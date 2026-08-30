Esporte
Fase de grupos copa 2026

Jacky Godmann e Gabriel Assunção conquistam prata inédita no Mundial de Canoagem

Dupla brasileira termina o C2 500m em segundo lugar na Polônia e garante a primeira medalha mundial masculina do país sem Isaquias Queiroz

Jacky e Gabriel fazem história com prata no Mundial de Canoagem (Fábio Canhete - CBCa/Divulgação)

Jacky e Gabriel fazem história com prata no Mundial de Canoagem (Fábio Canhete - CBCa/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10h48.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCanoagem
Saiba mais

Jacky Godmann e Gabriel Assunção conquistaram, neste domingo, 30, a medalha de prata no C2 500m do Mundial de Canoagem Velocidade, disputado em Poznan, na Polônia.

A dupla brasileira completou a prova em 1min39s81 e alcançou um resultado inédito para a canoagem masculina brasileira: esta foi a primeira medalha do país em um Mundial da modalidade sem a participação de Isaquias Queiroz.

A disputa também faz parte do programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Os resultados obtidos no Mundial de Poznan contam pontos para os rankings, classificações internacionais usadas como referência no ciclo olímpico e paralímpico. No C2 500m, Jacky e Gabriel chegaram à metade da prova na quarta posição e avançaram duas colocações nos 250 metros finais.

A medalha de ouro ficou com os russos Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, que cruzaram a linha de chegada em 1min39s23. Os húngaros Kristof Kollar e Istvan David Juhasz terminaram na terceira posição, com 1min40s03. A diferença entre os brasileiros e os vencedores foi de 0,58 segundo, enquanto 0,22 segundo separou Jacky e Gabriel da dupla que ficou com o bronze.

Mundial reúne atletas de 77 países

A competição em Poznan reúne 655 atletas da canoagem velocidade e 211 competidores da paracanoagem, com representantes de 77 países dos cinco continentes. Ao todo, o calendário do Mundial prevê 242 provas até o encerramento do evento.

Acompanhe tudo sobre:Canoagem

Mais de Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir

Quanto ganha o campeão do US Open 2026?

Shelton x Zverev: horário e onde assistir à final masculina do US Open 2026

VNL 2027: São Paulo é confirmada como sede da Liga das Nações de Vôlei

Mais na Exame

Pop

Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

Inteligência Artificial

Empresas perdem US$ 1,2 trilhão por ano com ruídos na comunicação, diz estudo. Como evitar isso?

ESG

Indígenas e comunidades brasileiras reivindicam lugar no debate climático

Ciência

Gosta de café bem quente? Hábito pode triplicar risco de câncer de esôfago, diz estudo