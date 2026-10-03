Mostra de Cinema de São Paulo completa 50 anos e reúne mais de 20 cotados ao Oscar

RESUMO ＋ A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, festival realizado na capital paulista, inicia sua 50ª edição em 15 de outubro, com 380 títulos de 93 países em 57 salas, espaços culturais e CEUs. A programação reúne vencedores de Cannes e Veneza, mais de 70 produções e coproduções brasileiras, candidatos ao Oscar de 2027, exposições, masterclasses e sessões especiais.

A partir do dia 15 de outubro, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo inicia sua 50ª edição. Para comemorar o meio século de história, a organização traz à capital paulista uma programação especial, com 380 títulos de 93 países, exibidos em 57 salas de cinema, espaços culturais e CEUs espalhados pela cidade.

Entre os principais filmes já anunciados está Fjord, dirigido pelo cineasta romeno Cristian Mungiu, que conquistou a Palma de Ouro no 79º Festival de Cannes em maio deste ano. Também fazem parte Mulher Desconhecida, de May el-Toukhy, vencedor do Leão de Ouro em Veneza; O Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen e estrelado por Javier Bardem; e Musk, documentário abrangente de Alex Gibney sobre Elon Musk.

A Mostra traz também, na programação especial, o diretor argentino Lisandro Alonso, que adapta Gosto de Cereja (1997) para a América Latina com Wagner Moura no papel principal. O atual filme brasileiro que tenta uma vaga no Oscar de 2027, Feito Pipa, com Lázaro Ramos, também estará a programação do evento.

A abertura do festival, feita para convidados, ocorre no dia 14 de outubro, na Sala São Paulo. O longa-metragem exibido será Tigre de Papel, de James Gray. O cineasta estadunidense estará na sessão especial. Antes, é apresentado o curta-metragem Sul de Teerã, do diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho. Ele também comparece ao evento.

Na seleção internacional, a Mostra de Cinema de São Paulo apresenta mais de 20 filmes de 20 países diferentes na corrida pelo Oscar de Melhor Filme Internacional de 2027.

O que assistir na 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Além dos vencedores do Festival de Cannes e Festival de Veneza, a Mostra de São Paulo também traz títulos premiados em palcos como Berlim, Locarno, Roterdã e Sundance. A grade internacional ainda conta com obras de cineastas aclamados pela crítica, como Ryûsuke Hamaguchi, Pawel Pawlikowski e Andrey Zvyagintsev.

A Mostra Brasil reafirma o momento positivo do cinema nacional no exterior ao exibir mais de 70 produções e coproduções brasileiras. A lista traz títulos premiados em circuitos internacionais, como Feito Pipa, de Allan Deberton (vencedor em Berlim e representante do país na corrida ao Oscar), London, de Victor Di Marco e Márcio Picoli (vencedor do Leão Queer em Veneza), e A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias (premiado em Locarno).

O evento também ganha apelo popular com uma seleção de biografias e documentários dedicados a grandes personalidades da cultura brasileira, incluindo retratos sobre Belchior, Fernanda Montenegro, Elza Soares, Ney Matogrosso, Chorão e Zé Celso.

A programação completa do evento será anunciada em breve. Veja abaixo a lista de filmes:

Festival de Veneza

Mulher Desconhecida , de May el-Toukhy (Vencedor do Leão de Ouro e Coppa Volpi de Melhor Atriz)

, de May el-Toukhy Amor Possível , de Lee Chang-dong (Leão de Prata - Grande Prêmio do Júri e Prêmio Fipresci)

, de Lee Chang-dong Um Dia na Vida de Jo: Capítulo Fedra , de Jacqueline Lentzou (Melhor Direção na mostra Horizontes)

, de Jacqueline Lentzou A Casa do Vento , de Auguste Bernard Kouemo Yanghu (Prêmio Luigi de Laurentiis de Estreia e Especial do Júri na mostra Horizontes)

