonaristas, 77% afirmam não confiar nas urnas. Entre os que se dizem de direita, mas não bolsonaristas, 65% declaram desconfiança, enquanto 30% dizem confiar.

Já entre eleitores de esquerda que não se consideram lulistas, 82% afirmam confiar no sistema eleitoral, contra 15% que dizem não confiar. Entre os lulistas, 78% demonstram confiança nas urnas, enquanto 20% afirmam não confiar.

