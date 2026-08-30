Jacky Godmann e Gabriel Assunção conquistam prata inédita no Mundial de Canoagem

Jacky Godmann e Gabriel Assunção conquistaram, neste domingo, 30, a medalha de prata no C2 500m do Mundial de Canoagem Velocidade, disputado em Poznan, na Polônia.

A dupla brasileira completou a prova em 1min39s81 e alcançou um resultado inédito para a canoagem masculina brasileira: esta foi a primeira medalha do país em um Mundial da modalidade sem a participação de Isaquias Queiroz.

A disputa também faz parte do programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Os resultados obtidos no Mundial de Poznan contam pontos para os rankings, classificações internacionais usadas como referência no ciclo olímpico e paralímpico. No C2 500m, Jacky e Gabriel chegaram à metade da prova na quarta posição e avançaram duas colocações nos 250 metros finais.

A medalha de ouro ficou com os russos Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, que cruzaram a linha de chegada em 1min39s23. Os húngaros Kristof Kollar e Istvan David Juhasz terminaram na terceira posição, com 1min40s03. A diferença entre os brasileiros e os vencedores foi de 0,58 segundo, enquanto 0,22 segundo separou Jacky e Gabriel da dupla que ficou com o bronze.

Mundial reúne atletas de 77 países

A competição em Poznan reúne 655 atletas da canoagem velocidade e 211 competidores da paracanoagem, com representantes de 77 países dos cinco continentes. Ao todo, o calendário do Mundial prevê 242 provas até o encerramento do evento.