, de Auguste Bernard Kouemo Yanghu A Cor do Sol , de Xavier Tera (Prêmio Fipresci na mostra Horizontes)

, de Xavier Tera Às Vezes Sinto Tristeza, Outras Vezes Revolta , de Maria Aparicio (Melhor Direção na Jornada dos Autores 2026 e Autores Abaixo de 40)

, de Maria Aparicio Por Dentro de Amir , de Amir Azizi (Melhor Direção na Jornada dos Autores 2025)

, de Amir Azizi London , de Victor di Marco e Márcio Picoli (Vencedor do Leão Queer)

, de Victor di Marco e Márcio Picoli Eklipse , de Manuel Wetscher (Menção honrosa de Fotografia em Autores Abaixo de 40)

, de Manuel Wetscher O Fogo que Você Carrega , de Edoardo De Angelis (Prêmio Francesco Pasinetti de Melhor Atriz para Vanessa Scalera)

, de Edoardo De Angelis A Garota com a Leica , de Alina Marazzi (Prêmio Especial Pasinetti)

, de Alina Marazzi Zoom In, Zoom Out , de Dong Jie (Prêmio Verona Club de Filme Mais Inovador na Semana da Crítica)

, de Dong Jie Um Pouco de Esperança , de Ali Asgari

, de Ali Asgari Look Back , de Hirokazu Kore-eda

, de Hirokazu Kore-eda Musk , de Alex Gibney

, de Alex Gibney Biografia de Jorge Luis Borges , de Mariano Llinás

, de Mariano Llinás O Caminho para Jericó , de Amos Gitai

, de Amos Gitai Homem ao Mar , de Gael García Bernal

, de Gael García Bernal Deixem-nos Passar, Caros Ancestrais, de Lav Diaz

Festival de Cannes

Fjord , de Cristian Mungiu (Vencedor da Palma de Ouro e Prêmio Fipresci)

, de Cristian Mungiu Minotauro , de Andrey Zvyagintsev (Grande Prêmio do Júri)

, de Andrey Zvyagintsev A Terra do Meu Pai , de Pawel Pawlikowski (Prêmio de Melhor Direção)

, de Pawel Pawlikowski O Sentido da Vida , de Ryûsuke Hamaguchi (Melhor Atriz para Virginie Efira e Tao Okamoto)

, de Ryûsuke Hamaguchi A Aventura Sonhada , de Valeska Grisebach (Prêmio do Júri)

, de Valeska Grisebach Everytime , de Sandra Wollner (Vencedor da mostra Um Certo Olhar)

, de Sandra Wollner Elefantes na Névoa , de Abinash Bikram Shah (Prêmio do Júri na mostra Um Certo Olhar)

, de Abinash Bikram Shah Iron Boy , de Louis Clichy (Prêmio Especial do Júri na mostra Um Certo Olhar)

, de Louis Clichy Eu Vejo Edifícios Caírem Como Raios , de Clio Barnard (Prêmio do Público na Quinzena de Cineastas)

, de Clio Barnard Rehearsals for a Revolution , de Pegah Ahangarani (Olho de Ouro de Melhor Documentário)

, de Pegah Ahangarani Castelo de Lata , de Alexander Murphy (Prêmio Especial do Júri no Olho de Ouro)

, de Alexander Murphy A Odisseia dos Dentes-de-leão , de Momoko Seto (Prêmio Fipresci na Semana da Crítica 2025)

, de Momoko Seto O Ser Querido , de Rodrigo Sorogoyen

, de Rodrigo Sorogoyen O Samurai e o Prisioneiro , de Kiyoshi Kurosawa

, de Kiyoshi Kurosawa Aqui , de Tiago Guedes

, de Tiago Guedes Clarissa , de Arie e Chuko Esiri

, de Arie e Chuko Esiri Butterfly Jam , de Kantemir Balagov

, de Kantemir Balagov La Libertad Doble , de Lisandro Alonso

, de Lisandro Alonso Dora , de July Jung

, de July Jung La Perra , de Dominga Sotomayor

, de Dominga Sotomayor O Diário de uma Camareira , de Radu Jude

, de Radu Jude Rochas Vermelhas , de Bruno Dumont

, de Bruno Dumont Somos Alienígenas, de Kohei Kadowaki

Festival de Berlim

Yo (O Amor É um Pássaro Rebelde) , de Anna Fitch e Banker White (Urso de Prata de Contribuição Artística)

, de Anna Fitch e Banker White Crônicas do Cerco , de Abdallah Alkhatib (Melhor Estreia na seção Perspectivas)

, de Abdallah Alkhatib Quem Matou Narciso? , de Marcelo Martinessi (Prêmio Fipresci na seção Panorama)

, de Marcelo Martinessi Feito Pipa , de Allan Deberton (Urso de Cristal e Grande Prêmio do Júri na seção Geração Kplus)

, de Allan Deberton Chicas Tristes , de Fernanda Tovar (Urso de Cristal de Melhor Filme na seção Geração 14plus)

, de Fernanda Tovar Não Sou um Herói , de Rima Das (Menção Especial na seção Geração Kplus)

, de Rima Das Uma Família , de Mees Peijnenburg (Menção Especial do Júri Jovem na seção Geração 14plus)

, de Mees Peijnenburg O Julgamento de Hein , de Kai Stänicke (Prêmio do Júri no Teddy Award)

, de Kai Stänicke AnyMart , de Vários Diretores (Prêmio Fipresci na seção Forum)

, de Vários Diretores Sonhos do Rio , de Kristina Mikhailova (Prêmio do Júri Ecumênico na seção Forum)

, de Kristina Mikhailova O Homem Mais Solitário da Cidade , de Tizza Covi e Rainer Frimmel (Menção Especial do Prêmio Guild Film)

, de Tizza Covi e Rainer Frimmel O Dia em que Ela Volta , de Hong Sang-soo

, de Hong Sang-soo Wolfram , de Warwich Thornton

, de Warwich Thornton Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha , de Janaína Marques

, de Janaína Marques Se Eu Fosse Vivo... Vivia, de André Novais Oliveira

Festival de Locarno

Aqui Não É o Seu Lugar , de Florin Șerban (Leopardo de Ouro e Europa Cinemas Label)

, de Florin Șerban A Margem do Rio , de Matheus Farias e Enock Carvalho (Prêmio Especial do Júri)

, de Matheus Farias e Enock Carvalho Onde Repousar Meus Olhos , de Hong Sang-soo (Melhor Direção e Melhor Atuação para Kim Min-hee)

, de Hong Sang-soo A Violência de Ninguém , de Denis Côté (Menção Especial de Atuação e Júri Jovem)

, de Denis Côté Revolucionárias Nunca Morrem , de Mohanad Yaqubi (Prêmio Especial do Júri CINE+OCS em Cineastas do Presente)

, de Mohanad Yaqubi Os Dias Livres , de Lucila Mariani (Menção Especial na seção Cineastas do Presente)

, de Lucila Mariani Caçada Humana , de Wayne Wapeemukwa (Prêmio do Júri Jovem)

, de Wayne Wapeemukwa Eu Raramente Acordo Sonhando , de Isabelle Stever (Prêmio do Júri Jovem)

, de Isabelle Stever Até Lá, de Sarah Leonor (Menção Especial do Júri Jovem)

Roterdã, Annecy e Sundance

Variações Sobre um Tema , de Jason Jacobs e Devon Delmar (Prêmio Tigre em Roterdã)

, de Jason Jacobs e Devon Delmar La Belle Année , de Angelica Ruffier (Prêmio Especial do Júri em Roterdã)

, de Angelica Ruffier Papel Coadjuvante , de Ana Urushadze (Prêmio Especial do Júri e Fipresci em Roterdã)

, de Ana Urushadze Master , de Rezwan Shahriar Sumit (Prêmio Grande Tela em Roterdã)

, de Rezwan Shahriar Sumit Eu Cresci uma Polegada Quando Meu Pai Morreu , de P. R. Monencillo Patindol (Prêmio NETPAC em Roterdã)

, de P. R. Monencillo Patindol A Violinista , de Ervin Han e Raúl Garcia (Melhor Filme no Festival de Annecy)

, de Ervin Han e Raúl Garcia Vergonha e Dinheiro , de Visar Morina (Grande Prêmio do Júri de Ficção Internacional em Sundance)

, de Visar Morina O Intruso , de Louis Paxton (Prêmio NEXT Innovator em Sundance)

, de Louis Paxton Não Me Largue , de Myrsini Aristidou (Prêmio do Público de Ficção Internacional em Sundance)

, de Myrsini Aristidou Aanikoobijigan , de Adam e Zach Khalil (Prêmio do Público NEXT em Sundance)

, de Adam e Zach Khalil Ha-Chan, De Volta à Dança! , de Josef Kubota Wladyka (Melhor Direção de Ficção Nacional em Sundance)

, de Josef Kubota Wladyka Como se Divorciar Durante a Guerra , de Andrius Blaževičius (Melhor Direção de Ficção Internacional em Sundance)

, de Andrius Blaževičius Quem Matou Alex Odeh? , de Jason Osder e William Lafi Youmans (Prêmio Especial do Júri em Sundance)

, de Jason Osder e William Lafi Youmans Filipiñana , de Rafael Manuel (Prêmio Especial do Júri em Sundance)

, de Rafael Manuel A História do Concreto , de John Wilson

, de John Wilson O Último Batedor de Carteiras , de Noah Segan

, de Noah Segan American Doctor , de Poh Si Teng

, de Poh Si Teng Era uma Vez no Harlem , de David e William Greaves

, de David e William Greaves Zi, de Kogonada

Submetidos ao Oscar de Filme Internacional

África do Sul: Variações sobre um Tema , de Jason Jacobs e Devon Delmar

, de Jason Jacobs e Devon Delmar Alemanha: Everytime , de Sandra Wollner

, de Sandra Wollner Argélia: Roqia , de Yanis Koussim

, de Yanis Koussim Armênia: Na Terra de Arto , de Tamara Stepanyan

, de Tamara Stepanyan Brasil: Feito Pipa , de Allan Deberton

, de Allan Deberton Bulgária: A Aventura Sonhada , de Valeska Grisebach

, de Valeska Grisebach Chipre: Não Me Largue , de Myrsini Aristidou

, de Myrsini Aristidou Coreia do Sul: Amor Possível , de Lee Chang-dong

, de Lee Chang-dong Dinamarca: Mulher Desconhecida , de May el-Toukhy (vencedor do Leão de Ouro)

, de May el-Toukhy Filipinas: Filipiñana , de Rafael Manuel

, de Rafael Manuel França: Minotauro , de Andrey Zvyagintsev

, de Andrey Zvyagintsev Japão: O Sentido da Vida , de Ryûsuke Hamaguchi

, de Ryûsuke Hamaguchi Lituânia: Como se Divorciar Durante a Guerra , de Andrius Blaževičius

, de Andrius Blaževičius Líbano: Furies , de Rami Kodeih

, de Rami Kodeih Macedônia do Norte: 17 , de Kosara Mitić

, de Kosara Mitić Nepal: Elefantes na Névoa , de Abinash Bikram Shah

, de Abinash Bikram Shah Paraguai: Quem Matou Narciso? , de Marcelo Martinessi

, de Marcelo Martinessi Polônia: A Terra do Meu Pai , de Pawel Pawlikowski

, de Pawel Pawlikowski Romênia: Fjord , de Cristian Mungiu (vencedor da Palma de Ouro)

, de Cristian Mungiu Venezuela: A Morte Não Tem Dono, de Jorge Thielen Armand

Mostra Brasil

Ficção e Destaques em Festivais

Feito Pipa , de Allan Deberton

, de Allan Deberton London , de Victor Di Marco e Márcio Picoli

, de Victor Di Marco e Márcio Picoli A Margem do Rio , de Enock Carvalho e Matheus Farias

, de Enock Carvalho e Matheus Farias Funk , de Aly Muritiba (Menção Especial em Tribeca)

, de Aly Muritiba Se Eu Fosse Vivo... Vivia , de André Novais Oliveira

, de André Novais Oliveira Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha , de Janaína Marques

, de Janaína Marques Isabel , de Gabe Klinger

, de Gabe Klinger Yellow Cake , de Tiago Melo

, de Tiago Melo A Paixão Segundo G.H.B. , de Gustavo Vinagre e Vinicius Couto

, de Gustavo Vinagre e Vinicius Couto Privadas de Suas Vidas , de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner

, de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner Vicentina Pede Desculpas , de Gabriel Martins

, de Gabriel Martins A Professora de Francês , de Ricardo Alves Jr.

, de Ricardo Alves Jr. Pardo É Papel , de Alexis Zelensky

, de Alexis Zelensky Coração de Lona , de Tuca Siqueira

, de Tuca Siqueira Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira , de Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão

, de Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão O Filho da Puta , de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite

, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite Me Deixa Ser , de Viviane D'Avilla

, de Viviane D'Avilla Jardim dos Silêncios , de Henrique Dantas

, de Henrique Dantas Medley , de Ana Luiza Azevedo

, de Ana Luiza Azevedo Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur

Biografias, Documentários e Personalidades

100 Dias , de Carlos Saldanha (sobre Amyr Klink)

, de Carlos Saldanha Alucinação , de Renato Terra, Marcos Caetano e Leo Caetano (sobre Belchior)

, de Renato Terra, Marcos Caetano e Leo Caetano Cansei de Ser Galã , de Bento Marzo e Eduardo Ades (sobre Claudio Marzo)

, de Bento Marzo e Eduardo Ades Di Cavalcanti , de Ana Carolina

, de Ana Carolina Elza , de Eryk Rocha (sobre Elza Soares)

, de Eryk Rocha A Extraordinária Vida de Vera Valdez , de Fabio Meira (sobre Vera Valdez)

, de Fabio Meira Fernanda , de Pedro Waddington (sobre Fernanda Montenegro)

, de Pedro Waddington Ney por Trás das Máscaras , de Esmir Filho (sobre Ney Matogrosso)

, de Esmir Filho Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? , de Hugo Prata e Felipe Novaes (sobre Chorão)

, de Hugo Prata e Felipe Novaes Tribalistas: O Baú da Hora Fértil , de Dora Jobim

, de Dora Jobim Cavalcanti , de Jairo Neto e Graubi Garcia (sobre Alberto Cavalcanti)

, de Jairo Neto e Graubi Garcia Zé , de Paulo Caldas (sobre Zé Celso Martinez Corrêa)

, de Paulo Caldas Vitória da Paz, de Ricardo Calil, Dudu Levy e Fábio Gusmão

Coproduções Internacionais do Brasil

La Perra (Chile/Brasil), de Dominga Sotomayor (com Selton Mello)

(Chile/Brasil), de Dominga Sotomayor Elefantes na Névoa (Nepal/Brasil/França/Alemanha/Noruega), de Abinash Bikram Shah

(Nepal/Brasil/França/Alemanha/Noruega), de Abinash Bikram Shah Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (México/Brasil/Dinamarca), de Bruno Santamaría Razo

(México/Brasil/Dinamarca), de Bruno Santamaría Razo Glaxo (Argentina/Brasil), de Benjamín Naishtat

(Argentina/Brasil), de Benjamín Naishtat Furies (Líbano/Brasil), de Rami Kodeih

(Líbano/Brasil), de Rami Kodeih Quem Matou Narciso? (Paraguai/Brasil/Portugal/Alemanha/Espanha/França/Uruguai), de Marcelo Martinessi

Programação especial da 50ª Mostra de Cinema de São Paulo

Para a comemoração dos 50 anos, o festival lança dois livros: Antes que eu Me Esqueça: Um Ensaio de Lembranças para

os 50 Anos da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, com memórias da diretora Renata de Almeida, pela Cosac, e 50 Anos, 50 Cartazes: A História dos Cartazes da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

A celebração dos 50 Anos da Mostra conta com as exposições Tempo e Movimento: Os 50 anos da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no Solar Fábio Prado, concebida pela cineasta e multiartista Daniela Thomas, e STEPS – Fotografias Inéditas de Abbas Kiarostami, no MIS. A 50ª edição também marca o lançamento de uma nova plataforma, o Acervo, que reúne 50 anos de história da Mostra e informações sobre mais de 12 mil filmes.

Entre convidados, debates e masterclasses, está a programação do Encontro de Ideias Audiovisuais, entre os dias 20 e 23 de outubro, no Solar Fábio Prado. O evento recebe o cineasta norte-americano Boots Riley (Desculpe te Incomodar), que apresenta seu novo longa I Love Boosters, e o diretor iraniano Ali Asgari, que exibe Um Pouco de Esperança. Ambos integram o júri da Competição Novos Diretores ao lado do colombiano César Augusto Acevedo e da brasileira Laís Bodanzky.

Outro destaque é a presença do diretor indiano S.S. Rajamouli, que exibirá o sucesso mundial RRR: Revolta, Rebelião, Revolução (2022) em sessão especial nas telas grandes e receberá o Prêmio Leon Cakoff no dia 19 de outubro.

O evento também contará com uma conversa com Walter Salles a respeito de sua série Sócrates Brasileiro, sobre o jogador de futebol do Corinthians e da Seleção Brasileira, ocorre no dia 23 de outubro, no Espaço Petrobras de Cinema, após a exibição de dois episódios em finalização. O diretor também debate com James Gray.

Diferente das outras edições, neste ano, a Mostra conta com o espaço temporário no Solar Fábio Prado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Por lá, abriga o Encontro de Ideias Audiovisuais, uma exposição, além de sessões especiais, algumas delas gratuitas, e masterclasses.

Como comprar ingressos para a Mostra de São Paulo?

A compra de ingressos para a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo ocorre de forma híbrida — dividida entre trocas de credenciados (60%), vendas online de ingressos avulsos (ao menos 30%) e cota presencial nas bilheterias dos cinemas (ao menos 10%).

Ingressos avulsos e dinâmica de compra

A venda antecipada de ingressos avulsos abre no site oficial quatro dias antes de cada sessão. No dia da exibição, o público pode adquirir os bilhetes diretamente pelo aplicativo oficial da Mostra (conforme a disponibilidade) ou presencialmente nas bilheterias dos cinemas parceiros, que reservam uma cota diária. O cancelamento pode ser feito com até 4 horas de antecedência do horário da sessão.

Segunda a quinta-feira: R$ 26,00 (inteira) | R$ 13,00 (meia)

R$ 26,00 (inteira) | R$ 13,00 (meia) Sexta a domingo: R$ 32,00 (inteira) | R$ 16,00 (meia)

Reserva imediata no sistema de compras

Para evitar filas virtuais infrutíferas e falhas no pagamento por falta de assentos, o sistema da ticketeira Velox realiza a reserva automática do ingresso assim que o cliente seleciona a vaga, antes da etapa de pagamento. Caso a sessão esteja esgotada, a plataforma avisa o usuário imediatamente e bloqueia novas tentativas.